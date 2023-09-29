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ВСУ приблизили победу России из-за ужасного маневра на фронте, пишут СМИ - РИА Новости, 29.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:00 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/ukraina-1899345723.html
ВСУ приблизили победу России из-за ужасного маневра на фронте, пишут СМИ
ВСУ приблизили победу России из-за ужасного маневра на фронте, пишут СМИ - РИА Новости, 29.09.2023
ВСУ приблизили победу России из-за ужасного маневра на фронте, пишут СМИ
Если Украина вовремя не остановится и продолжит контрнаступление, то ее ждет катастрофическое поражение, пишет журналист The New York Times Дэвид Френч. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T09:00
2023-09-29T09:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
вооруженные силы украины
нато
россия
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Если Украина вовремя не остановится и продолжит контрнаступление, то ее ждет катастрофическое поражение, пишет журналист The New York Times Дэвид Френч. &quot;Командиры ВСУ будут слишком долго продвигать наступление, подталкивать солдат и армии к переломному моменту, полагая, что настоящий прорыв уже не за горами. Вспомните весеннее наступление Германии в 1918 году, ближе к концу Первой мировой войны. Немецкая армия наносила союзникам удар за ударом, добилась ограниченных успехов, но в процессе обескровила себя, что сделало ее уязвимой&quot;, — говорится в публикации.В статье отмечается, что вместе с ослаблением поддержки со стороны Запада конфликт закончится поражением ВСУ. "Это означает, что победа России над Украиной будет означать и победу над Соединенными Штатами", — резюмировалось в материале. Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.
https://ria.ru/20230929/porazhenie-1899304312.html
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в мире, владимир путин, украина, вооруженные силы украины, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Россия
ВСУ приблизили победу России из-за ужасного маневра на фронте, пишут СМИ

NYT: Киев ждет катастрофическое поражение в случае продолжения контрнаступления

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в окопе
Украинские военные в окопе - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в окопе . Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Если Украина вовремя не остановится и продолжит контрнаступление, то ее ждет катастрофическое поражение, пишет журналист The New York Times Дэвид Френч.
«

"Командиры ВСУ будут слишком долго продвигать наступление, подталкивать солдат и армии к переломному моменту, полагая, что настоящий прорыв уже не за горами. Вспомните весеннее наступление Германии в 1918 году, ближе к концу Первой мировой войны. Немецкая армия наносила союзникам удар за ударом, добилась ограниченных успехов, но в процессе обескровила себя, что сделало ее уязвимой", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что вместе с ослаблением поддержки со стороны Запада конфликт закончится поражением ВСУ.

"Это означает, что победа России над Украиной будет означать и победу над Соединенными Штатами", — резюмировалось в материале.

Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.
Сожженный украинский танк в арке жилого многоэтажного дома в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Американцы признали поражение ВСУ
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТОРоссия
 
 
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