https://ria.ru/20230929/ubiystvo-1899346838.html

В Кузбассе раскрыли двойное убийство

В Кузбассе раскрыли двойное убийство - РИА Новости, 29.09.2023

В Кузбассе раскрыли двойное убийство

Оперативники задержали подозреваемого в убийстве двух родственников, чьи тела обнаружены в подвале заброшенного дома в селе Барановка, сообщает в пятницу СУСК... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T09:04

2023-09-29T09:04

2023-09-29T09:04

происшествия

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 29 сен – РИА Новости. Оперативники задержали подозреваемого в убийстве двух родственников, чьи тела обнаружены в подвале заброшенного дома в селе Барановка, сообщает в пятницу СУСК по Кемеровской области на сайте. Убитых нашли после того, как местная жительница заявила в полицию, что давно не видела дядю и брата, а на связь они не выходят. Тела лежали в заколоченном подвале заброшенного дома, причем были в таком состоянии, что мумифицировались. "На место происшествия незамедлительно выехала следственно-криминалистическая группа из числа опытных сотрудников следственного управления. В ходе проведенных сотрудниками СК и ГУМВД следственных действий и оперативных мероприятий установлена причастность 40-летнего жителя села Барановка", – говорится в релизе. Подозреваемым оказался еще один родственник погибших - они приходились ему отцом и братом. По версии следствия, еще в мае прошлого года он топором зарубил их, а тела сбросил в погреб своего дома. "В ходе проверки показаний на месте фигурант подробно показал, как причинил смерть своим родственникам, указал на орудие, которым совершил преступление", – уточняет ведомство. Решается вопрос о заключении задержанного в СИЗО и предъявлении ему обвинения.

https://ria.ru/20230911/ubiystvo-1895623477.html

https://ria.ru/20230313/svekrov-1857546988.html

кемеровская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)