https://ria.ru/20230929/ubiystvo-1899437453.html
В Омске убили телевизором мужчину, который заступился за соседок по дому
В Омске убили телевизором мужчину, который заступился за соседок по дому - РИА Новости, 29.09.2023
В Омске убили телевизором мужчину, который заступился за соседок по дому
Житель Омска заступился за двух соседок, на которых ругался сосед, после чего мужчину избили молотком и добили телевизором по голове, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T14:32
2023-09-29T14:32
2023-09-29T14:32
происшествия
омск
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ОМСК, 29 сен - РИА Новости. Житель Омска заступился за двух соседок, на которых ругался сосед, после чего мужчину избили молотком и добили телевизором по голове, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. Поздним вечером в многоквартирном доме на улице Комсомольский городок в Омске 52-летний мужчина сделал замечание 34-летнему соседу, который ругался с двумя женщинами. Завязался конфликт, который закончился убийством. "Подозреваемый кричал на двух женщин, соседская ссора в малосемейке. Потерпевший сделал замечание. За это получил по голове молотком, затем телевизором, а потом ему еще зачем-то засунули шланг в рот", - сказал источник. Смерть наступила от черепно-мозговой травмы. Предполагаемый убийца задержан, его планируют арестовать. Как оказалось, ранее он уже был судим по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
https://ria.ru/20230821/ubiystvo-1891390700.html
омск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск
В Омске убили телевизором мужчину, который заступился за соседок по дому
Житель Омска заступился за соседок, а его избили молотком и добили телевизором
ОМСК, 29 сен - РИА Новости. Житель Омска заступился за двух соседок, на которых ругался сосед, после чего мужчину избили молотком и добили телевизором по голове, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.
Поздним вечером в многоквартирном доме на улице Комсомольский городок в Омске 52-летний мужчина сделал замечание 34-летнему соседу, который ругался с двумя женщинами. Завязался конфликт, который закончился убийством.
«
"Подозреваемый кричал на двух женщин, соседская ссора в малосемейке. Потерпевший сделал замечание. За это получил по голове молотком, затем телевизором, а потом ему еще зачем-то засунули шланг в рот", - сказал источник.
Смерть наступила от черепно-мозговой травмы. Предполагаемый убийца задержан, его планируют арестовать. Как оказалось, ранее он уже был судим по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
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