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СПЧ обратился к СК с просьбой расследовать угрозы российским журналистам - РИА Новости, 29.09.2023
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16:04 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/ugrozy-1899486940.html
СПЧ обратился к СК с просьбой расследовать угрозы российским журналистам
СПЧ обратился к СК с просьбой расследовать угрозы российским журналистам - РИА Новости, 29.09.2023
СПЧ обратился к СК с просьбой расследовать угрозы российским журналистам
Совет по правам человека при президенте РФ направил обращение главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой расследовать ситуацию с угрозами... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T16:04
2023-09-29T16:04
россия
москва
киев
владлен татарский
константин сивков
фсб
происшествия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ направил обращение главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой расследовать ситуацию с угрозами в адрес обозревателя РИА Новости Тимофея Сергейцева, фотокорреспондента Михаила Терещенко и военного эксперта Константина Сивкова, сообщила пресс-служба СПЧ. В среду в пресс-службе МИА "Россия сегодня" сообщили, под дверь колумнисту РИА Новости Тимофею Сергейцеву подбросили свиную голову. Позже такой же инцидент произошел с российским военным экспертом Сивковым. Кроме того, последнему приходили угрозы за поддержку СВО. Это не первый случай психологического давления на Сивкова. Ранее в апреле 2023 года эксперту пришел от неизвестного отправителя бюст маршала Жукова, позолоченный точно так же, как статуэтка со взрывчаткой, с помощью которой было совершено убийство военкора Владлена Татарского. "Это уже не первый случай подобного давления - Тимофей Сергейцев и раньше получал угрозы по телефону и почте. Отнестись беспечно к подобным фактам не позволяет практика последнего времени, когда российские журналисты стали целью террористических актов со стороны украинских спецслужб", - говорится в обращении членов Совета, опубликованном в Telegram-канале. Авторы напомнили убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, попытки покушения на жизнь Захара Прилепина, Маргариты Симоньян, Владимира Соловьева. По мнению членов СПЧ, таким образом киевские власти продемонстрировали то, "на какие преступления могут пойти". "Считаем важным строго наказать тех, кто пытается запугать журналистов. В связи с этим просим поручить провести тщательное расследование всех обстоятельств, связанных с давлением и угрозами в отношении наших коллег, и взять это расследование под ваш личный контроль", - говорится в заявлении комиссии. В апреле ФСБ сообщила о задержании шести членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* — граждан России, планировавших по заданию украинской разведки убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. ФСБ отметила, что члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства и заявили, что после преступления планировали скрыться за рубежом. В ходе обысков у задержанных изъято самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта, нацистская литература и атрибутика. Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой и Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, планировали поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку СВО. Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информационной работы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870177578.html
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россия, москва, киев, владлен татарский, константин сивков, фсб, происшествия
Россия, Москва, Киев, Владлен Татарский, Константин Сивков, ФСБ, Происшествия
СПЧ обратился к СК с просьбой расследовать угрозы российским журналистам

СПЧ обратился к СК с просьбой расследовать угрозы Сергейцеву и Сивкову

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Следственный комитет Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ направил обращение главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой расследовать ситуацию с угрозами в адрес обозревателя РИА Новости Тимофея Сергейцева, фотокорреспондента Михаила Терещенко и военного эксперта Константина Сивкова, сообщила пресс-служба СПЧ.
В среду в пресс-службе МИА "Россия сегодня" сообщили, под дверь колумнисту РИА Новости Тимофею Сергейцеву подбросили свиную голову. Позже такой же инцидент произошел с российским военным экспертом Сивковым. Кроме того, последнему приходили угрозы за поддержку СВО. Это не первый случай психологического давления на Сивкова. Ранее в апреле 2023 года эксперту пришел от неизвестного отправителя бюст маршала Жукова, позолоченный точно так же, как статуэтка со взрывчаткой, с помощью которой было совершено убийство военкора Владлена Татарского.
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"Это уже не первый случай подобного давления - Тимофей Сергейцев и раньше получал угрозы по телефону и почте. Отнестись беспечно к подобным фактам не позволяет практика последнего времени, когда российские журналисты стали целью террористических актов со стороны украинских спецслужб", - говорится в обращении членов Совета, опубликованном в Telegram-канале.
Авторы напомнили убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, попытки покушения на жизнь Захара Прилепина, Маргариты Симоньян, Владимира Соловьева. По мнению членов СПЧ, таким образом киевские власти продемонстрировали то, "на какие преступления могут пойти".
"Считаем важным строго наказать тех, кто пытается запугать журналистов. В связи с этим просим поручить провести тщательное расследование всех обстоятельств, связанных с давлением и угрозами в отношении наших коллег, и взять это расследование под ваш личный контроль", - говорится в заявлении комиссии.
В апреле ФСБ сообщила о задержании шести членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* — граждан России, планировавших по заданию украинской разведки убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. ФСБ отметила, что члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства и заявили, что после преступления планировали скрыться за рубежом. В ходе обысков у задержанных изъято самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта, нацистская литература и атрибутика.
Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой и Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, планировали поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку СВО.
Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информационной работы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины.
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2 апреля, 22:17
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
РоссияМоскваКиевВладлен ТатарскийКонстантин СивковФСБПроисшествия
 
 
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