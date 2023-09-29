https://ria.ru/20230929/ukraina-1899396082.html

Экс-премьер Словакии заявил, что Зеленский начинает надоедать миру

Экс-премьер Словакии заявил, что Зеленский начинает надоедать миру - РИА Новости, 29.09.2023

Экс-премьер Словакии заявил, что Зеленский начинает надоедать миру

Владимир Зеленский начинает надоедать миру, потому что даже к его сторонникам приходит понимание, что сложный с финансовой точки зрения конфликт на Украине... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T12:36

2023-09-29T12:36

2023-09-29T12:36

специальная военная операция на украине

в мире

украина

словакия

владимир зеленский

роберт фицо

ярослав хунка

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БРАТИСЛАВА, 29 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский начинает надоедать миру, потому что даже к его сторонникам приходит понимание, что сложный с финансовой точки зрения конфликт на Украине неприемлем в долгосрочной перспективе, считает глава крупной оппозиционной партии Smer, бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Посмотрите, как меняется отношение к украинскому президенту Зеленскому, который начинает надоедать всему миру. Уже самые большие "ястребы" поняли, что невероятно финансово сложный конфликт на Украине в долгосрочной перспективе неустойчив, и начинают говорить с Зеленским другим языком", - сказал Фицо в своем видеообращении, опубликованном в социальных сетях. Он отметил, что Зеленскому в ходе недавней поездки в США не позволили выступить в Конгрессе, а в Канаде активисты устроили митинг против его визита. "Во время визита Зеленского в канадском парламенте бурными аплодисментами встретили 98-летнего эмигранта с Украины, которого представили как героя Второй мировой войны, воевавшего - вы сейчас только послушайте - не против фашистов, а против России, то есть против Красной Армии, в которой были представители всех национальностей бывшего Советского союза. Конечно, слепота сейчас огромна и эмигрант был награжден овациями - ведь главное, что воевал против России и совсем не важно, что это был член формирования СС", - добавил Фицо. Политик отметил, что "особенно оглушительными были аплодисменты Зеленского, дед которого был солдатом Красной Армии и воевал как раз против фашистов". "Без колебаний (Зеленский - ред.) стоя аплодировал фашисту, который, если бы лично встретил его деда, как солдата Красной Армии, во время Второй мировой войны, то и секунды бы не сомневался и убил его", - сказал Фицо. В канадский парламент 22 сентября в честь визита Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца.

https://ria.ru/20230925/slovakiya-1897963369.html

https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, словакия, владимир зеленский, роберт фицо, ярослав хунка, канада, ситуация в днр и лнр