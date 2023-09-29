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В Сургуте уволили учителя, якобы носившего женскую одежду - РИА Новости, 29.09.2023
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12:19 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/uchitel-1899390363.html
В Сургуте уволили учителя, якобы носившего женскую одежду
В Сургуте уволили учителя, якобы носившего женскую одежду - РИА Новости, 29.09.2023
В Сургуте уволили учителя, якобы носившего женскую одежду
Учителя математики элитной гимназии имени Ф.К. Салманова в Сургуте (ХМАО), который якобы носил длинные окрашенные волосы и женскую одежду, уволили из школы,... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T12:19
2023-09-29T12:19
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен – РИА Новости. Учителя математики элитной гимназии имени Ф.К. Салманова в Сургуте (ХМАО), который якобы носил длинные окрашенные волосы и женскую одежду, уволили из школы, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации в пятницу. По данным Telegram-канала Baza, сначала внешним видом нового учителя сургутской гимназии были недовольны родители, обсуждающие в закрытых чатах, что молодой педагог носит длинные окрашенные волосы, сделал себе татуаж бровей, надевает женские пальто и пиджаки, носит дамские сумки. Спустя время к руководству школы попала анонимка, где говорилось, что своим видом учитель пропагандирует нетрадиционные семейные ценности и ЛГБТ. "Департамент образования администрации Сургута понимает и разделяет озабоченность родительского сообщества гимназии им. Ф.К. Салманова. Со вчерашнего дня с данным сотрудником трудовые отношения расторгнуты. На работу его принимала директор гимназии, она формирует кадровую политику, несет за это ответственность", – заявили в городской администрации. В пресс-службе добавили, что сейчас департамент образования проводит проверку "соблюдения норм законодательства директором учебного учреждения". В самой гимназии отказались комментировать эту тему.
https://ria.ru/20230915/shtraf-1896546574.html
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сургут, лгбт-сообщество, россия, общество
Сургут, ЛГБТ-сообщество, Россия, Общество
В Сургуте уволили учителя, якобы носившего женскую одежду

В Сургуте уволили якобы носившего женскую одежду учителя элитной гимназии

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУченики
Ученики - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен – РИА Новости. Учителя математики элитной гимназии имени Ф.К. Салманова в Сургуте (ХМАО), который якобы носил длинные окрашенные волосы и женскую одежду, уволили из школы, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации в пятницу.
По данным Telegram-канала Baza, сначала внешним видом нового учителя сургутской гимназии были недовольны родители, обсуждающие в закрытых чатах, что молодой педагог носит длинные окрашенные волосы, сделал себе татуаж бровей, надевает женские пальто и пиджаки, носит дамские сумки. Спустя время к руководству школы попала анонимка, где говорилось, что своим видом учитель пропагандирует нетрадиционные семейные ценности и ЛГБТ.
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"Департамент образования администрации Сургута понимает и разделяет озабоченность родительского сообщества гимназии им. Ф.К. Салманова. Со вчерашнего дня с данным сотрудником трудовые отношения расторгнуты. На работу его принимала директор гимназии, она формирует кадровую политику, несет за это ответственность", – заявили в городской администрации.
В пресс-службе добавили, что сейчас департамент образования проводит проверку "соблюдения норм законодательства директором учебного учреждения".
В самой гимназии отказались комментировать эту тему.
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