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В Киеве признали, что не могут полностью закрыть потребности в вооружении - РИА Новости, 29.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:57 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/ukraina-1899454149.html
В Киеве признали, что не могут полностью закрыть потребности в вооружении
В Киеве признали, что не могут полностью закрыть потребности в вооружении - РИА Новости, 29.09.2023
В Киеве признали, что не могут полностью закрыть потребности в вооружении
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал, что страна не способна полностью закрыть потребности в вооружении и боеприпасах. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T14:57
2023-09-29T14:57
специальная военная операция на украине
украина
алексей данилов
в мире
вооруженные силы украины
совет национальной безопасности и обороны украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал, что страна не способна полностью закрыть потребности в вооружении и боеприпасах. "Если бы у нас была возможность самостоятельно и на 100% закрывать все наши потребности, мы бы это сделали, но это невозможно… Сегодня вопрос патронов, артиллерии. Но у нас нет производства пороха, и он на вес золота", - сказал Данилов в интервью украинской телеведущей Наталье Мосейчук, в отношении которой в РФ ранее было возбуждено уголовное дело по статье "возбуждение ненависти либо вражды". В июне заместитель министра стратегической промышленности Украины Сергей Боев заявлял, что Киев ведет переговоры с западными производителями оружия о налаживании производства на Украине вооружений, в том числе беспилотников, и может в ближайшие месяцы подписать контракты. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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украина, алексей данилов, в мире, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Алексей Данилов, В мире, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве признали, что не могут полностью закрыть потребности в вооружении

Данилов: Украина не способна на сто процентов закрыть потребности в вооружении

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал, что страна не способна полностью закрыть потребности в вооружении и боеприпасах.
"Если бы у нас была возможность самостоятельно и на 100% закрывать все наши потребности, мы бы это сделали, но это невозможно… Сегодня вопрос патронов, артиллерии. Но у нас нет производства пороха, и он на вес золота", - сказал Данилов в интервью украинской телеведущей Наталье Мосейчук, в отношении которой в РФ ранее было возбуждено уголовное дело по статье "возбуждение ненависти либо вражды".
В июне заместитель министра стратегической промышленности Украины Сергей Боев заявлял, что Киев ведет переговоры с западными производителями оружия о налаживании производства на Украине вооружений, в том числе беспилотников, и может в ближайшие месяцы подписать контракты.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаАлексей ДаниловВ миреВооруженные силы УкраиныСовет национальной безопасности и обороны УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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