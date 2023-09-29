Украина с дефицитом бюджета в 40 миллиардов долларов пообещала помочь ЕС
Шмыгаль: Украина поможет Евросоюзу решить проблемы с экономикой и обороной
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Украинский премьер Денис Шмыгаль в интервью изданию Politico пообещал, что Украина, чей дефицит бюджета может составить 43 миллиарда долларов, не будет приносить проблемы Евросоюзу, если станет членом, а поспособствует решению многих проблем, в том числе в экономической и оборонной сферах.
Ранее в Верховной раде заявляли, что дефицит бюджета на 2024 год может составит около 43 миллиардов долларов. При этом в его покрытии Киев рассчитывает на США, ЕС и МВФ. Кроме того, западные СМИ не раз называли Украину "попрошайкой", которая клянчит оружие. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что ЕС оказывает Украине "беспрецедентную поддержку", включая финансовую, а также поставками оружия и боеприпасов.
"Украина как член ЕС не будет приносить проблем Евросоюзу. Наоборот, Украина окажет содействие в решении многих проблемных вопросов в Европейском союзе", - заявил Шмыгаль в интервью изданию Politico, отметив такие сферы, как энергетическая независимость, безопасность, оборона и экономика.
В конце августа украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина хочет начать переговоры о членстве в Европейском союзе до конца года.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в июне того же года одобрили предоставление Украине статуса кандидата на вступление в союз. Для старта переговоров стране необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией. Через год в ЕС отмечали, что Киев выполнил два из семи условий, необходимых для начала формальных переговоров о вступлении в Евросоюз.