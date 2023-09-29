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На Украине заявили, что каждый в стране должен иметь дома пулемет
На Украине заявили, что каждый в стране должен иметь дома пулемет - РИА Новости, 29.09.2023
На Украине заявили, что каждый в стране должен иметь дома пулемет
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что каждый в стране должен иметь дома пулемет, чтобы чувствовать себя защищенно. Об... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T13:46
2023-09-29T13:46
2023-09-29T13:46
специальная военная операция на украине
украина
алексей данилов
в мире
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что каждый в стране должен иметь дома пулемет, чтобы чувствовать себя защищенно. Об этом он заявил в интервью украинской телеведущей Наталье Мосейчук, в отношении которой в РФ ранее было возбуждено уголовное дело по статье "возбуждение ненависти либо вражды"."Мы постоянно должны быть готовы к любым процессам и каждый должен иметь дома пулемет, чтобы защищать... Когда вы имеете оружие, у вас совсем другое ощущение, нужно осторожно обращаться, должны быть определенные правила, а тогда уже вы ощущаете себя более защищенными", - сказал Данилов. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко 23 июня заявил о запуске в стране единого реестра оружия, позволяющего упростить процедуру получения разрешений на его получение гражданскими лицами. На Украине с началом спецоперации РФ начали массово раздавать оружие добровольцам из числа теробороны. В СМИ и соцсетях неоднократно появлялись сообщения о причастности членов теробороны к многочисленным убийствам мирных жителей, а в их состав включены заключенные, освобожденные из тюрем после начала российской операции.
https://ria.ru/20230929/ukraina-1899401736.html
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украина, алексей данилов, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Алексей Данилов, В мире
На Украине заявили, что каждый в стране должен иметь дома пулемет
Секретарь СНБО Украины Данилов: у каждого в стране должен быть дома пулемет