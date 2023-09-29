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Костин призвал "убить" SWIFT в международных платежах России - РИА Новости, 29.09.2023
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12:28 29.09.2023 (обновлено: 13:10 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/swift-1899393219.html
Костин призвал "убить" SWIFT в международных платежах России
Костин призвал "убить" SWIFT в международных платежах России - РИА Новости, 29.09.2023
Костин призвал "убить" SWIFT в международных платежах России
Россия должна отказаться от использования международной платежной системы SWIFT и переходить на международные расчеты в нацвалютах, заявил глава ВТБ Андрей... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T12:28
2023-09-29T13:10
россия
китай
индонезия
андрей костин (банкир)
экономика
втб
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СОЧИ, 29 сен — РИА Новости. Россия должна отказаться от использования международной платежной системы SWIFT и переходить на международные расчеты в нацвалютах, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на Международном банковском форуме. "SWIFT — его надо убить для наших расчетов, это дело достаточно несложное, но это потребует определенных действий, в том числе внутри отдельных стран", — сказал банкир.Он напомнил, что большая часть расчетов уже идет в национальных валютах, к этой практике обращаются Китай, Индонезия, Индия, арабские и африканские государства."Де факто в нашей практике такая переориентация на финансовые расчеты с Югом в национальных валютах — какую задачу мы ставим — в значительной степени реализуется", — добавил Костин.По его словам, этот процесс уже не остановить. Когда другие страны увидели, что "американцы так жестко задействовали доллар, а европейцы — евро", они поняли, что могут стать следующими.
https://ria.ru/20230928/vopros-1899195665.html
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россия, китай, индонезия, андрей костин (банкир), экономика, втб
Россия, Китай, Индонезия, Андрей Костин (банкир), Экономика, ВТБ
Костин призвал "убить" SWIFT в международных платежах России

Костин: использование SWIFT в международных расчетах России стоит свести на нет

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАндрей Костин
Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Андрей Костин. Архивное фото
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СОЧИ, 29 сен — РИА Новости. Россия должна отказаться от использования международной платежной системы SWIFT и переходить на международные расчеты в нацвалютах, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на Международном банковском форуме.
"SWIFT — его надо убить для наших расчетов, это дело достаточно несложное, но это потребует определенных действий, в том числе внутри отдельных стран", — сказал банкир.
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Он напомнил, что большая часть расчетов уже идет в национальных валютах, к этой практике обращаются Китай, Индонезия, Индия, арабские и африканские государства.
"Де факто в нашей практике такая переориентация на финансовые расчеты с Югом в национальных валютах — какую задачу мы ставим — в значительной степени реализуется", — добавил Костин.
По его словам, этот процесс уже не остановить. Когда другие страны увидели, что "американцы так жестко задействовали доллар, а европейцы — евро", они поняли, что могут стать следующими.
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