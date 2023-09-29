В США заметили тревожную деталь на встрече Зеленского и Столтенберга
Экс-разведчик Риттер: встреча Зеленского и Столтенберга приблизила крах ВСУ
© AP PhotoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
© AP Photo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Встречи президента Украины Зеленского с чиновниками из НАТО приблизили крах ВСУ, написал бывший американский разведчик Скотт Риттер в своем аккаунте в социальной сети X.
"С Зеленским встретились генсек НАТО Столтенберг и министры обороны Франции и Великобритании. Они отказались от реалистичного мирного предложения в пользу дальнейшего поощрения членства Украины в НАТО. Украина обманулась. Они и НАТО скоро узнают об этом", — отметил он.
"С Зеленским встретились генсек НАТО Столтенберг и министры обороны Франции и Великобритании. Они отказались от реалистичного мирного предложения в пользу дальнейшего поощрения членства Украины в НАТО. Украина обманулась. Они и НАТО скоро узнают об этом", — отметил он.
Риттер считает, что настал конец современной украинской нации.
"Последователи Степана Бандеры не заслуживают меньшего. Жаль украинский народ", — резюмировал разведчик.
"Последователи Степана Бандеры не заслуживают меньшего. Жаль украинский народ", — резюмировал разведчик.
В четверг генеральный секретарь НАТО встретился в Киеве с Владимиром Зеленским. Столтенберг поддержал "формулу мира" Зеленского " и вновь повторил обещание поддерживать Украину "так долго, сколько потребуется". Глава киевского режима после переговоров заявил, что вступление Украины в организацию — вопрос времени.
В конце сентября прошлого года глава киевского режима объявил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В июле на саммите в Вильнюсе страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости ВСУ с натовскими стандартами, создание совета Украина — НАТО и подтверждение права республики на присоединение к альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства.
При этом никаких временных рамок по вступлению, на которых настаивали киевские власти, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.