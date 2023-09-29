https://ria.ru/20230929/tramp-1899568826.html

Один из обвиняемых по делу Трампа первым признал вину, заявили в суде

Один из обвиняемых по делу Трампа первым признал вину, заявили в суде - РИА Новости, 29.09.2023

Один из обвиняемых по делу Трампа первым признал вину, заявили в суде

Первый из обвиняемых по делу о предполагаемом вмешательстве в выборы в американском штате Джорджия Скотт Холл признал свою вину, трансляция заседания велась на... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T23:01

2023-09-29T23:01

2023-09-29T23:24

джорджия

в мире

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Первый из обвиняемых по делу о предполагаемом вмешательстве в выборы в американском штате Джорджия Скотт Холл признал свою вину, трансляция заседания велась на сайте местного суда.Холл, проживающий в Атланте, работает поручителем по залогам. Он якобы пытался вмешаться в работу электронных систем для голосования в округе Кофи в Джорджии. Ему было предъявлено семь обвинений. Среди прочего, ему вменяется создание преступной группировки для вмешательства в выборы. Это одно из самых тяжких обвинений, оно было предъявлено и экс-президенту США Дональду Трампу.Ранее большое жюри в Джорджии предъявило Трампу и группе связанных с ним лиц обвинения по делу о предполагаемых попытках повлиять на исход предыдущих президентских выборов в этом штате. Один из вменяемых бывшему президенту США пунктов заключается в нарушении закона о преступных организациях (так называемого RICO Act), что само по себе предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет и штраф в 250 тысяч долларов.

https://ria.ru/20230929/tramp-1899501991.html

джорджия

сша

атланта

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джорджия, в мире, сша, атланта, дональд трамп