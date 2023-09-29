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Медведев рассказал о контрмерах против новейших западных образцов техники - РИА Новости, 29.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:20 29.09.2023 (обновлено: 16:37 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/tekhnika-1899470910.html
Медведев рассказал о контрмерах против новейших западных образцов техники
Медведев рассказал о контрмерах против новейших западных образцов техники - РИА Новости, 29.09.2023
Медведев рассказал о контрмерах против новейших западных образцов техники
Россия старается находить возможности для того, чтобы противопоставить контрмеры даже новейшим западным образцам вооружения и техники, так будет вплоть до ее... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T15:20
2023-09-29T16:37
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
астраханская область
безопасность
россия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия старается находить возможности для того, чтобы противопоставить контрмеры даже новейшим западным образцам вооружения и техники, так будет вплоть до ее окончательной победы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев в пятницу посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области, где провел совещание."Мы активно модернизируем свою технику, стараемся находить возможности противопоставить даже новейшим западным образцам соответствующие контрмеры. Так будет происходить и дальше, вплоть до нашей окончательной победы", - сказал он.
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дмитрий медведев, астраханская область, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Астраханская область, Безопасность, Россия
Медведев рассказал о контрмерах против новейших западных образцов техники

Медведев: РФ старается разрабатывать контрмеры против образцов западной техники

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия старается находить возможности для того, чтобы противопоставить контрмеры даже новейшим западным образцам вооружения и техники, так будет вплоть до ее окончательной победы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев в пятницу посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области, где провел совещание.
"Мы активно модернизируем свою технику, стараемся находить возможности противопоставить даже новейшим западным образцам соответствующие контрмеры. Так будет происходить и дальше, вплоть до нашей окончательной победы", - сказал он.
Андрей Картаполов
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий МедведевАстраханская областьБезопасностьРоссия
 
 
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