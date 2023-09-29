https://ria.ru/20230929/ukraina-1899340743.html

В Николаеве получил повреждение объект инфраструктуры

В Николаеве получил повреждение объект инфраструктуры - РИА Новости, 29.09.2023

В Николаеве получил повреждение объект инфраструктуры

Объект инфраструктуры поврежден в городе Николаев на юге Украины, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T08:10

2023-09-29T08:10

2023-09-29T08:10

специальная военная операция на украине

в мире

николаев (украина)

украина

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в городе Николаев на юге Украины, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале. "Утром, 29 сентября, около 04.13 (совпадает с мск) город Николаев подвергся ракетному удару. Попадание произошло в объект инфраструктуры на окраинах города", - написал Ким.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230928/ukraina-1899090900.html

николаев (украина)

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, николаев (украина), украина