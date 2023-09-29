https://ria.ru/20230929/tsb-1899388806.html
Набиуллина допустила таргетирование инфляции ЦБ ниже четырех процентов
Набиуллина допустила таргетирование инфляции ЦБ ниже четырех процентов - РИА Новости, 29.09.2023
Набиуллина допустила таргетирование инфляции ЦБ ниже четырех процентов
Цель Банка России понизить инфляцию до 4% в год достижима, причём целевой показатель в какой-то перспективе может быть и снижен, "хорошей целью" был бы даже... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T12:11
2023-09-29T12:11
2023-09-29T12:11
экономика
россия
эльвира набиуллина
андрей костин (банкир)
центральный банк рф (цб рф)
втб
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СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Цель Банка России понизить инфляцию до 4% в год достижима, причём целевой показатель в какой-то перспективе может быть и снижен, "хорошей целью" был бы даже всего 1%, но пока регулятор к этому не готов, следует из слов главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной на Международном банковском форуме. "Достигать, а может быть, и снижать", - ответила Набиуллина на слова главы ВТБ Андрея Костина, что "цель по инфляции в 4% неизбежна". Она отметила, что проведенные регулятором исследования показывают, что для России была бы хорошей цель инфляции примерно в 1%. "Но мы к этому пока не готовы", - добавила глава ЦБ.
https://ria.ru/20230929/tsb-1899380869.html
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экономика, россия, эльвира набиуллина, андрей костин (банкир), центральный банк рф (цб рф), втб
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Андрей Костин (банкир), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), ВТБ
Набиуллина допустила таргетирование инфляции ЦБ ниже четырех процентов
Набиуллина: цель ЦБ понизить инфляцию до 4% достижима, "хорошей целью" был бы 1%