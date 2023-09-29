https://ria.ru/20230929/ukraina-1899462072.html
Украина напичкана самыми новыми видами вооружения, заявил Медведев
Украина напичкана самыми новыми видами вооружения, заявил Медведев - РИА Новости, 29.09.2023
Украина напичкана самыми новыми видами вооружения, заявил Медведев
Украина напичкана самыми новыми видами вооружения, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании после посещения полигона Капустин Яр в Астраханской... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T15:11
2023-09-29T15:11
2023-09-29T15:22
специальная военная операция на украине
украина
дмитрий медведев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Украина напичкана самыми новыми видами вооружения, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании после посещения полигона Капустин Яр в Астраханской области."Сегодня мы приобретаем очень важный опыт, давая отпор противнику, который буквально напичкан самыми новыми видами вооружений – Украине. Эта работа с их стороны продолжается", - сказал он.
https://ria.ru/20230922/pomosch-1897562881.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, дмитрий медведев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
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Украина напичкана самыми новыми видами вооружения, заявил Медведев
Медведев: Украина буквально напичкана самыми новыми видами вооружения