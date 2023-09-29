Рейтинг@Mail.ru
Во Франции назвали продажу оружия Украине хорошей возможностью - РИА Новости, 29.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 29.09.2023 (обновлено: 14:46 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/ukraina-1899440583.html
Во Франции назвали продажу оружия Украине хорошей возможностью
Во Франции назвали продажу оружия Украине хорошей возможностью - РИА Новости, 29.09.2023
Во Франции назвали продажу оружия Украине хорошей возможностью
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что продажа оружия на Украину является хорошей возможностью для французских оборонных компаний при сценарии,... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T14:38
2023-09-29T14:46
украина
франция
себастьян лекорню
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564961753_0:171:3034:1878_1920x0_80_0_0_4f96a80f04bc870c86fc663d39b3dc0b.jpg
ПАРИЖ, 29 сен - РИА Новости. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что продажа оружия на Украину является хорошей возможностью для французских оборонных компаний при сценарии, если конфликт на Украине затянется, а также в плане участия в восстановлении украинской армии. Лекорню сообщил, что поездка в Киев с делегацией из более чем двух десятков французских военных компаний стала "беспрецедентной" возможностью встретиться с представителями украинских вооружённых сил и предприятий, которые могут стать подрядчиками французских производителей. "Этот конфликт затянется, а передача вооружений французской армии имеет свои лимиты... Если мы хотим продержаться, нужно соединить напрямую французских производителей и украинскую армию", - заявил министр в интервью радиостанции Franceinfo по итогам визита в Киев в четверг. "Для нас это также интерес на будущее, потому что, если конфликт закончится быстро, украинская армия должна будет восстанавливаться. И это также является возможностью для французских производителей. Простите, что говорю это так, но необходимо это признать", - заявил министр. Он отметил, что ряд французских производителей уже нашли партнёров на Украине. Также Франция организует возможности по ремонту уже поставленной Киеву военной техники на Украине. Ранее Лекорню сообщил, что французские и украинские предприятия военно-промышленного комплекса заключили около десятка соглашений в рамках визита в Киев в четверг. По словам министра, речь идет о крупных французских компаниях, малых предприятиях и стартапах, задействованных в производстве артиллерии, бронеавтомобилей, дронов и средств разминирования. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в четверг совершил второй визит в Киев в сопровождении порядка 20 французских оборонных компаний. Среди компаний, делегацию которых возглавил министр, упоминались Nexter, производящая, в частности, гаубицы Caesar, поставляемые Украине, компания Delair, которая отправила Киеву 150 разведывательных беспилотников, группа Arquus, которая рассчитывает создать на Украине предприятие по обслуживанию поставленных бронированных машин. Также в Киев прибыли представители специализирующейся на разминировании компании CEFA для подписания контракта на поставку саперных роботов и компания Vistory, которая предлагает построить на Украине типографии 3D-печати для производства комплектующих для военного оборудования. Как ранее отметили в минобороны Франции, Париж намерен "изменить парадигму помощи Украине с расчетом на то, что конфликт затянется". В конце прошлого года Франция создала фонд с бюджетом в 200 миллионов евро, чтобы дать Киеву возможность размещать заказы на вооружение напрямую у французских производителей. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230923/frantsiya-1898107297.html
https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html
https://ria.ru/20230925/ukraina-1898341285.html
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564961753_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_995b83e490a14705941b037106c44d57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, франция, себастьян лекорню, нато, в мире
Украина, Франция, Себастьян Лекорню, НАТО, В мире
Во Франции назвали продажу оружия Украине хорошей возможностью

Глава Минобороны Франции назвал продажу оружия Украине хорошей возможностью

© Pixabay / Pixabay / Phil RileyЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Pixabay / Pixabay / Phil Riley
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 29 сен - РИА Новости. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что продажа оружия на Украину является хорошей возможностью для французских оборонных компаний при сценарии, если конфликт на Украине затянется, а также в плане участия в восстановлении украинской армии.
Лекорню сообщил, что поездка в Киев с делегацией из более чем двух десятков французских военных компаний стала "беспрецедентной" возможностью встретиться с представителями украинских вооружённых сил и предприятий, которые могут стать подрядчиками французских производителей.
Французские истребители Mirage 2000 в модификации D - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Французские "миражи" войны с Россией
23 сентября, 08:00
"Этот конфликт затянется, а передача вооружений французской армии имеет свои лимиты... Если мы хотим продержаться, нужно соединить напрямую французских производителей и украинскую армию", - заявил министр в интервью радиостанции Franceinfo по итогам визита в Киев в четверг.
"Для нас это также интерес на будущее, потому что, если конфликт закончится быстро, украинская армия должна будет восстанавливаться. И это также является возможностью для французских производителей. Простите, что говорю это так, но необходимо это признать", - заявил министр.
Он отметил, что ряд французских производителей уже нашли партнёров на Украине. Также Франция организует возможности по ремонту уже поставленной Киеву военной техники на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Запад намекнул, чем закончится история Зеленского
20 сентября, 08:00
Ранее Лекорню сообщил, что французские и украинские предприятия военно-промышленного комплекса заключили около десятка соглашений в рамках визита в Киев в четверг.
По словам министра, речь идет о крупных французских компаниях, малых предприятиях и стартапах, задействованных в производстве артиллерии, бронеавтомобилей, дронов и средств разминирования.
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в четверг совершил второй визит в Киев в сопровождении порядка 20 французских оборонных компаний. Среди компаний, делегацию которых возглавил министр, упоминались Nexter, производящая, в частности, гаубицы Caesar, поставляемые Украине, компания Delair, которая отправила Киеву 150 разведывательных беспилотников, группа Arquus, которая рассчитывает создать на Украине предприятие по обслуживанию поставленных бронированных машин. Также в Киев прибыли представители специализирующейся на разминировании компании CEFA для подписания контракта на поставку саперных роботов и компания Vistory, которая предлагает построить на Украине типографии 3D-печати для производства комплектующих для военного оборудования.
Символика ЕС в метро Берлина - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
"Райский сад" достанется нелегалам
18 сентября, 08:00
Как ранее отметили в минобороны Франции, Париж намерен "изменить парадигму помощи Украине с расчетом на то, что конфликт затянется". В конце прошлого года Франция создала фонд с бюджетом в 200 миллионов евро, чтобы дать Киеву возможность размещать заказы на вооружение напрямую у французских производителей.
Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Когда Путин атакует НАТО? Американцам нужна эскалация
25 сентября, 08:00
 
УкраинаФранцияСебастьян ЛекорнюНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала