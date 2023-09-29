https://ria.ru/20230929/ukraina-1899415972.html

На Украине заявили, что каждый в стране должен иметь дома пулемет

На Украине заявили, что каждый в стране должен иметь дома пулемет - РИА Новости, 29.09.2023

На Украине заявили, что каждый в стране должен иметь дома пулемет

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что каждый в стране должен иметь дома пулемет, чтобы чувствовать себя защищенно. Об... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T13:46

2023-09-29T13:46

2023-09-29T13:46

специальная военная операция на украине

украина

алексей данилов

в мире

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что каждый в стране должен иметь дома пулемет, чтобы чувствовать себя защищенно. Об этом он заявил в интервью украинской телеведущей Наталье Мосейчук, в отношении которой в РФ ранее было возбуждено уголовное дело по статье "возбуждение ненависти либо вражды"."Мы постоянно должны быть готовы к любым процессам и каждый должен иметь дома пулемет, чтобы защищать... Когда вы имеете оружие, у вас совсем другое ощущение, нужно осторожно обращаться, должны быть определенные правила, а тогда уже вы ощущаете себя более защищенными", - сказал Данилов. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко 23 июня заявил о запуске в стране единого реестра оружия, позволяющего упростить процедуру получения разрешений на его получение гражданскими лицами. На Украине с началом спецоперации РФ начали массово раздавать оружие добровольцам из числа теробороны. В СМИ и соцсетях неоднократно появлялись сообщения о причастности членов теробороны к многочисленным убийствам мирных жителей, а в их состав включены заключенные, освобожденные из тюрем после начала российской операции.

https://ria.ru/20230929/ukraina-1899401736.html

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украина, алексей данилов, в мире