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Палата представителей США одобрила помощь Украине отдельным законом - РИА Новости, 29.09.2023
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06:12 29.09.2023 (обновлено: 07:27 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/ukraina-1899334777.html
Палата представителей США одобрила помощь Украине отдельным законом
Палата представителей США одобрила помощь Украине отдельным законом - РИА Новости, 29.09.2023
Палата представителей США одобрила помощь Украине отдельным законом
Палата представителей конгресса США утвердила законопроект о выделении 300 миллионов долларов военной помощи Украине. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T06:12
2023-09-29T07:27
в мире
сша
украина
пентагон
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ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости. Палата представителей конгресса США утвердила законопроект о выделении 300 миллионов долларов военной помощи Украине.Ассигнования ранее входили в проект бюджета Пентагона, но их вывели в отдельный документ, чтобы упростить его принятие.Законопроект поддержали 311 конгрессменов, против голосовали 117.Из общей суммы 280 миллионов выделяются на военную помощь в рамках Инициативы содействия безопасности Украины — закупки у оборонной промышленности или партнеров США.Еще 20 миллионов предполагается направить на контроль за использованием выделенных средств.Палата также отдельно проголосовала за бюджет министерства обороны, из которого вынесли помощь Украине. Поддержали проект о финансировании Пентагона 218 конгрессменов, выступили против — 210.Как следует из документа, опубликованного на сайте подкомитета по военным ассигнованиям, бюджетный приоритет отдается мерам, направленным на противостояние с Китаем, первой строкой среди которых значатся "исторически значимые инвестиции" в области безопасности для Тайваня.При этом принятие этого законопроекта в палате не поможет конгрессу избежать очередной остановки работы правительства (шатдауна). Позиции сторон все еще слишком расходятся.
https://ria.ru/20230929/ukraina-1899330785.html
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в мире, сша, украина, пентагон
В мире, США, Украина, Пентагон
Палата представителей США одобрила помощь Украине отдельным законом

Палата представителей США одобрила отдельным законом выделение денег Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости. Палата представителей конгресса США утвердила законопроект о выделении 300 миллионов долларов военной помощи Украине.
Ассигнования ранее входили в проект бюджета Пентагона, но их вывели в отдельный документ, чтобы упростить его принятие.
Член Палаты представителей США от штата Аризона Пол Энтони Госар - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
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Законопроект поддержали 311 конгрессменов, против голосовали 117.
Из общей суммы 280 миллионов выделяются на военную помощь в рамках Инициативы содействия безопасности Украины — закупки у оборонной промышленности или партнеров США.
Еще 20 миллионов предполагается направить на контроль за использованием выделенных средств.
Палата также отдельно проголосовала за бюджет министерства обороны, из которого вынесли помощь Украине. Поддержали проект о финансировании Пентагона 218 конгрессменов, выступили против — 210.
Как следует из документа, опубликованного на сайте подкомитета по военным ассигнованиям, бюджетный приоритет отдается мерам, направленным на противостояние с Китаем, первой строкой среди которых значатся "исторически значимые инвестиции" в области безопасности для Тайваня.
При этом принятие этого законопроекта в палате не поможет конгрессу избежать очередной остановки работы правительства (шатдауна). Позиции сторон все еще слишком расходятся.
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