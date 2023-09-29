https://ria.ru/20230929/ukraina-1899334777.html

Палата представителей США одобрила помощь Украине отдельным законом

Палата представителей США одобрила помощь Украине отдельным законом - РИА Новости, 29.09.2023

Палата представителей США одобрила помощь Украине отдельным законом

Палата представителей конгресса США утвердила законопроект о выделении 300 миллионов долларов военной помощи Украине. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T06:12

2023-09-29T06:12

2023-09-29T07:27

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ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости. Палата представителей конгресса США утвердила законопроект о выделении 300 миллионов долларов военной помощи Украине.Ассигнования ранее входили в проект бюджета Пентагона, но их вывели в отдельный документ, чтобы упростить его принятие.Законопроект поддержали 311 конгрессменов, против голосовали 117.Из общей суммы 280 миллионов выделяются на военную помощь в рамках Инициативы содействия безопасности Украины — закупки у оборонной промышленности или партнеров США.Еще 20 миллионов предполагается направить на контроль за использованием выделенных средств.Палата также отдельно проголосовала за бюджет министерства обороны, из которого вынесли помощь Украине. Поддержали проект о финансировании Пентагона 218 конгрессменов, выступили против — 210.Как следует из документа, опубликованного на сайте подкомитета по военным ассигнованиям, бюджетный приоритет отдается мерам, направленным на противостояние с Китаем, первой строкой среди которых значатся "исторически значимые инвестиции" в области безопасности для Тайваня.При этом принятие этого законопроекта в палате не поможет конгрессу избежать очередной остановки работы правительства (шатдауна). Позиции сторон все еще слишком расходятся.

https://ria.ru/20230929/ukraina-1899330785.html

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в мире, сша, украина, пентагон