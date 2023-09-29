ВСУ приблизили победу России из-за ужасного маневра на фронте, пишут СМИ
NYT: Киев ждет катастрофическое поражение в случае продолжения контрнаступления
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в окопе
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в окопе . Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Если Украина вовремя не остановится и продолжит контрнаступление, то ее ждет катастрофическое поражение, пишет журналист The New York Times Дэвид Френч.
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"Командиры ВСУ будут слишком долго продвигать наступление, подталкивать солдат и армии к переломному моменту, полагая, что настоящий прорыв уже не за горами. Вспомните весеннее наступление Германии в 1918 году, ближе к концу Первой мировой войны. Немецкая армия наносила союзникам удар за ударом, добилась ограниченных успехов, но в процессе обескровила себя, что сделало ее уязвимой", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что вместе с ослаблением поддержки со стороны Запада конфликт закончится поражением ВСУ.
"Это означает, что победа России над Украиной будет означать и победу над Соединенными Штатами", — резюмировалось в материале.
Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.
"Это означает, что победа России над Украиной будет означать и победу над Соединенными Штатами", — резюмировалось в материале.
Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.