https://ria.ru/20230929/trassa-1899485698.html

В ЛНР открыли трассу от Луганска до Станицы Луганской

В ЛНР открыли трассу от Луганска до Станицы Луганской - РИА Новости, 29.09.2023

В ЛНР открыли трассу от Луганска до Станицы Луганской

И.о. министра инфраструктуры и транспорта ЛНР Владимир Евдохин и представители "Автодора" открыли в пятницу трассу от Луганска до Станицы Луганской, сообщили в... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T16:00

2023-09-29T16:00

2023-09-29T16:00

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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. И.о. министра инфраструктуры и транспорта ЛНР Владимир Евдохин и представители "Автодора" открыли в пятницу трассу от Луганска до Станицы Луганской, сообщили в министерстве транспорта ЛНР. "И.о. министра инфраструктуры и транспорта ЛНР Владимир Евдохин совместно с представителями государственной компании "Автодор" торжественно открыли трассу от Луганска до Станицы Луганской", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале правительства ЛНР. Минтранс отметил, что работникам удалось раньше срока уложить около 58,5 тысячи тонн асфальтобетона, установить 5 километров бортового камня, три остановочных павильона и 15,5 километра барьерного ограждения. В ведомстве напомнили, что этот участок автомобильной дороги обеспечивает транспортное сообщение между Луганском и поселком городского типа Станица Луганская, которое было прервано в 2014 году.

https://ria.ru/20230927/lnr-1898987198.html

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жкх, луганская народная республика, луганск, станица луганская, автодор, общество