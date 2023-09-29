https://ria.ru/20230929/tryudo-1899365428.html

Трюдо считают клоуном из-за скандала с эсэсовцем, заявила оппозиция Канады

Трюдо считают клоуном из-за скандала с эсэсовцем, заявила оппозиция Канады - РИА Новости, 29.09.2023

Трюдо считают клоуном из-за скандала с эсэсовцем, заявила оппозиция Канады

Лидер канадской консервативной партии Пьер Пуальевр заявил, что премьер-министра Канады Джастина Трюдо в мире считают клоуном из-за скандала, связанного с... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T10:46

2023-09-29T10:46

2023-09-29T10:46

джастин трюдо

ярослав хунка

владимир зеленский

в мире

канада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153042/70/1530427051_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_c994bb96056d2d0ee358ec3031194fa3.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Лидер канадской консервативной партии Пьер Пуальевр заявил, что премьер-министра Канады Джастина Трюдо в мире считают клоуном из-за скандала, связанного с визитом в палату украинского эсесовца Ярослава Хунки. "На мировой арене премьер-министра считают клоуном. Независимо от того, кого вы вините - его или спикера от либеральной партии в приветствии нациста в палате общин, все мы согласны с тем, что у него ушло пять дней на то, чтобы (принести извинения - ред.)", - заявил Пуальевр, выступая в парламенте. Он отметил, что вместо того, чтобы защищать подорванную репутацию Канады, Трюдо беспокоился о своей собственной. Ранее Трюдо извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца в парламенте страны. На заседание канадского законодательного органа в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов.

https://ria.ru/20230928/skandal-1899311901.html

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

джастин трюдо, ярослав хунка, владимир зеленский, в мире, канада