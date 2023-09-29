https://ria.ru/20230929/ukraina-1899450735.html

В Киеве рассчитывают, что все же получат оружие от США по ленд-лизу

В Киеве рассчитывают, что все же получат оружие от США по ленд-лизу - РИА Новости, 29.09.2023

В Киеве рассчитывают, что все же получат оружие от США по ленд-лизу

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что США не против предоставления Киеву оружейного ленд-лиза, он рассчитывает, что... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T14:52

2023-09-29T14:52

2023-09-29T14:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

алексей данилов

сша

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что США не против предоставления Киеву оружейного ленд-лиза, он рассчитывает, что украинская сторона сможет воспользоваться этой возможностью до сентября следующего года. В конце июня на сайте офиса Владимира Зеленского появилась петиция, в которой его призывают требовать от США немедленного выполнения обещанного оружейного ленд-лиза. Президент США Джо Байден в мае прошлого года подписал закон о ленд-лизе для Украины. Одобренный обеими палатами конгресса документ призван упростить оказание военной помощи стране. В частности, он временно снимает ряд "требований, связанных с полномочиями президента по ленд-лизу оборонного оборудования, если оно предназначено для правительства Украины или других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению", говорится в описании документа на сайте конгресса США. "Это больше юридический вопрос. Не думаю, что США против предоставления ленд-лиза… Просто сейчас ситуация, когда США дают много помощи без оплаты. Не использую (слово ред.) "бесплатно", я говорю без оплаты, это разные вещи. Возможно, когда придет время, нам нужно будет оформлять ленд-лиз. Давайте подождем. Как я понимаю, до сентября следующего года у нас есть возможность пользоваться этой опцией",- сказал Данилов, отвечая на вопрос, стоит ли давить на США в вопросе предоставления оружейного ленд-лиза. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230917/voyna-1896759359.html

https://ria.ru/20230819/ssha-1890411385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, алексей данилов, сша, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр