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Решетников рассказал, сколько россиян путешествовали по стране летом
Решетников рассказал, сколько россиян путешествовали по стране летом - РИА Новости, 29.09.2023
Решетников рассказал, сколько россиян путешествовали по стране летом
Внутренний турпоток по России в мае-августе вырос почти на 16 процентов относительно прошлого года — в путешествие по стране отправилось 32 миллиона человек,... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T12:20
2023-09-29T12:20
2023-09-29T12:20
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Внутренний турпоток по России в мае-августе вырос почти на 16 процентов относительно прошлого года — в путешествие по стране отправилось 32 миллиона человек, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Летний сезон еще не закончился, но предварительные данные уже есть. Главный показатель, на который ориентируемся, — число туристических поездок. То есть число туристов, которые остановились в коллективных средствах размещения. Это показатель вырос за май-август почти на 16 процентов (c 27 до 32 миллионов человек)", — рассказал он в ходе совещания с регионами по итогам летнего сезона. По словам министра, в сравнении с прошлым летом турпоездок стало на пять миллионов больше. "Хороший результат, который поддержал общую тенденцию к росту поездок", — резюмировал Решетников. При этом традиционно популярными направлениями для путешественников остаются Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области, Татарстан, Крым, Свердловская, Тюменская и Нижегородская области. Лидером по приросту поездок этим летом стал Дагестан, где этот показатель увеличился в семь раз (с 30 до 212 тысяч человек). "Объясняем это увеличением числа рейсов в республику (до 96 самолетов в сутки), легализацией номерного фонда и попаданием КСР (коллективные средства размещения - Прим. ред.) в статистическое наблюдение. Высокую динамику показали Алтай и Адыгея, а также Магаданская и Ленинградская области. Там турпоездки выросли более чем в два раза по сравнению с прошлым годом", — добавил Решетников.
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Максим Решетников, отдых в России
Решетников рассказал, сколько россиян путешествовали по стране летом
Внутренний турпоток в мае-августе вырос до 32 миллионов человек
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Внутренний турпоток по России в мае-августе вырос почти на 16 процентов относительно прошлого года — в путешествие по стране отправилось 32 миллиона человек, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Летний сезон еще не закончился, но предварительные данные уже есть. Главный показатель, на который ориентируемся, — число туристических поездок. То есть число туристов, которые остановились в коллективных средствах размещения. Это показатель вырос за май-август почти на 16 процентов (c 27 до 32 миллионов человек)", — рассказал он в ходе совещания с регионами по итогам летнего сезона.
По словам министра, в сравнении с прошлым летом турпоездок стало на пять миллионов больше. "Хороший результат, который поддержал общую тенденцию к росту поездок", — резюмировал Решетников.
При этом традиционно популярными направлениями для путешественников остаются Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области, Татарстан, Крым, Свердловская, Тюменская и Нижегородская области. Лидером по приросту поездок этим летом стал Дагестан, где этот показатель увеличился в семь раз (с 30 до 212 тысяч человек).
"Объясняем это увеличением числа рейсов в республику (до 96 самолетов в сутки), легализацией номерного фонда и попаданием КСР (коллективные средства размещения - Прим. ред.) в статистическое наблюдение. Высокую динамику показали Алтай и Адыгея, а также Магаданская и Ленинградская области. Там турпоездки выросли более чем в два раза по сравнению с прошлым годом", — добавил Решетников.
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