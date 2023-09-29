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В США назвали безответственным включение денег Киеву в проект бюджета - РИА Новости, 29.09.2023
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04:08 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/ukraina-1899330785.html
В США назвали безответственным включение денег Киеву в проект бюджета
В США назвали безответственным включение денег Киеву в проект бюджета - РИА Новости, 29.09.2023
В США назвали безответственным включение денег Киеву в проект бюджета
Конгрессмен Пол Госар назвал "безответственным" предложение сената включить 6 миллиардов долларов помощи Украине в краткосрочный бюджет, призванный... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T04:08
2023-09-29T04:08
в мире
сша
джо байден
украина
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ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Конгрессмен Пол Госар назвал "безответственным" предложение сената включить 6 миллиардов долларов помощи Украине в краткосрочный бюджет, призванный предотвратить шатдаун, и не предусмотреть в нем ассигнований на защиту южных рубежей США от нелегальных мигрантов. Краткосрочный бюджет, если будет принят сенатом и одобрен палатой представителей, обеспечит финансирование федерального правительства до 17 ноября, дав законодателям дополнительное время на согласование полноценного бюджета на 2024 финансовый год. "Ужасает безответственность сенатских демократов, которые готовы остановить работу федерального правительства, включив 6 миллиардов долларов на продолжение войны по доверенности (Джо) Байдена на Украине, и в то же время оказались неспособны предусмотреть финансирование охраны нашей южной границы", - сказано в заявлении Госара, которое поступило РИА Новости. Конгрессмен-республиканец заявил, что президент США Джо Байден "с распростертыми объятиями" встречает 8,6 миллиона нелегальных мигрантов, атаковавших южную границу страны. Если конгресс не примет бюджет в том или ином виде до 1 октября, то в США случится очередной шатдаун – приостановка деятельности федерального правительства по причине отсутствия денег.
https://ria.ru/20230929/ssha-1899325290.html
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в мире, сша, джо байден, украина
В мире, США, Джо Байден, Украина
В США назвали безответственным включение денег Киеву в проект бюджета

Конгрессмен счел безответственным включение $6 млрд Киеву в проект бюджета США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЧлен Палаты представителей США от штата Аризона Пол Энтони Госар
Член Палаты представителей США от штата Аризона Пол Энтони Госар - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Член Палаты представителей США от штата Аризона Пол Энтони Госар. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Конгрессмен Пол Госар назвал "безответственным" предложение сената включить 6 миллиардов долларов помощи Украине в краткосрочный бюджет, призванный предотвратить шатдаун, и не предусмотреть в нем ассигнований на защиту южных рубежей США от нелегальных мигрантов.
Краткосрочный бюджет, если будет принят сенатом и одобрен палатой представителей, обеспечит финансирование федерального правительства до 17 ноября, дав законодателям дополнительное время на согласование полноценного бюджета на 2024 финансовый год.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
В США проголосовали против исключения помощи Киеву из бюджета Госдепа
01:31
"Ужасает безответственность сенатских демократов, которые готовы остановить работу федерального правительства, включив 6 миллиардов долларов на продолжение войны по доверенности (Джо) Байдена на Украине, и в то же время оказались неспособны предусмотреть финансирование охраны нашей южной границы", - сказано в заявлении Госара, которое поступило РИА Новости.
Конгрессмен-республиканец заявил, что президент США Джо Байден "с распростертыми объятиями" встречает 8,6 миллиона нелегальных мигрантов, атаковавших южную границу страны.
Если конгресс не примет бюджет в том или ином виде до 1 октября, то в США случится очередной шатдаун – приостановка деятельности федерального правительства по причине отсутствия денег.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
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