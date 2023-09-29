https://ria.ru/20230929/ukraina-1899340743.html
В Николаеве получил повреждение объект инфраструктуры
В Николаеве получил повреждение объект инфраструктуры - РИА Новости, 29.09.2023
В Николаеве получил повреждение объект инфраструктуры
Объект инфраструктуры поврежден в городе Николаев на юге Украины, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T08:10
2023-09-29T08:10
2023-09-29T08:10
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
украина
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в городе Николаев на юге Украины, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале. "Утром, 29 сентября, около 04.13 (совпадает с мск) город Николаев подвергся ракетному удару. Попадание произошло в объект инфраструктуры на окраинах города", - написал Ким.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230928/ukraina-1899090900.html
николаев (украина)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Украина
В Николаеве получил повреждение объект инфраструктуры
Ким: на окраинах Николаева ракетным ударом поврежден объект инфраструктуры