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Набиуллина ответила на вопрос о возможном повышении ключевой ставки - РИА Новости, 29.09.2023
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11:45 29.09.2023 (обновлено: 11:51 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/tsb-1899380869.html
Набиуллина ответила на вопрос о возможном повышении ключевой ставки
Набиуллина ответила на вопрос о возможном повышении ключевой ставки - РИА Новости, 29.09.2023
Набиуллина ответила на вопрос о возможном повышении ключевой ставки
Глава Банка России Эльвира Набиуллина на вопрос о возможности повышения ключевой ставки заявила, что все зависит от ситуации в экономике, прогноз подразумевает... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T11:45
2023-09-29T11:51
экономика
эльвира набиуллина
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина на вопрос о возможности повышения ключевой ставки заявила, что все зависит от ситуации в экономике, прогноз подразумевает как сохранение ставки, так и ее рост."Все зависит от того, как будет развиваться ситуация. Много неопределенностей, мы будем смотреть, какой эффект уже принятые решения оказывают на инфляцию", - сказала она в ходе ХХ Международного банковского форума."Прогноз на этот год подразумевает и то, что ставка до конца года может остаться на нынешнем уровне, может и повыситься", - добавила глава регулятора.
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экономика, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Эльвира Набиуллина, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина ответила на вопрос о возможном повышении ключевой ставки

Набиуллина: повышение ключевой ставки зависит от ситуации в экономике

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина на вопрос о возможности повышения ключевой ставки заявила, что все зависит от ситуации в экономике, прогноз подразумевает как сохранение ставки, так и ее рост.
"Все зависит от того, как будет развиваться ситуация. Много неопределенностей, мы будем смотреть, какой эффект уже принятые решения оказывают на инфляцию", - сказала она в ходе ХХ Международного банковского форума.
"Прогноз на этот год подразумевает и то, что ставка до конца года может остаться на нынешнем уровне, может и повыситься", - добавила глава регулятора.
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Костин заявил, что при введении "мембраны" могут появиться два курса рубля
Вчера, 11:26
 
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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