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В Николаеве получил повреждение объект инфраструктуры - РИА Новости, 29.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:10 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/ukraina-1899340743.html
В Николаеве получил повреждение объект инфраструктуры
В Николаеве получил повреждение объект инфраструктуры - РИА Новости, 29.09.2023
В Николаеве получил повреждение объект инфраструктуры
Объект инфраструктуры поврежден в городе Николаев на юге Украины, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T08:10
2023-09-29T08:10
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
украина
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в городе Николаев на юге Украины, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале. &quot;Утром, 29 сентября, около 04.13 (совпадает с мск) город Николаев подвергся ракетному удару. Попадание произошло в объект инфраструктуры на окраинах города&quot;, - написал Ким.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230928/ukraina-1899090900.html
николаев (украина)
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в мире, николаев (украина), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Украина
В Николаеве получил повреждение объект инфраструктуры

Ким: на окраинах Николаева ракетным ударом поврежден объект инфраструктуры

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в городе Николаев на юге Украины, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале.
«

"Утром, 29 сентября, около 04.13 (совпадает с мск) город Николаев подвергся ракетному удару. Попадание произошло в объект инфраструктуры на окраинах города", - написал Ким.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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