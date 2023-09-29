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"Сложная ситуация". В Киеве раскрыли шокирующую правду с фронта - РИА Новости, 29.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:02 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/ukraina-1899405219.html
"Сложная ситуация". В Киеве раскрыли шокирующую правду с фронта
"Сложная ситуация". В Киеве раскрыли шокирующую правду с фронта - РИА Новости, 29.09.2023
"Сложная ситуация". В Киеве раскрыли шокирующую правду с фронта
Украинские войска очень медленно продвигаются и у них недостаточно вооружения, написала в Telegram-канале экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр. "Ситуация... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T13:02
2023-09-29T13:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
анна маляр
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Украинские войска очень медленно продвигаются и у них недостаточно вооружения, написала в Telegram-канале экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр. "Ситуация крайне сложная. Продвигаемся по состоянию на сейчас медленно - несколько сотен метров в день на востоке и на юге, а отчасти бои завершаются без изменения положений", — отметила Маляр. Она добавила, что у российских военных преимущество в количестве вооружений."Помощь нам дают, но этого не хватает. Мир не готовился к нашей войне и не делал запасы", — резюмировала Маляр. Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.
https://ria.ru/20230929/ukraina-1899345723.html
https://ria.ru/20230929/ukraina-1899376565.html
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в мире, украина, анна маляр, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Анна Маляр, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Сложная ситуация". В Киеве раскрыли шокирующую правду с фронта

Экс-замглавы Минобороны Украины Маляр заявила о проблемах ВСУ на фронте

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинский военнослужащий на линии фронта
Украинский военнослужащий на линии фронта - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинский военнослужащий на линии фронта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Украинские войска очень медленно продвигаются и у них недостаточно вооружения, написала в Telegram-канале экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр.

"Ситуация крайне сложная. Продвигаемся по состоянию на сейчас медленно - несколько сотен метров в день на востоке и на юге, а отчасти бои завершаются без изменения положений", — отметила Маляр.
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Вчера, 09:00
Она добавила, что у российских военных преимущество в количестве вооружений.

"Помощь нам дают, но этого не хватает. Мир не готовился к нашей войне и не делал запасы", — резюмировала Маляр.

Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.
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