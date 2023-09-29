https://ria.ru/20230929/ukraina-1899462072.html

Украина напичкана самыми новыми видами вооружения, заявил Медведев

Украина напичкана самыми новыми видами вооружения, заявил Медведев - РИА Новости, 29.09.2023

Украина напичкана самыми новыми видами вооружения, заявил Медведев

Украина напичкана самыми новыми видами вооружения, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании после посещения полигона Капустин Яр в Астраханской... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T15:11

2023-09-29T15:11

2023-09-29T15:22

специальная военная операция на украине

украина

дмитрий медведев

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Украина напичкана самыми новыми видами вооружения, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании после посещения полигона Капустин Яр в Астраханской области."Сегодня мы приобретаем очень важный опыт, давая отпор противнику, который буквально напичкан самыми новыми видами вооружений – Украине. Эта работа с их стороны продолжается", - сказал он.

https://ria.ru/20230922/pomosch-1897562881.html

украина

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

украина, дмитрий медведев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины