https://ria.ru/20230929/tsena-1899354251.html

В "Интер РАО" предложили контрагентам не из ЕАЭС поднять цену поставок

В "Интер РАО" предложили контрагентам не из ЕАЭС поднять цену поставок - РИА Новости, 29.09.2023

В "Интер РАО" предложили контрагентам не из ЕАЭС поднять цену поставок

Российская энергетическая компания "Интер РАО" предложила своим контрагентам, не входящим в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), повысить стоимость энергии на РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T09:40

2023-09-29T09:40

2023-09-29T09:55

экономика

грузия

китай

монголия

евразийский экономический союз

россия

евразийский союз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869649708_0:172:3001:1860_1920x0_80_0_0_ecb285992f59e26319ba834e6178a80e.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российская энергетическая компания "Интер РАО" предложила своим контрагентам, не входящим в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), повысить стоимость энергии на экспорт на семь процентов с первого октября, сообщила журналистам представитель компании Александра Панина в кулуарах конференции Совета производителей энергии."В противном случае компания будет вынуждена снизить объем поставки либо полностью перестать поставлять с 1 октября", — сказала она.Панина пояснила, что речь идет о Китае, Монголии, Азербайджане, Южной Осетии. В ЕАЭС, помимо России, входят Армения, Киргизия, Казахстан и Белоруссия.Российское правительство с 1 октября и до конца 2024 года вводит гибкие экспортные пошлины, привязанные к курсу рубля. Под действие новых регуляторных мер попал экспорт электроэнергии в дальнее зарубежье.Представитель "Интер РАО" добавила, что в договорах с согласившимися на повышение цены контрагентами будет учтена возможность ее корректировки в зависимости от размера пошлины. По словам Паниной, компания также может попросить правительство исключить энергетику из перечня облагаемых сбором товаров.Гибкая пошлина составит от четырех до семи процентов в зависимости от курса национальной валюты. Так, при курсе от 80 до 85 рублей за доллар она составит четыре процента, при курсе в 85-90 рублей — 4,5 процента, при долларе выше 90 рублей и ниже 95 рублей — 5,5 процента. Максимальный размер пошлины будет применяться при курсе американской валюты выше 95 рублей. При курсе ниже 80 рублей сбор аннулируется.

https://ria.ru/20230921/toplivo-1897794942.html

https://ria.ru/20230920/armeniya-1897519999.html

грузия

китай

монголия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, грузия, китай, монголия, евразийский экономический союз, россия, евразийский союз