https://ria.ru/20230929/ugroza-1899322383.html

Пентагон назвал Россию и КНР главными угрозами в области ядерного оружия

Пентагон назвал Россию и КНР главными угрозами в области ядерного оружия - РИА Новости, 29.09.2023

Пентагон назвал Россию и КНР главными угрозами в области ядерного оружия

Минобороны США в стратегии по противодействию оружию массового уничтожения заявляет о возросшем риске конфликта с применением химического, биологического и... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T00:00

2023-09-29T00:00

2023-09-29T00:00

сша

россия

китай

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Минобороны США в стратегии по противодействию оружию массового уничтожения заявляет о возросшем риске конфликта с применением химического, биологического и ядерного оружия, а также отмечает, что Россия и Китай представляют собой основные вызовы в этой сфере. К оружию массового уничтожения относится химическое, биологическое, радиологическое или ядерное оружие, применение которого вызывает масштабные разрушения и большое количество жертв, следует из стратегии. В документе отмечается, что риск того, что США или их союзники столкнутся с вооруженным противостоянием с использованием химического, биологического или ядерного оружия, возрос с 2014 года. "В то время, как КНР и Россия представляют собой основные вызовы в области оружия массового уничтожения, КНДР, Иран и экстремистские организации остаются постоянными региональными угрозами, с которыми также необходимо бороться", - говорится в стратегии.

https://ria.ru/20230919/ssha-1897070431.html

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сша, россия, китай, министерство обороны сша, в мире