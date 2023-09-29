https://ria.ru/20230929/transport-1899397655.html

Собянин открыл второй регулярный маршрут электротранспорта по Москве-реке

Собянин открыл второй регулярный маршрут электротранспорта по Москве-реке - РИА Новости, 29.09.2023

Собянин открыл второй регулярный маршрут электротранспорта по Москве-реке

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл второй регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта по Москве-реке, он будет курсировать от причала "Печатники"... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T12:43

2023-09-29T12:43

2023-09-29T12:43

москва

сергей собянин

владимир путин

россия

завод имени лихачева (зил)

общество

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл второй регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта по Москве-реке, он будет курсировать от причала "Печатники" до пристани ЗИЛ. "Сегодня запускаем второй уникальный маршрут электрических судов по Москве-реке. Первый маршрут пользуется огромной популярностью - уже проехали почти четверть миллиона пассажиров. Я надеюсь, что этот маршрут будет не менее интересным и востребованным", - сказал Собянин перед запуском маршрута. Вместе с курсантами Колледжа Академии водного транспорта им. министра речного флота Л. В. Багрова мэр города проплыл на электросудне "Жужа" от причала "Печатники" через Нагатинский затон до Южного речного вокзала. В материалах мэра и правительства Москвы отмечается, что длина второго регулярного маршрута "ЗИЛ - Печатники" составляет свыше 9 км. В зоне притяжения маршрута проживают порядка 700 тыс. человек. Также вблизи строится около 1,5 млн кв. м новой недвижимости, где будут проживать еще порядка 150 тыс. человек. Поясняется, что новый речной маршрут сэкономит пассажирам до 30-40 минут. О регулярных речных маршрутах МосквыВ пресс-службе мэра и столичного правительства напомнили, что первый регулярный маршрут речного транспорта, открытый в июне президентом России Владимиром Путиным, связал Киевский вокзал с причалом "Сердце столицы" в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной. Длина маршрута составляет 6,5 км. В зоне притяжения маршрута проживают около 800 тыс. человек. Отмечается, что на электросудах ежедневно с 07:00 до 23:00 совершается около 2,5 тыс. поездок. Как правило, все суда почти на 100% заполнены. Как рассказали в пресс-службе, в районе причалов сделали удобные пешеходные переходы, а там, где это возможно, приблизили к ним остановки городского наземного транспорта и такси. На причалах обустроена комфортная зона ожидания, где желающие могут приобрести с собой в поездку кофе. На причалах также работают табло с онлайн-расписанием. Оплатить проезд можно билетом "Кошелек" карты "Тройка", абонементом "Единый" на 90 и 365 дней без дополнительной платы, банковской картой или по биометрии. Подчеркивается, что запуск двух маршрутов инновационных электросудов позволяет улучшить транспортное обслуживание и предоставить альтернативные варианты поездок порядка 1,5 млн человек, проживающим в 18 районах Москвы.

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https://ria.ru/20230927/moskva-1898869897.html

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москва, сергей собянин, владимир путин, россия, завод имени лихачева (зил), общество