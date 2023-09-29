https://ria.ru/20230929/ukraina-1899377468.html

На Украине будут заочно судить Януковича по делу о земельных участках

На Украине будут заочно судить Януковича по делу о земельных участках - РИА Новости, 29.09.2023

На Украине будут заочно судить Януковича по делу о земельных участках

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила о передаче в суд обвинительного акта против бывшего президента Виктора Януковича и еще... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T11:33

2023-09-29T11:33

2023-09-29T11:33

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виктор янукович

петр порошенко

специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)

служба безопасности украины

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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила о передаче в суд обвинительного акта против бывшего президента Виктора Януковича и еще трех человек, которых обвиняют в завладении земельным участком площадью 17,5 гектаров, стоимостью 22 миллиона гривен (более 595 тысяч долларов) в лесу под Киевом. "Прокурор специализированной антикоррупционной прокуратуры… направил в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт касательно бывшего президента Украины и еще троих лиц, обвиняемых в завладении земельным участком лесного фонда на территории Сухолучского сельсовета в Киевской области площадью 17,5 гектара и ориентировочно стоимостью 22 миллиона гривен" - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале надзорного ведомства. По данным следствия, в 2007 году на тот момент премьер Украины якобы инициировал принятие ряда решений, которые позволили вывести из государственной собственности земли из лесного фонда Днепровско-Тетеревского лесоохотничьего хозяйства. Другие обвиняемые содействовали передаче земли. В 2009-2011 годах на этой территории был построен гостинично-ресторанный комплекс. Имя фигуранта дела в сообщении не указывается, однако известно, что в 2007 году пост премьера занимал Виктор Янукович. Дело возбуждено по статье "присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением". Она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет. Против Януковича на Украине заочно заведено множество уголовных дел: о госизмене по делу о Харьковских соглашениях 2010 года, предусматривавших продление пребывания Черноморского флота РФ в Крыму. Так же он обвиняется в завладении резиденцией "Межигорье". Януковича также обвиняют в незаконном пересечении границы, подстрекательстве к дезертирству военнослужащих Управления государственной охраны Украины, выполнявших задачи по его непосредственной охране, в незаконной переправке через границу не менее 20 человек. В июне прошлого года Госбюро расследований заявило о завершении расследования в отношении Януковича по делу о захвате власти в 2010 году. СБУ арестовала почти 50 миллионов гривен активов экс-президента. Печерский районный суд Киева дал разрешение на заочный арест экс-президента Украины Виктора Януковича по делу "евромайдана". Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.

https://ria.ru/20230915/ukraina-1896505720.html

https://ria.ru/20230502/yanukovich-1869076947.html

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в мире, украина, киев, киевская область, виктор янукович, петр порошенко, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), служба безопасности украины, евросоюз