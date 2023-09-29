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В Омске убили телевизором мужчину, который заступился за соседок по дому - РИА Новости, 29.09.2023
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14:32 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/ubiystvo-1899437453.html
В Омске убили телевизором мужчину, который заступился за соседок по дому
В Омске убили телевизором мужчину, который заступился за соседок по дому - РИА Новости, 29.09.2023
В Омске убили телевизором мужчину, который заступился за соседок по дому
Житель Омска заступился за двух соседок, на которых ругался сосед, после чего мужчину избили молотком и добили телевизором по голове, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T14:32
2023-09-29T14:32
происшествия
омск
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ОМСК, 29 сен - РИА Новости. Житель Омска заступился за двух соседок, на которых ругался сосед, после чего мужчину избили молотком и добили телевизором по голове, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. Поздним вечером в многоквартирном доме на улице Комсомольский городок в Омске 52-летний мужчина сделал замечание 34-летнему соседу, который ругался с двумя женщинами. Завязался конфликт, который закончился убийством. "Подозреваемый кричал на двух женщин, соседская ссора в малосемейке. Потерпевший сделал замечание. За это получил по голове молотком, затем телевизором, а потом ему еще зачем-то засунули шланг в рот", - сказал источник. Смерть наступила от черепно-мозговой травмы. Предполагаемый убийца задержан, его планируют арестовать. Как оказалось, ранее он уже был судим по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
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происшествия, омск
Происшествия, Омск
В Омске убили телевизором мужчину, который заступился за соседок по дому

Житель Омска заступился за соседок, а его избили молотком и добили телевизором

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ОМСК, 29 сен - РИА Новости. Житель Омска заступился за двух соседок, на которых ругался сосед, после чего мужчину избили молотком и добили телевизором по голове, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.
Поздним вечером в многоквартирном доме на улице Комсомольский городок в Омске 52-летний мужчина сделал замечание 34-летнему соседу, который ругался с двумя женщинами. Завязался конфликт, который закончился убийством.
«
"Подозреваемый кричал на двух женщин, соседская ссора в малосемейке. Потерпевший сделал замечание. За это получил по голове молотком, затем телевизором, а потом ему еще зачем-то засунули шланг в рот", - сказал источник.
Смерть наступила от черепно-мозговой травмы. Предполагаемый убийца задержан, его планируют арестовать. Как оказалось, ранее он уже был судим по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
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