https://ria.ru/20230929/swift-1899466832.html
В Никарагуа заявили, что ищут замену SWIFT вместе с Россией
В Никарагуа заявили, что ищут замену SWIFT вместе с Россией - РИА Новости, 29.09.2023
В Никарагуа заявили, что ищут замену SWIFT вместе с Россией
Никарагуа вместе с Россией, Китаем и Ираном ищет замену международной платежной системе SWIFT, заявил в интервью РИА Новости глава никарагуанского МИД Денис... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T15:14
2023-09-29T15:14
2023-09-29T15:15
никарагуа
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ООН, 29 сен – РИА Новости. Никарагуа вместе с Россией, Китаем и Ираном ищет замену международной платежной системе SWIFT, заявил в интервью РИА Новости глава никарагуанского МИД Денис Монкада.По его мнению, очевидно, что США и европейские страны переживают упадок."Наблюдается отход от использования доллара как валюты, которая была навязана Соединенными Штатами. Как следствие, и Россия, и Китай, и Иран, и другие страны, включая Никарагуа, также ищут, как заменить SWIFT, гегемонистскую систему банковских отношений, механизмами, которые действительно позволят нам заниматься торговлей, выстраивать финансовые, банковские и другие отношения", - сказал Монкада.
https://ria.ru/20230929/swift-1899393219.html
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никарагуа, россия, китай, в мире, swift, иран
Никарагуа, Россия, Китай, В мире, SWIFT, Иран
В Никарагуа заявили, что ищут замену SWIFT вместе с Россией
Глава МИД Никарагуа: страна ищет замену SWIFT вместе с Россией, Ираном и Китаем
ООН, 29 сен – РИА Новости. Никарагуа вместе с Россией, Китаем и Ираном ищет замену международной платежной системе SWIFT, заявил в интервью РИА Новости глава никарагуанского МИД Денис Монкада.
По его мнению, очевидно, что США
и европейские страны переживают упадок.
"Наблюдается отход от использования доллара как валюты, которая была навязана Соединенными Штатами. Как следствие, и Россия, и Китай, и Иран, и другие страны, включая Никарагуа, также ищут, как заменить SWIFT, гегемонистскую систему банковских отношений, механизмами, которые действительно позволят нам заниматься торговлей, выстраивать финансовые, банковские и другие отношения", - сказал Монкада.
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