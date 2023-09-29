Рейтинг@Mail.ru
На Украине заявили, что каждый в стране должен иметь дома пулемет - РИА Новости, 29.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:46 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/ukraina-1899415972.html
На Украине заявили, что каждый в стране должен иметь дома пулемет
На Украине заявили, что каждый в стране должен иметь дома пулемет - РИА Новости, 29.09.2023
На Украине заявили, что каждый в стране должен иметь дома пулемет
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что каждый в стране должен иметь дома пулемет, чтобы чувствовать себя защищенно. Об... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T13:46
2023-09-29T13:46
специальная военная операция на украине
украина
алексей данилов
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879869168_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_a188b1ed2ce720cc06275917940a0b11.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что каждый в стране должен иметь дома пулемет, чтобы чувствовать себя защищенно. Об этом он заявил в интервью украинской телеведущей Наталье Мосейчук, в отношении которой в РФ ранее было возбуждено уголовное дело по статье "возбуждение ненависти либо вражды"."Мы постоянно должны быть готовы к любым процессам и каждый должен иметь дома пулемет, чтобы защищать... Когда вы имеете оружие, у вас совсем другое ощущение, нужно осторожно обращаться, должны быть определенные правила, а тогда уже вы ощущаете себя более защищенными", - сказал Данилов. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко 23 июня заявил о запуске в стране единого реестра оружия, позволяющего упростить процедуру получения разрешений на его получение гражданскими лицами. На Украине с началом спецоперации РФ начали массово раздавать оружие добровольцам из числа теробороны. В СМИ и соцсетях неоднократно появлялись сообщения о причастности членов теробороны к многочисленным убийствам мирных жителей, а в их состав включены заключенные, освобожденные из тюрем после начала российской операции.
https://ria.ru/20230929/ukraina-1899401736.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879869168_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1cc33aff7880dac622a6047eaf4f425.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, алексей данилов, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Алексей Данилов, В мире
На Украине заявили, что каждый в стране должен иметь дома пулемет

Секретарь СНБО Украины Данилов: у каждого в стране должен быть дома пулемет

© AP Photo / David GoldmanКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / David Goldman
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что каждый в стране должен иметь дома пулемет, чтобы чувствовать себя защищенно. Об этом он заявил в интервью украинской телеведущей Наталье Мосейчук, в отношении которой в РФ ранее было возбуждено уголовное дело по статье "возбуждение ненависти либо вражды".
«
"Мы постоянно должны быть готовы к любым процессам и каждый должен иметь дома пулемет, чтобы защищать... Когда вы имеете оружие, у вас совсем другое ощущение, нужно осторожно обращаться, должны быть определенные правила, а тогда уже вы ощущаете себя более защищенными", - сказал Данилов.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко 23 июня заявил о запуске в стране единого реестра оружия, позволяющего упростить процедуру получения разрешений на его получение гражданскими лицами.
На Украине с началом спецоперации РФ начали массово раздавать оружие добровольцам из числа теробороны. В СМИ и соцсетях неоднократно появлялись сообщения о причастности членов теробороны к многочисленным убийствам мирных жителей, а в их состав включены заключенные, освобожденные из тюрем после начала российской операции.
Киев - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
В СНБО посетовали, что Запад не может объяснить понятие "победа Украины"
Вчера, 12:53
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаАлексей ДаниловВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала