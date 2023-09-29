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Минобороны Тайваня отследило 23 воздушных судна армии КНР
Минобороны Тайваня отследило 23 воздушных судна армии КНР - РИА Новости, 29.09.2023
Минобороны Тайваня отследило 23 воздушных судна армии КНР
Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 23 воздушных судов и пяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T07:19
2023-09-29T07:19
2023-09-29T07:19
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ПЕКИН, 29 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 23 воздушных судов и пяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из заявления тайваньского оборонного ведомства. "По состоянию на 6.00 (1.00 мск - ред.) 29 сентября (вокруг Тайваня - ред.) были зафиксированы 23 воздушных судна и пять кораблей Народно-освободительной армии Китая", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Указано, что четыре воздушных судна китайской армии вошли в опознавательную зону ПВО острова. Как отмечает оборонное ведомство острова, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
https://ria.ru/20230928/china-1899264610.html
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в мире, тайвань, сша, китай, народно-освободительная армия китая
В мире, Тайвань, США, Китай, Народно-освободительная армия Китая
Минобороны Тайваня отследило 23 воздушных судна армии КНР
Минобороны Тайваня отследило 23 воздушных судна и 5 кораблей армии КНР у острова