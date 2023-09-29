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Экс-премьер Словакии заявил, что Зеленский начинает надоедать миру - РИА Новости, 29.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:36 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/ukraina-1899396082.html
Экс-премьер Словакии заявил, что Зеленский начинает надоедать миру
Экс-премьер Словакии заявил, что Зеленский начинает надоедать миру - РИА Новости, 29.09.2023
Экс-премьер Словакии заявил, что Зеленский начинает надоедать миру
Владимир Зеленский начинает надоедать миру, потому что даже к его сторонникам приходит понимание, что сложный с финансовой точки зрения конфликт на Украине... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T12:36
2023-09-29T12:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
словакия
владимир зеленский
роберт фицо
ярослав хунка
канада
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БРАТИСЛАВА, 29 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский начинает надоедать миру, потому что даже к его сторонникам приходит понимание, что сложный с финансовой точки зрения конфликт на Украине неприемлем в долгосрочной перспективе, считает глава крупной оппозиционной партии Smer, бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Посмотрите, как меняется отношение к украинскому президенту Зеленскому, который начинает надоедать всему миру. Уже самые большие "ястребы" поняли, что невероятно финансово сложный конфликт на Украине в долгосрочной перспективе неустойчив, и начинают говорить с Зеленским другим языком", - сказал Фицо в своем видеообращении, опубликованном в социальных сетях. Он отметил, что Зеленскому в ходе недавней поездки в США не позволили выступить в Конгрессе, а в Канаде активисты устроили митинг против его визита. "Во время визита Зеленского в канадском парламенте бурными аплодисментами встретили 98-летнего эмигранта с Украины, которого представили как героя Второй мировой войны, воевавшего - вы сейчас только послушайте - не против фашистов, а против России, то есть против Красной Армии, в которой были представители всех национальностей бывшего Советского союза. Конечно, слепота сейчас огромна и эмигрант был награжден овациями - ведь главное, что воевал против России и совсем не важно, что это был член формирования СС", - добавил Фицо. Политик отметил, что "особенно оглушительными были аплодисменты Зеленского, дед которого был солдатом Красной Армии и воевал как раз против фашистов". "Без колебаний (Зеленский - ред.) стоя аплодировал фашисту, который, если бы лично встретил его деда, как солдата Красной Армии, во время Второй мировой войны, то и секунды бы не сомневался и убил его", - сказал Фицо. В канадский парламент 22 сентября в честь визита Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца.
https://ria.ru/20230925/slovakiya-1897963369.html
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в мире, украина, словакия, владимир зеленский, роберт фицо, ярослав хунка, канада, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Словакия, Владимир Зеленский, Роберт Фицо, Ярослав Хунка, Канада, Ситуация в ДНР и ЛНР
Экс-премьер Словакии заявил, что Зеленский начинает надоедать миру

Экс-премьер Словакии Фицо: мир понимает, что конфликт на Украине неустойчив

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 29 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский начинает надоедать миру, потому что даже к его сторонникам приходит понимание, что сложный с финансовой точки зрения конфликт на Украине неприемлем в долгосрочной перспективе, считает глава крупной оппозиционной партии Smer, бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Посмотрите, как меняется отношение к украинскому президенту Зеленскому, который начинает надоедать всему миру. Уже самые большие "ястребы" поняли, что невероятно финансово сложный конфликт на Украине в долгосрочной перспективе неустойчив, и начинают говорить с Зеленским другим языком", - сказал Фицо в своем видеообращении, опубликованном в социальных сетях.
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Он отметил, что Зеленскому в ходе недавней поездки в США не позволили выступить в Конгрессе, а в Канаде активисты устроили митинг против его визита. "Во время визита Зеленского в канадском парламенте бурными аплодисментами встретили 98-летнего эмигранта с Украины, которого представили как героя Второй мировой войны, воевавшего - вы сейчас только послушайте - не против фашистов, а против России, то есть против Красной Армии, в которой были представители всех национальностей бывшего Советского союза. Конечно, слепота сейчас огромна и эмигрант был награжден овациями - ведь главное, что воевал против России и совсем не важно, что это был член формирования СС", - добавил Фицо.
Политик отметил, что "особенно оглушительными были аплодисменты Зеленского, дед которого был солдатом Красной Армии и воевал как раз против фашистов". "Без колебаний (Зеленский - ред.) стоя аплодировал фашисту, который, если бы лично встретил его деда, как солдата Красной Армии, во время Второй мировой войны, то и секунды бы не сомневался и убил его", - сказал Фицо.
В канадский парламент 22 сентября в честь визита Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСловакияВладимир ЗеленскийРоберт ФицоЯрослав ХункаКанадаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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