https://ria.ru/20230929/ukraina-1899345723.html

ВСУ приблизили победу России из-за ужасного маневра на фронте, пишут СМИ

ВСУ приблизили победу России из-за ужасного маневра на фронте, пишут СМИ - РИА Новости, 29.09.2023

ВСУ приблизили победу России из-за ужасного маневра на фронте, пишут СМИ

Если Украина вовремя не остановится и продолжит контрнаступление, то ее ждет катастрофическое поражение, пишет журналист The New York Times Дэвид Френч. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T09:00

2023-09-29T09:00

2023-09-29T09:00

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Если Украина вовремя не остановится и продолжит контрнаступление, то ее ждет катастрофическое поражение, пишет журналист The New York Times Дэвид Френч. "Командиры ВСУ будут слишком долго продвигать наступление, подталкивать солдат и армии к переломному моменту, полагая, что настоящий прорыв уже не за горами. Вспомните весеннее наступление Германии в 1918 году, ближе к концу Первой мировой войны. Немецкая армия наносила союзникам удар за ударом, добилась ограниченных успехов, но в процессе обескровила себя, что сделало ее уязвимой", — говорится в публикации.В статье отмечается, что вместе с ослаблением поддержки со стороны Запада конфликт закончится поражением ВСУ. "Это означает, что победа России над Украиной будет означать и победу над Соединенными Штатами", — резюмировалось в материале. Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.

https://ria.ru/20230929/porazhenie-1899304312.html

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в мире, владимир путин, украина, вооруженные силы украины, нато, россия