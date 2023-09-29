https://ria.ru/20230929/ukraina-1899440583.html

Во Франции назвали продажу оружия Украине хорошей возможностью

Во Франции назвали продажу оружия Украине хорошей возможностью - РИА Новости, 29.09.2023

Во Франции назвали продажу оружия Украине хорошей возможностью

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что продажа оружия на Украину является хорошей возможностью для французских оборонных компаний при сценарии,... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T14:38

2023-09-29T14:38

2023-09-29T14:46

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ПАРИЖ, 29 сен - РИА Новости. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что продажа оружия на Украину является хорошей возможностью для французских оборонных компаний при сценарии, если конфликт на Украине затянется, а также в плане участия в восстановлении украинской армии. Лекорню сообщил, что поездка в Киев с делегацией из более чем двух десятков французских военных компаний стала "беспрецедентной" возможностью встретиться с представителями украинских вооружённых сил и предприятий, которые могут стать подрядчиками французских производителей. "Этот конфликт затянется, а передача вооружений французской армии имеет свои лимиты... Если мы хотим продержаться, нужно соединить напрямую французских производителей и украинскую армию", - заявил министр в интервью радиостанции Franceinfo по итогам визита в Киев в четверг. "Для нас это также интерес на будущее, потому что, если конфликт закончится быстро, украинская армия должна будет восстанавливаться. И это также является возможностью для французских производителей. Простите, что говорю это так, но необходимо это признать", - заявил министр. Он отметил, что ряд французских производителей уже нашли партнёров на Украине. Также Франция организует возможности по ремонту уже поставленной Киеву военной техники на Украине. Ранее Лекорню сообщил, что французские и украинские предприятия военно-промышленного комплекса заключили около десятка соглашений в рамках визита в Киев в четверг. По словам министра, речь идет о крупных французских компаниях, малых предприятиях и стартапах, задействованных в производстве артиллерии, бронеавтомобилей, дронов и средств разминирования. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в четверг совершил второй визит в Киев в сопровождении порядка 20 французских оборонных компаний. Среди компаний, делегацию которых возглавил министр, упоминались Nexter, производящая, в частности, гаубицы Caesar, поставляемые Украине, компания Delair, которая отправила Киеву 150 разведывательных беспилотников, группа Arquus, которая рассчитывает создать на Украине предприятие по обслуживанию поставленных бронированных машин. Также в Киев прибыли представители специализирующейся на разминировании компании CEFA для подписания контракта на поставку саперных роботов и компания Vistory, которая предлагает построить на Украине типографии 3D-печати для производства комплектующих для военного оборудования. Как ранее отметили в минобороны Франции, Париж намерен "изменить парадигму помощи Украине с расчетом на то, что конфликт затянется". В конце прошлого года Франция создала фонд с бюджетом в 200 миллионов евро, чтобы дать Киеву возможность размещать заказы на вооружение напрямую у французских производителей. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230923/frantsiya-1898107297.html

https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html

https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898341285.html

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украина, франция, себастьян лекорню, нато, в мире