"Сложная ситуация". В Киеве раскрыли шокирующую правду с фронта
Экс-замглавы Минобороны Украины Маляр заявила о проблемах ВСУ на фронте
© AP Photo / Alex BabenkoУкраинский военнослужащий на линии фронта
© AP Photo / Alex Babenko
Украинский военнослужащий на линии фронта. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Украинские войска очень медленно продвигаются и у них недостаточно вооружения, написала в Telegram-канале экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр.
"Ситуация крайне сложная. Продвигаемся по состоянию на сейчас медленно - несколько сотен метров в день на востоке и на юге, а отчасти бои завершаются без изменения положений", — отметила Маляр.
"Ситуация крайне сложная. Продвигаемся по состоянию на сейчас медленно - несколько сотен метров в день на востоке и на юге, а отчасти бои завершаются без изменения положений", — отметила Маляр.
Она добавила, что у российских военных преимущество в количестве вооружений.
"Помощь нам дают, но этого не хватает. Мир не готовился к нашей войне и не делал запасы", — резюмировала Маляр.
Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.
"Помощь нам дают, но этого не хватает. Мир не готовился к нашей войне и не делал запасы", — резюмировала Маляр.
Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.