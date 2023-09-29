https://ria.ru/20230929/tsb-1899388806.html

Набиуллина допустила таргетирование инфляции ЦБ ниже четырех процентов

Набиуллина допустила таргетирование инфляции ЦБ ниже четырех процентов - РИА Новости, 29.09.2023

Набиуллина допустила таргетирование инфляции ЦБ ниже четырех процентов

Цель Банка России понизить инфляцию до 4% в год достижима, причём целевой показатель в какой-то перспективе может быть и снижен, "хорошей целью" был бы даже... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T12:11

2023-09-29T12:11

2023-09-29T12:11

экономика

россия

эльвира набиуллина

андрей костин (банкир)

центральный банк рф (цб рф)

втб

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СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Цель Банка России понизить инфляцию до 4% в год достижима, причём целевой показатель в какой-то перспективе может быть и снижен, "хорошей целью" был бы даже всего 1%, но пока регулятор к этому не готов, следует из слов главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной на Международном банковском форуме. "Достигать, а может быть, и снижать", - ответила Набиуллина на слова главы ВТБ Андрея Костина, что "цель по инфляции в 4% неизбежна". Она отметила, что проведенные регулятором исследования показывают, что для России была бы хорошей цель инфляции примерно в 1%. "Но мы к этому пока не готовы", - добавила глава ЦБ.

https://ria.ru/20230929/tsb-1899380869.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина, андрей костин (банкир), центральный банк рф (цб рф), втб