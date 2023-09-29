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Набиуллина ответила на вопрос о возможном повышении ключевой ставки
Набиуллина ответила на вопрос о возможном повышении ключевой ставки - РИА Новости, 29.09.2023
Набиуллина ответила на вопрос о возможном повышении ключевой ставки
Глава Банка России Эльвира Набиуллина на вопрос о возможности повышения ключевой ставки заявила, что все зависит от ситуации в экономике, прогноз подразумевает... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T11:45
2023-09-29T11:45
2023-09-29T11:51
экономика
эльвира набиуллина
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина на вопрос о возможности повышения ключевой ставки заявила, что все зависит от ситуации в экономике, прогноз подразумевает как сохранение ставки, так и ее рост."Все зависит от того, как будет развиваться ситуация. Много неопределенностей, мы будем смотреть, какой эффект уже принятые решения оказывают на инфляцию", - сказала она в ходе ХХ Международного банковского форума."Прогноз на этот год подразумевает и то, что ставка до конца года может остаться на нынешнем уровне, может и повыситься", - добавила глава регулятора.
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экономика, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Эльвира Набиуллина, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина ответила на вопрос о возможном повышении ключевой ставки
Набиуллина: повышение ключевой ставки зависит от ситуации в экономике