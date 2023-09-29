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Жителя Псковской области будут судить за посты с реабилитацией нацизма - РИА Новости, 29.09.2023
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21:55 29.09.2023 (обновлено: 22:55 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/sud-1899562597.html
Жителя Псковской области будут судить за посты с реабилитацией нацизма
Жителя Псковской области будут судить за посты с реабилитацией нацизма - РИА Новости, 29.09.2023
Жителя Псковской области будут судить за посты с реабилитацией нацизма
Житель Псковской области предстанет перед судом за реабилитацию нацизма, данное деяние следователи усмотрели в его постах в социальной сети "ВКонтакте",... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T21:55
2023-09-29T22:55
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Житель Псковской области предстанет перед судом за реабилитацию нацизма, данное деяние следователи усмотрели в его постах в социальной сети "ВКонтакте", сообщила пресс-служба СУСК РФ по Псковской области. Сорокашестилетний житель региона обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма с использованием сети Интернет). "По версии следствия, в период с 5 по 7 мая 2022 года в сети Интернет в социальной сети "ВКонтакте" (обвиняемый - ред.) разместил 3 публикации, содержащие в себе признаки реабилитации нацизма, заведомо ложные сведения о деятельности СССР в финальном этапе Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении. Отмечается, что во время следствия мужчина свою вину признал и раскаялся. Все материалы уголовного дела направлены в суд.
https://ria.ru/20230809/diskreditatsiya-1889148062.html
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происшествия, псковская область, россия, ссср
Происшествия, Псковская область, Россия, СССР
Жителя Псковской области будут судить за посты с реабилитацией нацизма

Мужчину из Псковской области осудят по статье о реабилитации нацизма

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Житель Псковской области предстанет перед судом за реабилитацию нацизма, данное деяние следователи усмотрели в его постах в социальной сети "ВКонтакте", сообщила пресс-служба СУСК РФ по Псковской области.
Сорокашестилетний житель региона обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма с использованием сети Интернет).
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"По версии следствия, в период с 5 по 7 мая 2022 года в сети Интернет в социальной сети "ВКонтакте" (обвиняемый - ред.) разместил 3 публикации, содержащие в себе признаки реабилитации нацизма, заведомо ложные сведения о деятельности СССР в финальном этапе Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время следствия мужчина свою вину признал и раскаялся. Все материалы уголовного дела направлены в суд.
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