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Трюдо считают клоуном из-за скандала с эсэсовцем, заявила оппозиция Канады - РИА Новости, 29.09.2023
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10:46 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/tryudo-1899365428.html
Трюдо считают клоуном из-за скандала с эсэсовцем, заявила оппозиция Канады
Трюдо считают клоуном из-за скандала с эсэсовцем, заявила оппозиция Канады - РИА Новости, 29.09.2023
Трюдо считают клоуном из-за скандала с эсэсовцем, заявила оппозиция Канады
Лидер канадской консервативной партии Пьер Пуальевр заявил, что премьер-министра Канады Джастина Трюдо в мире считают клоуном из-за скандала, связанного с... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T10:46
2023-09-29T10:46
джастин трюдо
ярослав хунка
владимир зеленский
в мире
канада
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Лидер канадской консервативной партии Пьер Пуальевр заявил, что премьер-министра Канады Джастина Трюдо в мире считают клоуном из-за скандала, связанного с визитом в палату украинского эсесовца Ярослава Хунки. "На мировой арене премьер-министра считают клоуном. Независимо от того, кого вы вините - его или спикера от либеральной партии в приветствии нациста в палате общин, все мы согласны с тем, что у него ушло пять дней на то, чтобы (принести извинения - ред.)", - заявил Пуальевр, выступая в парламенте. Он отметил, что вместо того, чтобы защищать подорванную репутацию Канады, Трюдо беспокоился о своей собственной. Ранее Трюдо извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца в парламенте страны. На заседание канадского законодательного органа в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов.
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джастин трюдо, ярослав хунка, владимир зеленский, в мире, канада
Джастин Трюдо, Ярослав Хунка, Владимир Зеленский, В мире, Канада
Трюдо считают клоуном из-за скандала с эсэсовцем, заявила оппозиция Канады

Лидер канадской оппозиции: Трюдо считают клоуном из-за скандала с эсэсовцем

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Лидер канадской консервативной партии Пьер Пуальевр заявил, что премьер-министра Канады Джастина Трюдо в мире считают клоуном из-за скандала, связанного с визитом в палату украинского эсесовца Ярослава Хунки.
«
"На мировой арене премьер-министра считают клоуном. Независимо от того, кого вы вините - его или спикера от либеральной партии в приветствии нациста в палате общин, все мы согласны с тем, что у него ушло пять дней на то, чтобы (принести извинения - ред.)", - заявил Пуальевр, выступая в парламенте.
Он отметил, что вместо того, чтобы защищать подорванную репутацию Канады, Трюдо беспокоился о своей собственной.
Ранее Трюдо извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца в парламенте страны. На заседание канадского законодательного органа в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
"Извинений недостаточно". В ЕП высказались о чествовании эсэсовца в Канаде
28 сентября, 21:54
 
Джастин ТрюдоЯрослав ХункаВладимир ЗеленскийВ миреКанада
 
 
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