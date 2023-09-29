https://ria.ru/20230929/trassa-1899485698.html
В ЛНР открыли трассу от Луганска до Станицы Луганской
В ЛНР открыли трассу от Луганска до Станицы Луганской - РИА Новости, 29.09.2023
В ЛНР открыли трассу от Луганска до Станицы Луганской
И.о. министра инфраструктуры и транспорта ЛНР Владимир Евдохин и представители "Автодора" открыли в пятницу трассу от Луганска до Станицы Луганской, сообщили в... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T16:00
2023-09-29T16:00
2023-09-29T16:00
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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. И.о. министра инфраструктуры и транспорта ЛНР Владимир Евдохин и представители "Автодора" открыли в пятницу трассу от Луганска до Станицы Луганской, сообщили в министерстве транспорта ЛНР. "И.о. министра инфраструктуры и транспорта ЛНР Владимир Евдохин совместно с представителями государственной компании "Автодор" торжественно открыли трассу от Луганска до Станицы Луганской", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале правительства ЛНР. Минтранс отметил, что работникам удалось раньше срока уложить около 58,5 тысячи тонн асфальтобетона, установить 5 километров бортового камня, три остановочных павильона и 15,5 километра барьерного ограждения. В ведомстве напомнили, что этот участок автомобильной дороги обеспечивает транспортное сообщение между Луганском и поселком городского типа Станица Луганская, которое было прервано в 2014 году.
https://ria.ru/20230927/lnr-1898987198.html
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жкх, луганская народная республика, луганск, станица луганская, автодор, общество
ЖКХ, Луганская Народная Республика, Луганск, Станица Луганская, Автодор, Общество
В ЛНР открыли трассу от Луганска до Станицы Луганской
Минтранс: в ЛНР открыли трассу от Луганска до Станицы Луганской
ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости.
И.о. министра инфраструктуры и транспорта ЛНР Владимир Евдохин и представители "Автодора" открыли в пятницу трассу от Луганска до Станицы Луганской, сообщили в министерстве
транспорта ЛНР.
"И.о. министра инфраструктуры и транспорта ЛНР Владимир Евдохин совместно с представителями государственной компании "Автодор" торжественно открыли трассу от Луганска до Станицы Луганской", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале правительства ЛНР.
Минтранс отметил, что работникам удалось раньше срока уложить около 58,5 тысячи тонн асфальтобетона, установить 5 километров бортового камня, три остановочных павильона и 15,5 километра барьерного ограждения.
В ведомстве напомнили, что этот участок автомобильной дороги обеспечивает транспортное сообщение между Луганском и поселком городского типа Станица Луганская, которое было прервано в 2014 году.
В ЛНР открыли часть дороги от Луганска до границы с Антрацитовским районом