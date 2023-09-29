https://ria.ru/20230929/tekhnika-1899470910.html

Медведев рассказал о контрмерах против новейших западных образцов техники

Медведев рассказал о контрмерах против новейших западных образцов техники - РИА Новости, 29.09.2023

Медведев рассказал о контрмерах против новейших западных образцов техники

Россия старается находить возможности для того, чтобы противопоставить контрмеры даже новейшим западным образцам вооружения и техники, так будет вплоть до ее... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T15:20

2023-09-29T15:20

2023-09-29T16:37

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

астраханская область

безопасность

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899493500_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_71986d2604a0d6617be386c46bc17f8b.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия старается находить возможности для того, чтобы противопоставить контрмеры даже новейшим западным образцам вооружения и техники, так будет вплоть до ее окончательной победы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев в пятницу посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области, где провел совещание."Мы активно модернизируем свою технику, стараемся находить возможности противопоставить даже новейшим западным образцам соответствующие контрмеры. Так будет происходить и дальше, вплоть до нашей окончательной победы", - сказал он.

https://ria.ru/20230921/oruzhie-1897751574.html

астраханская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Медведев на полигоне Капустин Яр в Астраханской области Медведев на полигоне Капустин Яр в Астраханской области 2023-09-29T15:20 true PT2M32S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий медведев, астраханская область, безопасность, россия