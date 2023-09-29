Рейтинг@Mail.ru
На Украине будут заочно судить Януковича по делу о земельных участках - РИА Новости, 29.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/ukraina-1899377468.html
На Украине будут заочно судить Януковича по делу о земельных участках
На Украине будут заочно судить Януковича по делу о земельных участках - РИА Новости, 29.09.2023
На Украине будут заочно судить Януковича по делу о земельных участках
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила о передаче в суд обвинительного акта против бывшего президента Виктора Януковича и еще... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T11:33
2023-09-29T11:33
в мире
украина
киев
киевская область
виктор янукович
петр порошенко
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784863467_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7f1dabfed485474d7a391f3db19b75c3.jpg
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила о передаче в суд обвинительного акта против бывшего президента Виктора Януковича и еще трех человек, которых обвиняют в завладении земельным участком площадью 17,5 гектаров, стоимостью 22 миллиона гривен (более 595 тысяч долларов) в лесу под Киевом. "Прокурор специализированной антикоррупционной прокуратуры… направил в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт касательно бывшего президента Украины и еще троих лиц, обвиняемых в завладении земельным участком лесного фонда на территории Сухолучского сельсовета в Киевской области площадью 17,5 гектара и ориентировочно стоимостью 22 миллиона гривен" - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале надзорного ведомства. По данным следствия, в 2007 году на тот момент премьер Украины якобы инициировал принятие ряда решений, которые позволили вывести из государственной собственности земли из лесного фонда Днепровско-Тетеревского лесоохотничьего хозяйства. Другие обвиняемые содействовали передаче земли. В 2009-2011 годах на этой территории был построен гостинично-ресторанный комплекс. Имя фигуранта дела в сообщении не указывается, однако известно, что в 2007 году пост премьера занимал Виктор Янукович. Дело возбуждено по статье "присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением". Она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет. Против Януковича на Украине заочно заведено множество уголовных дел: о госизмене по делу о Харьковских соглашениях 2010 года, предусматривавших продление пребывания Черноморского флота РФ в Крыму. Так же он обвиняется в завладении резиденцией "Межигорье". Януковича также обвиняют в незаконном пересечении границы, подстрекательстве к дезертирству военнослужащих Управления государственной охраны Украины, выполнявших задачи по его непосредственной охране, в незаконной переправке через границу не менее 20 человек. В июне прошлого года Госбюро расследований заявило о завершении расследования в отношении Януковича по делу о захвате власти в 2010 году. СБУ арестовала почти 50 миллионов гривен активов экс-президента. Печерский районный суд Киева дал разрешение на заочный арест экс-президента Украины Виктора Януковича по делу "евромайдана". Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
https://ria.ru/20230915/ukraina-1896505720.html
https://ria.ru/20230502/yanukovich-1869076947.html
украина
киев
киевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784863467_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_618cbd172c71aa388acf9be545f2e1cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, киевская область, виктор янукович, петр порошенко, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), служба безопасности украины, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Киевская область, Виктор Янукович, Петр Порошенко, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Служба безопасности Украины, Евросоюз
На Украине будут заочно судить Януковича по делу о земельных участках

САП Украины: Януковича будут заочно судить по делу о земельных участках

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВиктор Янукович
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Виктор Янукович. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила о передаче в суд обвинительного акта против бывшего президента Виктора Януковича и еще трех человек, которых обвиняют в завладении земельным участком площадью 17,5 гектаров, стоимостью 22 миллиона гривен (более 595 тысяч долларов) в лесу под Киевом.
"Прокурор специализированной антикоррупционной прокуратуры… направил в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт касательно бывшего президента Украины и еще троих лиц, обвиняемых в завладении земельным участком лесного фонда на территории Сухолучского сельсовета в Киевской области площадью 17,5 гектара и ориентировочно стоимостью 22 миллиона гривен" - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале надзорного ведомства.
Николай Азаров и Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
На Украине будут заочно судить Януковича и Азарова по делу о госизмене
15 сентября, 12:59
По данным следствия, в 2007 году на тот момент премьер Украины якобы инициировал принятие ряда решений, которые позволили вывести из государственной собственности земли из лесного фонда Днепровско-Тетеревского лесоохотничьего хозяйства. Другие обвиняемые содействовали передаче земли. В 2009-2011 годах на этой территории был построен гостинично-ресторанный комплекс. Имя фигуранта дела в сообщении не указывается, однако известно, что в 2007 году пост премьера занимал Виктор Янукович.
Дело возбуждено по статье "присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением". Она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет.
Против Януковича на Украине заочно заведено множество уголовных дел: о госизмене по делу о Харьковских соглашениях 2010 года, предусматривавших продление пребывания Черноморского флота РФ в Крыму. Так же он обвиняется в завладении резиденцией "Межигорье". Януковича также обвиняют в незаконном пересечении границы, подстрекательстве к дезертирству военнослужащих Управления государственной охраны Украины, выполнявших задачи по его непосредственной охране, в незаконной переправке через границу не менее 20 человек. В июне прошлого года Госбюро расследований заявило о завершении расследования в отношении Януковича по делу о захвате власти в 2010 году. СБУ арестовала почти 50 миллионов гривен активов экс-президента. Печерский районный суд Киева дал разрешение на заочный арест экс-президента Украины Виктора Януковича по делу "евромайдана".
Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Против экс-главы охраны Януковича завели дело за сотрудничество с Россией
2 мая, 10:35
 
В миреУкраинаКиевКиевская областьВиктор ЯнуковичПетр ПорошенкоСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Служба безопасности УкраиныЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала