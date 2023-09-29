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Украина с дефицитом бюджета в 40 миллиардов долларов пообещала помочь ЕС - РИА Новости, 29.09.2023
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10:15 29.09.2023 (обновлено: 10:19 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/ukraina-1899358767.html
Украина с дефицитом бюджета в 40 миллиардов долларов пообещала помочь ЕС
Украина с дефицитом бюджета в 40 миллиардов долларов пообещала помочь ЕС - РИА Новости, 29.09.2023
Украина с дефицитом бюджета в 40 миллиардов долларов пообещала помочь ЕС
Украинский премьер Денис Шмыгаль в интервью изданию Politico пообещал, что Украина, чей дефицит бюджета может составить 43 миллиарда долларов, не будет... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T10:15
2023-09-29T10:19
в мире
украина
денис шмыгаль
евросоюз
верховная рада украины
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Украинский премьер Денис Шмыгаль в интервью изданию Politico пообещал, что Украина, чей дефицит бюджета может составить 43 миллиарда долларов, не будет приносить проблемы Евросоюзу, если станет членом, а поспособствует решению многих проблем, в том числе в экономической и оборонной сферах. Ранее в Верховной раде заявляли, что дефицит бюджета на 2024 год может составит около 43 миллиардов долларов. При этом в его покрытии Киев рассчитывает на США, ЕС и МВФ. Кроме того, западные СМИ не раз называли Украину "попрошайкой", которая клянчит оружие. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что ЕС оказывает Украине "беспрецедентную поддержку", включая финансовую, а также поставками оружия и боеприпасов. "Украина как член ЕС не будет приносить проблем Евросоюзу. Наоборот, Украина окажет содействие в решении многих проблемных вопросов в Европейском союзе", - заявил Шмыгаль в интервью изданию Politico, отметив такие сферы, как энергетическая независимость, безопасность, оборона и экономика. В конце августа украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина хочет начать переговоры о членстве в Европейском союзе до конца года. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в июне того же года одобрили предоставление Украине статуса кандидата на вступление в союз. Для старта переговоров стране необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией. Через год в ЕС отмечали, что Киев выполнил два из семи условий, необходимых для начала формальных переговоров о вступлении в Евросоюз.
https://ria.ru/20230928/ukraina-1899261363.html
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в мире, украина, денис шмыгаль, евросоюз, верховная рада украины, дмитрий кулеба
В мире, Украина, Денис Шмыгаль, Евросоюз, Верховная Рада Украины, Дмитрий Кулеба
Украина с дефицитом бюджета в 40 миллиардов долларов пообещала помочь ЕС

Шмыгаль: Украина поможет Евросоюзу решить проблемы с экономикой и обороной

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Украинский премьер Денис Шмыгаль в интервью изданию Politico пообещал, что Украина, чей дефицит бюджета может составить 43 миллиарда долларов, не будет приносить проблемы Евросоюзу, если станет членом, а поспособствует решению многих проблем, в том числе в экономической и оборонной сферах.
Ранее в Верховной раде заявляли, что дефицит бюджета на 2024 год может составит около 43 миллиардов долларов. При этом в его покрытии Киев рассчитывает на США, ЕС и МВФ. Кроме того, западные СМИ не раз называли Украину "попрошайкой", которая клянчит оружие. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что ЕС оказывает Украине "беспрецедентную поддержку", включая финансовую, а также поставками оружия и боеприпасов.
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"Украина как член ЕС не будет приносить проблем Евросоюзу. Наоборот, Украина окажет содействие в решении многих проблемных вопросов в Европейском союзе", - заявил Шмыгаль в интервью изданию Politico, отметив такие сферы, как энергетическая независимость, безопасность, оборона и экономика.
В конце августа украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина хочет начать переговоры о членстве в Европейском союзе до конца года.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в июне того же года одобрили предоставление Украине статуса кандидата на вступление в союз. Для старта переговоров стране необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией. Через год в ЕС отмечали, что Киев выполнил два из семи условий, необходимых для начала формальных переговоров о вступлении в Евросоюз.
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