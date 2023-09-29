https://ria.ru/20230929/swift-1899393219.html

Костин призвал "убить" SWIFT в международных платежах России

Костин призвал "убить" SWIFT в международных платежах России - РИА Новости, 29.09.2023

Костин призвал "убить" SWIFT в международных платежах России

Россия должна отказаться от использования международной платежной системы SWIFT и переходить на международные расчеты в нацвалютах, заявил глава ВТБ Андрей... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T12:28

2023-09-29T12:28

2023-09-29T13:10

россия

китай

индонезия

андрей костин (банкир)

экономика

втб

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СОЧИ, 29 сен — РИА Новости. Россия должна отказаться от использования международной платежной системы SWIFT и переходить на международные расчеты в нацвалютах, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на Международном банковском форуме. "SWIFT — его надо убить для наших расчетов, это дело достаточно несложное, но это потребует определенных действий, в том числе внутри отдельных стран", — сказал банкир.Он напомнил, что большая часть расчетов уже идет в национальных валютах, к этой практике обращаются Китай, Индонезия, Индия, арабские и африканские государства."Де факто в нашей практике такая переориентация на финансовые расчеты с Югом в национальных валютах — какую задачу мы ставим — в значительной степени реализуется", — добавил Костин.По его словам, этот процесс уже не остановить. Когда другие страны увидели, что "американцы так жестко задействовали доллар, а европейцы — евро", они поняли, что могут стать следующими.

https://ria.ru/20230928/vopros-1899195665.html

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россия

китай

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россия, китай, индонезия, андрей костин (банкир), экономика, втб