Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР открыли трассу от Луганска до Станицы Луганской - РИА Новости, 29.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/trassa-1899485698.html
В ЛНР открыли трассу от Луганска до Станицы Луганской
В ЛНР открыли трассу от Луганска до Станицы Луганской - РИА Новости, 29.09.2023
В ЛНР открыли трассу от Луганска до Станицы Луганской
И.о. министра инфраструктуры и транспорта ЛНР Владимир Евдохин и представители "Автодора" открыли в пятницу трассу от Луганска до Станицы Луганской, сообщили в... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T16:00
2023-09-29T16:00
жкх
луганская народная республика
луганск
станица луганская
автодор
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899484940_7:0:2539:1424_1920x0_80_0_0_b36ba2bd0f07ef50c0d88c24cf7d5746.jpg
ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. И.о. министра инфраструктуры и транспорта ЛНР Владимир Евдохин и представители "Автодора" открыли в пятницу трассу от Луганска до Станицы Луганской, сообщили в министерстве транспорта ЛНР. "И.о. министра инфраструктуры и транспорта ЛНР Владимир Евдохин совместно с представителями государственной компании "Автодор" торжественно открыли трассу от Луганска до Станицы Луганской", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале правительства ЛНР. Минтранс отметил, что работникам удалось раньше срока уложить около 58,5 тысячи тонн асфальтобетона, установить 5 километров бортового камня, три остановочных павильона и 15,5 километра барьерного ограждения. В ведомстве напомнили, что этот участок автомобильной дороги обеспечивает транспортное сообщение между Луганском и поселком городского типа Станица Луганская, которое было прервано в 2014 году.
https://ria.ru/20230927/lnr-1898987198.html
луганская народная республика
луганск
станица луганская
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899484940_186:68:1994:1424_1920x0_80_0_0_e548ceea02d8121869a73fde5ff83949.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, луганская народная республика, луганск, станица луганская, автодор, общество
ЖКХ, Луганская Народная Республика, Луганск, Станица Луганская, Автодор, Общество
В ЛНР открыли трассу от Луганска до Станицы Луганской

Минтранс: в ЛНР открыли трассу от Луганска до Станицы Луганской

© пресс-служба Министерства инфраструктуры и транспорта ЛНРТоржественное открытие участка автомобильной дороги в ЛНР
Торжественное открытие участка автомобильной дороги в ЛНР
© пресс-служба Министерства инфраструктуры и транспорта ЛНР
Торжественное открытие участка автомобильной дороги в ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. И.о. министра инфраструктуры и транспорта ЛНР Владимир Евдохин и представители "Автодора" открыли в пятницу трассу от Луганска до Станицы Луганской, сообщили в министерстве транспорта ЛНР.
"И.о. министра инфраструктуры и транспорта ЛНР Владимир Евдохин совместно с представителями государственной компании "Автодор" торжественно открыли трассу от Луганска до Станицы Луганской", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале правительства ЛНР.
Минтранс отметил, что работникам удалось раньше срока уложить около 58,5 тысячи тонн асфальтобетона, установить 5 километров бортового камня, три остановочных павильона и 15,5 километра барьерного ограждения.
В ведомстве напомнили, что этот участок автомобильной дороги обеспечивает транспортное сообщение между Луганском и поселком городского типа Станица Луганская, которое было прервано в 2014 году.
Участок дороги от Луганска до границы с Антрацитовским районом - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
В ЛНР открыли часть дороги от Луганска до границы с Антрацитовским районом
27 сентября, 16:05
 
ЖКХЛуганская Народная РеспубликаЛуганскСтаница ЛуганскаяАвтодорОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала