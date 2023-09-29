В Крыму подсчитали сумму ущерба от водной блокады
Константинов: сумма ущерба от водной блокады Крыма превысила четыре трлн рублей
© РИА Новости / Макс ВетровВид на участок Северо-Крымского канала неподалеку от поселка Советский в Крыму
Вид на участок Северо-Крымского канала неподалеку от поселка Советский в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Сумма общего ущерба, нанесенного Крыму водной блокадой со стороны Украины, уже превышает 4 триллиона рублей, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
«
"Сумма уже растет. В начале октября состоится заседание Общественной палаты Крыма, на котором будет рассмотрен вопрос подготовки иска от крымчан. Его сумма предварительно оценивается в 3 триллиона рублей. Поэтому общий объем наших претензий уже превышает 4 триллиона. Работа продолжается", - сказал РИА Новости Константинов.
Арбитражный суд Крыма начал рассмотрение по существу первого иска об ущербе бюджету республики от водной блокады, устроенной Украиной в 2014 году. Дело рассматривается в закрытом режиме. Сумма первоначальных претензий к Киеву - более 152 миллиардов рублей. При этом подсчет нанесенного ущерба продолжается. Ожидается, что к иску присоединятся предприятия промышленной, санаторно-курортной и аграрной отрасли.
Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу.
Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".