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В Крыму подсчитали сумму ущерба от водной блокады - РИА Новости, 29.09.2023
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06:59 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/summa-1899335919.html
В Крыму подсчитали сумму ущерба от водной блокады
В Крыму подсчитали сумму ущерба от водной блокады - РИА Новости, 29.09.2023
В Крыму подсчитали сумму ущерба от водной блокады
Сумма общего ущерба, нанесенного Крыму водной блокадой со стороны Украины, уже превышает 4 триллиона рублей, сообщил РИА Новости глава крымского парламента... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T06:59
2023-09-29T06:59
украина
россия
республика крым
владимир константинов
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Сумма общего ущерба, нанесенного Крыму водной блокадой со стороны Украины, уже превышает 4 триллиона рублей, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Сумма уже растет. В начале октября состоится заседание Общественной палаты Крыма, на котором будет рассмотрен вопрос подготовки иска от крымчан. Его сумма предварительно оценивается в 3 триллиона рублей. Поэтому общий объем наших претензий уже превышает 4 триллиона. Работа продолжается", - сказал РИА Новости Константинов. Арбитражный суд Крыма начал рассмотрение по существу первого иска об ущербе бюджету республики от водной блокады, устроенной Украиной в 2014 году. Дело рассматривается в закрытом режиме. Сумма первоначальных претензий к Киеву - более 152 миллиардов рублей. При этом подсчет нанесенного ущерба продолжается. Ожидается, что к иску присоединятся предприятия промышленной, санаторно-курортной и аграрной отрасли. Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230925/krym-1898406761.html
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украина, россия, республика крым, владимир константинов, политика
Украина, Россия, Республика Крым, Владимир Константинов, Политика
В Крыму подсчитали сумму ущерба от водной блокады

Константинов: сумма ущерба от водной блокады Крыма превысила четыре трлн рублей

© РИА Новости / Макс ВетровВид на участок Северо-Крымского канала неподалеку от поселка Советский в Крыму
Вид на участок Северо-Крымского канала неподалеку от поселка Советский в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
Вид на участок Северо-Крымского канала неподалеку от поселка Советский в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Сумма общего ущерба, нанесенного Крыму водной блокадой со стороны Украины, уже превышает 4 триллиона рублей, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
«
"Сумма уже растет. В начале октября состоится заседание Общественной палаты Крыма, на котором будет рассмотрен вопрос подготовки иска от крымчан. Его сумма предварительно оценивается в 3 триллиона рублей. Поэтому общий объем наших претензий уже превышает 4 триллиона. Работа продолжается", - сказал РИА Новости Константинов.
Арбитражный суд Крыма начал рассмотрение по существу первого иска об ущербе бюджету республики от водной блокады, устроенной Украиной в 2014 году. Дело рассматривается в закрытом режиме. Сумма первоначальных претензий к Киеву - более 152 миллиардов рублей. При этом подсчет нанесенного ущерба продолжается. Ожидается, что к иску присоединятся предприятия промышленной, санаторно-курортной и аграрной отрасли.
Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу.
Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Ялта - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
В Крыму потребуют от Украины компенсацию жителям за водную блокаду
25 сентября, 07:20
 
УкраинаРоссияРеспублика КрымВладимир КонстантиновПолитика
 
 
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