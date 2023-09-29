https://ria.ru/20230929/ubiystvo-1899437453.html

В Омске убили телевизором мужчину, который заступился за соседок по дому

В Омске убили телевизором мужчину, который заступился за соседок по дому - РИА Новости, 29.09.2023

В Омске убили телевизором мужчину, который заступился за соседок по дому

Житель Омска заступился за двух соседок, на которых ругался сосед, после чего мужчину избили молотком и добили телевизором по голове, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T14:32

2023-09-29T14:32

2023-09-29T14:32

происшествия

омск

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ОМСК, 29 сен - РИА Новости. Житель Омска заступился за двух соседок, на которых ругался сосед, после чего мужчину избили молотком и добили телевизором по голове, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. Поздним вечером в многоквартирном доме на улице Комсомольский городок в Омске 52-летний мужчина сделал замечание 34-летнему соседу, который ругался с двумя женщинами. Завязался конфликт, который закончился убийством. "Подозреваемый кричал на двух женщин, соседская ссора в малосемейке. Потерпевший сделал замечание. За это получил по голове молотком, затем телевизором, а потом ему еще зачем-то засунули шланг в рот", - сказал источник. Смерть наступила от черепно-мозговой травмы. Предполагаемый убийца задержан, его планируют арестовать. Как оказалось, ранее он уже был судим по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

https://ria.ru/20230821/ubiystvo-1891390700.html

омск

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, омск