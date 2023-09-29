https://ria.ru/20230929/ubiystvo-1899346838.html
В Кузбассе раскрыли двойное убийство
В Кузбассе раскрыли двойное убийство - РИА Новости, 29.09.2023
В Кузбассе раскрыли двойное убийство
Оперативники задержали подозреваемого в убийстве двух родственников, чьи тела обнаружены в подвале заброшенного дома в селе Барановка, сообщает в пятницу СУСК... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T09:04
2023-09-29T09:04
2023-09-29T09:04
происшествия
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 29 сен – РИА Новости. Оперативники задержали подозреваемого в убийстве двух родственников, чьи тела обнаружены в подвале заброшенного дома в селе Барановка, сообщает в пятницу СУСК по Кемеровской области на сайте. Убитых нашли после того, как местная жительница заявила в полицию, что давно не видела дядю и брата, а на связь они не выходят. Тела лежали в заколоченном подвале заброшенного дома, причем были в таком состоянии, что мумифицировались. "На место происшествия незамедлительно выехала следственно-криминалистическая группа из числа опытных сотрудников следственного управления. В ходе проведенных сотрудниками СК и ГУМВД следственных действий и оперативных мероприятий установлена причастность 40-летнего жителя села Барановка", – говорится в релизе. Подозреваемым оказался еще один родственник погибших - они приходились ему отцом и братом. По версии следствия, еще в мае прошлого года он топором зарубил их, а тела сбросил в погреб своего дома. "В ходе проверки показаний на месте фигурант подробно показал, как причинил смерть своим родственникам, указал на орудие, которым совершил преступление", – уточняет ведомство. Решается вопрос о заключении задержанного в СИЗО и предъявлении ему обвинения.
https://ria.ru/20230911/ubiystvo-1895623477.html
https://ria.ru/20230313/svekrov-1857546988.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе раскрыли двойное убийство
В Кузбассе раскрыли убийство двух человек, чьи тела больше года лежали в подвале
КЕМЕРОВО, 29 сен – РИА Новости.
Оперативники задержали подозреваемого в убийстве двух родственников, чьи тела обнаружены в подвале заброшенного дома в селе Барановка, сообщает в пятницу СУСК по Кемеровской области на сайте
.
Убитых нашли после того, как местная жительница заявила в полицию, что давно не видела дядю и брата, а на связь они не выходят. Тела лежали в заколоченном подвале заброшенного дома, причем были в таком состоянии, что мумифицировались.
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«
"На место происшествия незамедлительно выехала следственно-криминалистическая группа из числа опытных сотрудников следственного управления. В ходе проведенных сотрудниками СК и ГУМВД следственных действий и оперативных мероприятий установлена причастность 40-летнего жителя села Барановка", – говорится в релизе.
Подозреваемым оказался еще один родственник погибших - они приходились ему отцом и братом. По версии следствия, еще в мае прошлого года он топором зарубил их, а тела сбросил в погреб своего дома.
"В ходе проверки показаний на месте фигурант подробно показал, как причинил смерть своим родственникам, указал на орудие, которым совершил преступление", – уточняет ведомство.
Решается вопрос о заключении задержанного в СИЗО и предъявлении ему обвинения.
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