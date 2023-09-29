https://ria.ru/20230929/sudan-1899544283.html

Инвесторы из России хотят сотрудничать с Южным Суданом, заявил министр

Инвесторы из России хотят сотрудничать с Южным Суданом, заявил министр - РИА Новости, 29.09.2023

Инвесторы из России хотят сотрудничать с Южным Суданом, заявил министр

Инвесторы из России интересуются сотрудничеством с Южным Суданом в сельском хозяйстве, добыче полезных ископаемых и развитии туризма, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T19:40

2023-09-29T19:40

2023-09-29T19:51

южный судан

россия

кения

владимир путин

салва киир

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Инвесторы из России интересуются сотрудничеством с Южным Суданом в сельском хозяйстве, добыче полезных ископаемых и развитии туризма, сообщил РИА Новости министр по президентским делам Южного Судана Бенджамин Мариал Барнаба. "У нас есть двусторонние вопросы, связанные с экономической повесткой. Российскую Федерацию интересуют условия развития инфраструктуры в Южном Судане. Сотрудничество в области сельского хозяйства, добычи нефти и газа, полезных ископаемых в целом. Она также заинтересована в сотрудничестве в туризме, как эффективно использовать те богатства дикой природы в Южном Судане", - отметил он. По его словам, интересная для туристов жизнь диких животных в Южном Судане представлена даже больше, чем на популярных сафари-направлениях, как Кения или Танзания. "Инвесторы из России заинтересованы в сотрудничестве в этих областях нашей молодой страны, которая все еще является девственной территорией, поэтому мы хотели бы посмотреть, как они могут помочь этому развитию", - сказал министр. Президент Южного Судана Салва Киир посетил в четверг Россию, президент Владимир Путин провел с ним переговоры в Кремле.

https://ria.ru/20230928/afrika-1899249879.html

https://ria.ru/20230928/diplomatiya-1898487983.html

южный судан

россия

кения

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южный судан, россия, кения, владимир путин, салва киир