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В "Интер РАО" предложили контрагентам не из ЕАЭС поднять цену поставок - РИА Новости, 29.09.2023
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09:40 29.09.2023 (обновлено: 09:55 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/tsena-1899354251.html
В "Интер РАО" предложили контрагентам не из ЕАЭС поднять цену поставок
В "Интер РАО" предложили контрагентам не из ЕАЭС поднять цену поставок - РИА Новости, 29.09.2023
В "Интер РАО" предложили контрагентам не из ЕАЭС поднять цену поставок
Российская энергетическая компания "Интер РАО" предложила своим контрагентам, не входящим в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), повысить стоимость энергии на РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T09:40
2023-09-29T09:55
экономика
грузия
китай
монголия
евразийский экономический союз
россия
евразийский союз
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российская энергетическая компания "Интер РАО" предложила своим контрагентам, не входящим в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), повысить стоимость энергии на экспорт на семь процентов с первого октября, сообщила журналистам представитель компании Александра Панина в кулуарах конференции Совета производителей энергии."В противном случае компания будет вынуждена снизить объем поставки либо полностью перестать поставлять с 1 октября", — сказала она.Панина пояснила, что речь идет о Китае, Монголии, Азербайджане, Южной Осетии. В ЕАЭС, помимо России, входят Армения, Киргизия, Казахстан и Белоруссия.Российское правительство с 1 октября и до конца 2024 года вводит гибкие экспортные пошлины, привязанные к курсу рубля. Под действие новых регуляторных мер попал экспорт электроэнергии в дальнее зарубежье.Представитель "Интер РАО" добавила, что в договорах с согласившимися на повышение цены контрагентами будет учтена возможность ее корректировки в зависимости от размера пошлины. По словам Паниной, компания также может попросить правительство исключить энергетику из перечня облагаемых сбором товаров.Гибкая пошлина составит от четырех до семи процентов в зависимости от курса национальной валюты. Так, при курсе от 80 до 85 рублей за доллар она составит четыре процента, при курсе в 85-90 рублей — 4,5 процента, при долларе выше 90 рублей и ниже 95 рублей — 5,5 процента. Максимальный размер пошлины будет применяться при курсе американской валюты выше 95 рублей. При курсе ниже 80 рублей сбор аннулируется.
https://ria.ru/20230921/toplivo-1897794942.html
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экономика, грузия, китай, монголия, евразийский экономический союз, россия, евразийский союз
Экономика, Грузия, Китай, Монголия, Евразийский экономический союз, Россия, Евразийский Союз
В "Интер РАО" предложили контрагентам не из ЕАЭС поднять цену поставок

В "Интер РАО" предложили контрагентам не из ЕАЭС поднять цену поставок на 7%

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкТЭЦ
ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российская энергетическая компания "Интер РАО" предложила своим контрагентам, не входящим в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), повысить стоимость энергии на экспорт на семь процентов с первого октября, сообщила журналистам представитель компании Александра Панина в кулуарах конференции Совета производителей энергии.
"В противном случае компания будет вынуждена снизить объем поставки либо полностью перестать поставлять с 1 октября", — сказала она.
Панина пояснила, что речь идет о Китае, Монголии, Азербайджане, Южной Осетии.
В ЕАЭС, помимо России, входят Армения, Киргизия, Казахстан и Белоруссия.
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Российское правительство с 1 октября и до конца 2024 года вводит гибкие экспортные пошлины, привязанные к курсу рубля. Под действие новых регуляторных мер попал экспорт электроэнергии в дальнее зарубежье.
Представитель "Интер РАО" добавила, что в договорах с согласившимися на повышение цены контрагентами будет учтена возможность ее корректировки в зависимости от размера пошлины.
По словам Паниной, компания также может попросить правительство исключить энергетику из перечня облагаемых сбором товаров.
Гибкая пошлина составит от четырех до семи процентов в зависимости от курса национальной валюты. Так, при курсе от 80 до 85 рублей за доллар она составит четыре процента, при курсе в 85-90 рублей — 4,5 процента, при долларе выше 90 рублей и ниже 95 рублей — 5,5 процента. Максимальный размер пошлины будет применяться при курсе американской валюты выше 95 рублей. При курсе ниже 80 рублей сбор аннулируется.
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