https://ria.ru/20230929/sudan-1899544283.html
Инвесторы из России хотят сотрудничать с Южным Суданом, заявил министр
Инвесторы из России хотят сотрудничать с Южным Суданом, заявил министр - РИА Новости, 29.09.2023
Инвесторы из России хотят сотрудничать с Южным Суданом, заявил министр
Инвесторы из России интересуются сотрудничеством с Южным Суданом в сельском хозяйстве, добыче полезных ископаемых и развитии туризма, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T19:40
2023-09-29T19:40
2023-09-29T19:51
южный судан
россия
кения
владимир путин
салва киир
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150098/88/1500988843_0:77:2048:1229_1920x0_80_0_0_c8ac0590316535e078f9d4cfbbc6d1a8.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Инвесторы из России интересуются сотрудничеством с Южным Суданом в сельском хозяйстве, добыче полезных ископаемых и развитии туризма, сообщил РИА Новости министр по президентским делам Южного Судана Бенджамин Мариал Барнаба. "У нас есть двусторонние вопросы, связанные с экономической повесткой. Российскую Федерацию интересуют условия развития инфраструктуры в Южном Судане. Сотрудничество в области сельского хозяйства, добычи нефти и газа, полезных ископаемых в целом. Она также заинтересована в сотрудничестве в туризме, как эффективно использовать те богатства дикой природы в Южном Судане", - отметил он. По его словам, интересная для туристов жизнь диких животных в Южном Судане представлена даже больше, чем на популярных сафари-направлениях, как Кения или Танзания. "Инвесторы из России заинтересованы в сотрудничестве в этих областях нашей молодой страны, которая все еще является девственной территорией, поэтому мы хотели бы посмотреть, как они могут помочь этому развитию", - сказал министр. Президент Южного Судана Салва Киир посетил в четверг Россию, президент Владимир Путин провел с ним переговоры в Кремле.
https://ria.ru/20230928/afrika-1899249879.html
https://ria.ru/20230928/diplomatiya-1898487983.html
южный судан
россия
кения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150098/88/1500988843_154:0:1895:1306_1920x0_80_0_0_ea8db5943a35621e545998744cfc6c83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южный судан, россия, кения, владимир путин, салва киир
Южный Судан, Россия, Кения, Владимир Путин, Салва Киир
Инвесторы из России хотят сотрудничать с Южным Суданом, заявил министр
Баранба: инвесторы из России интересуются сотрудничеством с Южным Суданом
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Инвесторы из России интересуются сотрудничеством с Южным Суданом в сельском хозяйстве, добыче полезных ископаемых и развитии туризма, сообщил РИА Новости министр по президентским делам Южного Судана Бенджамин Мариал Барнаба.
"У нас есть двусторонние вопросы, связанные с экономической повесткой. Российскую Федерацию интересуют условия развития инфраструктуры в Южном Судане. Сотрудничество в области сельского хозяйства, добычи нефти и газа, полезных ископаемых в целом. Она также заинтересована в сотрудничестве в туризме, как эффективно использовать те богатства дикой природы в Южном Судане", - отметил он.
"Нужны влиятельные друзья". О чем Путин договорился с самой молодой нацией
По его словам, интересная для туристов жизнь диких животных в Южном Судане представлена даже больше, чем на популярных сафари-направлениях, как Кения
или Танзания
.
"Инвесторы из России заинтересованы в сотрудничестве в этих областях нашей молодой страны, которая все еще является девственной территорией, поэтому мы хотели бы посмотреть, как они могут помочь этому развитию", - сказал министр.
Президент Южного Судана Салва Киир
посетил в четверг Россию, президент Владимир Путин
провел с ним переговоры в Кремле.
Межгосударственные отношения России и Южного Судана