https://ria.ru/20230929/tsb-1899380869.html

Набиуллина ответила на вопрос о возможном повышении ключевой ставки

Набиуллина ответила на вопрос о возможном повышении ключевой ставки - РИА Новости, 29.09.2023

Набиуллина ответила на вопрос о возможном повышении ключевой ставки

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на вопрос о возможности повышения ключевой ставки заявила, что все зависит от ситуации в экономике, прогноз подразумевает... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T11:45

2023-09-29T11:45

2023-09-29T11:51

экономика

эльвира набиуллина

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина на вопрос о возможности повышения ключевой ставки заявила, что все зависит от ситуации в экономике, прогноз подразумевает как сохранение ставки, так и ее рост."Все зависит от того, как будет развиваться ситуация. Много неопределенностей, мы будем смотреть, какой эффект уже принятые решения оказывают на инфляцию", - сказала она в ходе ХХ Международного банковского форума."Прогноз на этот год подразумевает и то, что ставка до конца года может остаться на нынешнем уровне, может и повыситься", - добавила глава регулятора.

https://ria.ru/20230929/kostin-1899376277.html

россия

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экономика, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф)