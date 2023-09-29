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В США заметили тревожную деталь на встрече Зеленского и Столтенберга - РИА Новости, 29.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:29 29.09.2023 (обновлено: 15:09 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/ukraina-1899376565.html
В США заметили тревожную деталь на встрече Зеленского и Столтенберга
В США заметили тревожную деталь на встрече Зеленского и Столтенберга - РИА Новости, 29.09.2023
В США заметили тревожную деталь на встрече Зеленского и Столтенберга
Встречи президента Украины Зеленского с чиновниками из НАТО приблизили крах ВСУ, написал бывший американский разведчик Скотт Риттер в своем аккаунте в... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T11:29
2023-09-29T15:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
франция
великобритания
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Встречи президента Украины Зеленского с чиновниками из НАТО приблизили крах ВСУ, написал бывший американский разведчик Скотт Риттер в своем аккаунте в социальной сети X."С Зеленским встретились генсек НАТО Столтенберг и министры обороны Франции и Великобритании. Они отказались от реалистичного мирного предложения в пользу дальнейшего поощрения членства Украины в НАТО. Украина обманулась. Они и НАТО скоро узнают об этом", — отметил он. Риттер считает, что настал конец современной украинской нации. "Последователи Степана Бандеры не заслуживают меньшего. Жаль украинский народ", — резюмировал разведчик.В четверг генеральный секретарь НАТО встретился в Киеве с Владимиром Зеленским. Столтенберг поддержал "формулу мира" Зеленского " и вновь повторил обещание поддерживать Украину "так долго, сколько потребуется". Глава киевского режима после переговоров заявил, что вступление Украины в организацию — вопрос времени.В конце сентября прошлого года глава киевского режима объявил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В июле на саммите в Вильнюсе страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости ВСУ с натовскими стандартами, создание совета Украина — НАТО и подтверждение права республики на присоединение к альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства.При этом никаких временных рамок по вступлению, на которых настаивали киевские власти, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
https://ria.ru/20230929/ukraina-1899345723.html
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в мире, украина, владимир зеленский, франция, великобритания, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Франция, Великобритания, НАТО, Вооруженные силы Украины
В США заметили тревожную деталь на встрече Зеленского и Столтенберга

Экс-разведчик Риттер: встреча Зеленского и Столтенберга приблизила крах ВСУ

© AP PhotoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Встречи президента Украины Зеленского с чиновниками из НАТО приблизили крах ВСУ, написал бывший американский разведчик Скотт Риттер в своем аккаунте в социальной сети X.

"С Зеленским встретились генсек НАТО Столтенберг и министры обороны Франции и Великобритании. Они отказались от реалистичного мирного предложения в пользу дальнейшего поощрения членства Украины в НАТО. Украина обманулась. Они и НАТО скоро узнают об этом", — отметил он.
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Риттер считает, что настал конец современной украинской нации.

"Последователи Степана Бандеры не заслуживают меньшего. Жаль украинский народ", — резюмировал разведчик.
В четверг генеральный секретарь НАТО встретился в Киеве с Владимиром Зеленским. Столтенберг поддержал "формулу мира" Зеленского " и вновь повторил обещание поддерживать Украину "так долго, сколько потребуется". Глава киевского режима после переговоров заявил, что вступление Украины в организацию — вопрос времени.
В конце сентября прошлого года глава киевского режима объявил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В июле на саммите в Вильнюсе страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости ВСУ с натовскими стандартами, создание совета Украина — НАТО и подтверждение права республики на присоединение к альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства.
При этом никаких временных рамок по вступлению, на которых настаивали киевские власти, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийФранцияВеликобританияНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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