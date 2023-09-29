https://ria.ru/20230929/uchitel-1899390363.html
В Сургуте уволили учителя, якобы носившего женскую одежду
В Сургуте уволили учителя, якобы носившего женскую одежду - РИА Новости, 29.09.2023
В Сургуте уволили учителя, якобы носившего женскую одежду
Учителя математики элитной гимназии имени Ф.К. Салманова в Сургуте (ХМАО), который якобы носил длинные окрашенные волосы и женскую одежду, уволили из школы,... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T12:19
2023-09-29T12:19
2023-09-29T12:19
сургут
лгбт-сообщество
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893375252_0:212:3090:1950_1920x0_80_0_0_e29c40bbe045ee9485ffa6019c1cd54c.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен – РИА Новости. Учителя математики элитной гимназии имени Ф.К. Салманова в Сургуте (ХМАО), который якобы носил длинные окрашенные волосы и женскую одежду, уволили из школы, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации в пятницу. По данным Telegram-канала Baza, сначала внешним видом нового учителя сургутской гимназии были недовольны родители, обсуждающие в закрытых чатах, что молодой педагог носит длинные окрашенные волосы, сделал себе татуаж бровей, надевает женские пальто и пиджаки, носит дамские сумки. Спустя время к руководству школы попала анонимка, где говорилось, что своим видом учитель пропагандирует нетрадиционные семейные ценности и ЛГБТ. "Департамент образования администрации Сургута понимает и разделяет озабоченность родительского сообщества гимназии им. Ф.К. Салманова. Со вчерашнего дня с данным сотрудником трудовые отношения расторгнуты. На работу его принимала директор гимназии, она формирует кадровую политику, несет за это ответственность", – заявили в городской администрации. В пресс-службе добавили, что сейчас департамент образования проводит проверку "соблюдения норм законодательства директором учебного учреждения". В самой гимназии отказались комментировать эту тему.
https://ria.ru/20230915/shtraf-1896546574.html
https://ria.ru/20230904/blokirovka-1894127870.html
сургут
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893375252_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4b497a8f54fc5fa1d12bc32320cd0725.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сургут, лгбт-сообщество, россия, общество
Сургут, ЛГБТ-сообщество, Россия, Общество
В Сургуте уволили учителя, якобы носившего женскую одежду
В Сургуте уволили якобы носившего женскую одежду учителя элитной гимназии
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен – РИА Новости.
Учителя математики элитной гимназии имени Ф.К. Салманова в Сургуте (ХМАО), который якобы носил длинные окрашенные волосы и женскую одежду, уволили из школы, сообщили РИА Новости в пресс-службе
горадминистрации в пятницу.
По данным Telegram-канала Baza, сначала внешним видом нового учителя сургутской гимназии были недовольны родители, обсуждающие в закрытых чатах, что молодой педагог носит длинные окрашенные волосы, сделал себе татуаж бровей, надевает женские пальто и пиджаки, носит дамские сумки. Спустя время к руководству школы попала анонимка, где говорилось, что своим видом учитель пропагандирует нетрадиционные семейные ценности и ЛГБТ.
"Иви" в третий раз оштрафовали за ЛГБТ-сцены в фильмах
"Департамент образования администрации Сургута понимает и разделяет озабоченность родительского сообщества гимназии им. Ф.К. Салманова. Со вчерашнего дня с данным сотрудником трудовые отношения расторгнуты. На работу его принимала директор гимназии, она формирует кадровую политику, несет за это ответственность", – заявили в городской администрации.
В пресс-службе добавили, что сейчас департамент образования проводит проверку "соблюдения норм законодательства директором учебного учреждения".
В самой гимназии отказались комментировать эту тему.
Роскомнадзор заблокировал 23 сайта за отказ удалить ЛГБТ-материалы