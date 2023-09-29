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Украина напичкана самыми новыми видами вооружения, заявил Медведев - РИА Новости, 29.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:11 29.09.2023 (обновлено: 15:22 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/ukraina-1899462072.html
Украина напичкана самыми новыми видами вооружения, заявил Медведев
Украина напичкана самыми новыми видами вооружения, заявил Медведев - РИА Новости, 29.09.2023
Украина напичкана самыми новыми видами вооружения, заявил Медведев
Украина напичкана самыми новыми видами вооружения, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании после посещения полигона Капустин Яр в Астраханской... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T15:11
2023-09-29T15:22
специальная военная операция на украине
украина
дмитрий медведев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Украина напичкана самыми новыми видами вооружения, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании после посещения полигона Капустин Яр в Астраханской области."Сегодня мы приобретаем очень важный опыт, давая отпор противнику, который буквально напичкан самыми новыми видами вооружений – Украине. Эта работа с их стороны продолжается", - сказал он.
https://ria.ru/20230922/pomosch-1897562881.html
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украина, дмитрий медведев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Украина напичкана самыми новыми видами вооружения, заявил Медведев

Медведев: Украина буквально напичкана самыми новыми видами вооружения

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из американского самолета
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из американского самолета - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из американского самолета. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Украина напичкана самыми новыми видами вооружения, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании после посещения полигона Капустин Яр в Астраханской области.
«
"Сегодня мы приобретаем очень важный опыт, давая отпор противнику, который буквально напичкан самыми новыми видами вооружений – Украине. Эта работа с их стороны продолжается", - сказал он.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДмитрий МедведевВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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