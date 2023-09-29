https://ria.ru/20230929/ukraina-1899262879.html

"Ему наплевать". Зеленский подставил верного союзника Украины

"Ему наплевать". Зеленский подставил верного союзника Украины - РИА Новости, 29.09.2023

"Ему наплевать". Зеленский подставил верного союзника Украины

Чествование эсэсовца в канадском парламенте обернулось громким международным скандалом. Оттаве пришлось оправдываться, чтобы минимизировать репутационные... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T08:00

2023-09-29T08:00

2023-09-29T08:00

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Виктор Жданов. Чествование эсэсовца в канадском парламенте обернулось громким международным скандалом. Оттаве пришлось оправдываться, чтобы минимизировать репутационные потери. А Зеленский до сих пор не прокомментировал овации престарелому нацисту. Почему президент Украины отмалчивается — в материале РИА Новости.Странные извиненияПремьер-министр Джастин Трюдо заявил, что огорчен ситуацией. "Это крайне позорный инцидент для канадского парламента и общества в целом", — прокомментировал он аплодисменты ветерану дивизии СС "Галичина" Ярославу Хунке. Более того, скандал канадский премьер попытался преподнести как следствие "российской дезинформации".Спустя почти неделю Трюдо все-таки решил извиниться перед канадскими депутатами, еврейскими общинами по всему миру и, как ни странно, украинцами. Заодно выгородил Зеленского, объявив его чуть ли не жертвой скандала. И даже принес извинения: якобы украинский лидер не знал, что аплодирует бывшему эсэсовцу, и это поставило его в неудобное положение.Крайним оказался спикер парламента Энтони Рота, чьей отставки потребовал возмутившийся польский МИД, а также дипломатическое ведомство Канады. Двадцать седьмого сентября он сложил полномочия. Трюдо и другие члены парламента вышли из воды сухими.Покровители преступников"Из Рота сделали козла отпущения, выведя из-под удара Трюдо и его соратников, среди которых, напомню, потомки коллаборационистов", — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Российский посол в Оттаве Олег Степанов считает, что Канада обязана принести формальные и недвусмысленные извинения всем русским. "Требую реакции канадских властей", — подчеркнул дипломат. Москва также направила ноту протеста.Лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр отметил, что скандал подорвал репутацию Канады. Он возмущен тем, что Трюдо двое суток не отвечал на вопросы о произошедшем. Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек предложил инициировать запрос на выдачу Хунки. Российский посол в Канаде объявил, что аналогично может поступить и Москва. "Канадские власти обязаны предать правосудию и выдать тем, кто собирается предать правосудию, этого преступника", — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Посол Германии в Канаде Сабина Шпарвассер тоже аплодировала Хунке. Представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер утверждает, что о присутствии нациста заранее никому не сообщали. Депутаты Левой партии тогда спросили германское правительство, считает ли оно необходимым противодействовать обелению украинского коллаборационизма. В официальном ответе Берлин заявил, что осуждает любые формы правого экстремизма, расизма и антисемитизма, но не готов охарактеризовать этими словами дивизию СС "Галичина".Возмутились не только политики. Так, известный американский актер и режиссер Роб Шнайдер после чествования эсэсовца пришел в ярость. "Разве вы, тупые канадцы, не знаете, что этот придурок сражался на стороне нацистов? Настоящих нацистов! Этот парень сражался на стороне Гитлера", — эмоционально высказался артист в соцсети X. При этом заявил, что теперь "просто не может" поехать в Канаду, и отменил запланированное путешествие. Инцидент в канадском парламенте он назвал презренным и возмутительным актом за гранью понимания. "Нет слов", — написал Шнайдер, пометив пост хештегом #CancelCanada ("отмена Канады").Позже припомнятВ свою очередь, Минкульт Украины не считает, что бывшие бойцы СС "Галичина" придерживаются нацистских взглядов. Как пишет Politico, украинские чиновники даже отразили это в официальном документе, направленном правительству. "Ветеранская среда дивизии "Галичина" в какой-либо стране не исповедует нацистские или неонацистские взгляды", — приводит издание отрывок из текста.Зеленский до сих пор никак не комментирует инцидент. И на то есть причины. Украинские телеграм-каналы, ссылаясь на источник в офисе президента, сообщают, что появление Хунки было согласовано с делегацией Украины. Теперь МИД страны пытается перевести стрелки на Канаду, продолжая молчать."На Украине с чествованием "Галичины" сложная ситуация. С точки зрения законодательства это запрещено. С другой стороны, дивизия считается украинской, — отмечает в беседе с РИА Новости журналист издания "Украина.ру" Василий Стоякин. — Большинство ее бойцов потом воевали в составе УПА*. Сейчас как ветераны они получают льготы и привилегии. Поэтому в целом к ней там позитивное отношение".Зеленский либо не выскажет свою позицию прямо, либо сформулирует все так, будто ничего плохого не произошло, уверен Стоякин. "Собственная репутация в глазах западной публики его не волнует, — поясняет он. — Тем более там этот вопрос больше касается Канады. Запад считает, что украинцам все позволено. Для них Зеленский "сукин сын", но "свой сукин сын".Также Зеленский постарается "замолчать" инцидент, ожидая новых информационных поводов. "Комментировать это для внутренней аудитории он не будет: его не поймут, ведь там идеология построена на идеализации нацистов. А на Западе его репутация и без того падает", — говорит политолог Александр Дудчак.По словам эксперта, сейчас президента Украины и так держат на дистанции. В случае чего — его готовы обвинить во всех провалах и заменить на другого. Аплодисменты нацисту могут припомнить, когда Зеленский станет для Запада особенно токсичным.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898549168.html

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