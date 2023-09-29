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Один из обвиняемых по делу Трампа первым признал вину, заявили в суде - РИА Новости, 29.09.2023
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23:01 29.09.2023 (обновлено: 23:24 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/tramp-1899568826.html
Один из обвиняемых по делу Трампа первым признал вину, заявили в суде
Один из обвиняемых по делу Трампа первым признал вину, заявили в суде - РИА Новости, 29.09.2023
Один из обвиняемых по делу Трампа первым признал вину, заявили в суде
Первый из обвиняемых по делу о предполагаемом вмешательстве в выборы в американском штате Джорджия Скотт Холл признал свою вину, трансляция заседания велась на... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T23:01
2023-09-29T23:24
джорджия
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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Первый из обвиняемых по делу о предполагаемом вмешательстве в выборы в американском штате Джорджия Скотт Холл признал свою вину, трансляция заседания велась на сайте местного суда.Холл, проживающий в Атланте, работает поручителем по залогам. Он якобы пытался вмешаться в работу электронных систем для голосования в округе Кофи в Джорджии. Ему было предъявлено семь обвинений. Среди прочего, ему вменяется создание преступной группировки для вмешательства в выборы. Это одно из самых тяжких обвинений, оно было предъявлено и экс-президенту США Дональду Трампу.Ранее большое жюри в Джорджии предъявило Трампу и группе связанных с ним лиц обвинения по делу о предполагаемых попытках повлиять на исход предыдущих президентских выборов в этом штате. Один из вменяемых бывшему президенту США пунктов заключается в нарушении закона о преступных организациях (так называемого RICO Act), что само по себе предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет и штраф в 250 тысяч долларов.
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джорджия, в мире, сша, атланта, дональд трамп
Джорджия, В мире, США, Атланта, Дональд Трамп
Один из обвиняемых по делу Трампа первым признал вину, заявили в суде

Суд: обвиняемый по делу Трампа о вмешательстве в выборы Холл первым признал вину

© AP Photo / Mary AltafferСотрудники охраны у здания суда
Сотрудники охраны у здания суда - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Сотрудники охраны у здания суда. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Первый из обвиняемых по делу о предполагаемом вмешательстве в выборы в американском штате Джорджия Скотт Холл признал свою вину, трансляция заседания велась на сайте местного суда.
Холл, проживающий в Атланте, работает поручителем по залогам. Он якобы пытался вмешаться в работу электронных систем для голосования в округе Кофи в Джорджии. Ему было предъявлено семь обвинений. Среди прочего, ему вменяется создание преступной группировки для вмешательства в выборы. Это одно из самых тяжких обвинений, оно было предъявлено и экс-президенту США Дональду Трампу.
Ранее большое жюри в Джорджии предъявило Трампу и группе связанных с ним лиц обвинения по делу о предполагаемых попытках повлиять на исход предыдущих президентских выборов в этом штате. Один из вменяемых бывшему президенту США пунктов заключается в нарушении закона о преступных организациях (так называемого RICO Act), что само по себе предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет и штраф в 250 тысяч долларов.
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