https://ria.ru/20230929/ukraina-1899358767.html

Украина с дефицитом бюджета в 40 миллиардов долларов пообещала помочь ЕС

Украина с дефицитом бюджета в 40 миллиардов долларов пообещала помочь ЕС - РИА Новости, 29.09.2023

Украина с дефицитом бюджета в 40 миллиардов долларов пообещала помочь ЕС

Украинский премьер Денис Шмыгаль в интервью изданию Politico пообещал, что Украина, чей дефицит бюджета может составить 43 миллиарда долларов, не будет... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T10:15

2023-09-29T10:15

2023-09-29T10:19

в мире

украина

денис шмыгаль

евросоюз

верховная рада украины

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Украинский премьер Денис Шмыгаль в интервью изданию Politico пообещал, что Украина, чей дефицит бюджета может составить 43 миллиарда долларов, не будет приносить проблемы Евросоюзу, если станет членом, а поспособствует решению многих проблем, в том числе в экономической и оборонной сферах. Ранее в Верховной раде заявляли, что дефицит бюджета на 2024 год может составит около 43 миллиардов долларов. При этом в его покрытии Киев рассчитывает на США, ЕС и МВФ. Кроме того, западные СМИ не раз называли Украину "попрошайкой", которая клянчит оружие. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что ЕС оказывает Украине "беспрецедентную поддержку", включая финансовую, а также поставками оружия и боеприпасов. "Украина как член ЕС не будет приносить проблем Евросоюзу. Наоборот, Украина окажет содействие в решении многих проблемных вопросов в Европейском союзе", - заявил Шмыгаль в интервью изданию Politico, отметив такие сферы, как энергетическая независимость, безопасность, оборона и экономика. В конце августа украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина хочет начать переговоры о членстве в Европейском союзе до конца года. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в июне того же года одобрили предоставление Украине статуса кандидата на вступление в союз. Для старта переговоров стране необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией. Через год в ЕС отмечали, что Киев выполнил два из семи условий, необходимых для начала формальных переговоров о вступлении в Евросоюз.

https://ria.ru/20230928/ukraina-1899261363.html

https://ria.ru/20230927/grabezh-1898829389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, денис шмыгаль, евросоюз, верховная рада украины, дмитрий кулеба