https://ria.ru/20230929/ukraina-1899405219.html

"Сложная ситуация". В Киеве раскрыли шокирующую правду с фронта

"Сложная ситуация". В Киеве раскрыли шокирующую правду с фронта - РИА Новости, 29.09.2023

"Сложная ситуация". В Киеве раскрыли шокирующую правду с фронта

Украинские войска очень медленно продвигаются и у них недостаточно вооружения, написала в Telegram-канале экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр. "Ситуация... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T13:02

2023-09-29T13:02

2023-09-29T13:02

специальная военная операция на украине

в мире

украина

анна маляр

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Украинские войска очень медленно продвигаются и у них недостаточно вооружения, написала в Telegram-канале экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр. "Ситуация крайне сложная. Продвигаемся по состоянию на сейчас медленно - несколько сотен метров в день на востоке и на юге, а отчасти бои завершаются без изменения положений", — отметила Маляр. Она добавила, что у российских военных преимущество в количестве вооружений."Помощь нам дают, но этого не хватает. Мир не готовился к нашей войне и не делал запасы", — резюмировала Маляр. Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.

https://ria.ru/20230929/ukraina-1899345723.html

https://ria.ru/20230929/ukraina-1899376565.html

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в мире, украина, анна маляр, нато, вооруженные силы украины