Рейтинг@Mail.ru
Суд начал рассматривать дело о красноярском метро - РИА Новости, 29.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:17 29.09.2023 (обновлено: 08:40 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/sud-1899341293.html
Суд начал рассматривать дело о красноярском метро
Суд начал рассматривать дело о красноярском метро - РИА Новости, 29.09.2023
Суд начал рассматривать дело о красноярском метро
Суд в Красноярске начал рассматривать дело о строительстве метро в отношении бывшего председателя краевого правительства Юрия Лапшина и экс-главы транспортного... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T08:17
2023-09-29T08:40
происшествия
красноярск
красноярский край
олег митволь
метро
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891965644_161:412:3067:2047_1920x0_80_0_0_56fe798552ec79d052f05bcfa5981555.jpg
КРАСНОЯРСК, 29 сен – РИА Новости. Суд в Красноярске начал рассматривать дело о строительстве метро в отношении бывшего председателя краевого правительства Юрия Лапшина и экс-главы транспортного управления Константина Мандрова, сообщает краевая прокуратура. "Началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-председателя правительства края Юрия Лапшина и бывшего руководителя краевого транспортного управления Константина Мандрова. Первое судебное заседание проходит в Центральном районном суде Красноярска. Государственный обвинитель оглашает суть предъявленного бывшим чиновникам обвинения", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что Лапшин и Мандров обвиняются в превышении должностных полномочий. Следователи полагают, что в конце 2019 года Лапшин отдал незаконное распоряжение министру транспорта обеспечить подписание акта о выполнении акта работ по проектированию метро стоимостью 742 миллиона рублей, что и было сделано. Мандров также обвиняется в получении взятки в пять миллионов рублей от представителя субподрядчика за подписание документов по проектированию метро с недостатками и покровительство при исполнении контракта. Лапшин в свою очередь также обвиняется в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности - создании лесоперерабатывающего предприятия в Лесосибиске.Бывший министр транспорта Красноярского края Константин Димитров по делу о превышении полномочий при строительстве метро приговорен к 3 годам 2 месяцам колонии. Председатель КрасноярскТИСИЗ Олег Митволь в середине сентября приговорен к 4,5 годам колонии общего режима и штрафу в 741 миллиона рублей.Объединенная пресс-служба судов Красноярского края сообщила, что Лапшин свою вину не признал, а Мандров заявил, что выскажет позицию после исследования доказательств. Следующее заседание состоится 9 октября.
https://ria.ru/20230928/arest-1899288609.html
https://ria.ru/20230928/sud-1899243164.html
красноярск
красноярский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891965644_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_28ccf28d4f6f7e26a65a4787b6770bd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярск, красноярский край, олег митволь, метро, россия
Происшествия, Красноярск, Красноярский край, Олег Митволь, Метро, Россия
Суд начал рассматривать дело о красноярском метро

Прокуратура: суд начал рассматривать дело красноярского экс-премьера о метро

© iStock.com / thodonalЮрист
Юрист - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© iStock.com / thodonal
Юрист. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 29 сен – РИА Новости. Суд в Красноярске начал рассматривать дело о строительстве метро в отношении бывшего председателя краевого правительства Юрия Лапшина и экс-главы транспортного управления Константина Мандрова, сообщает краевая прокуратура.
"Началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-председателя правительства края Юрия Лапшина и бывшего руководителя краевого транспортного управления Константина Мандрова. Первое судебное заседание проходит в Центральном районном суде Красноярска. Государственный обвинитель оглашает суть предъявленного бывшим чиновникам обвинения", - говорится в сообщении.
Олег Волынкин - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Суд арестовал начальника кубанского главка МЧС
Вчера, 19:22
В ведомстве пояснили, что Лапшин и Мандров обвиняются в превышении должностных полномочий. Следователи полагают, что в конце 2019 года Лапшин отдал незаконное распоряжение министру транспорта обеспечить подписание акта о выполнении акта работ по проектированию метро стоимостью 742 миллиона рублей, что и было сделано. Мандров также обвиняется в получении взятки в пять миллионов рублей от представителя субподрядчика за подписание документов по проектированию метро с недостатками и покровительство при исполнении контракта. Лапшин в свою очередь также обвиняется в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности - создании лесоперерабатывающего предприятия в Лесосибиске.
Бывший министр транспорта Красноярского края Константин Димитров по делу о превышении полномочий при строительстве метро приговорен к 3 годам 2 месяцам колонии. Председатель КрасноярскТИСИЗ Олег Митволь в середине сентября приговорен к 4,5 годам колонии общего режима и штрафу в 741 миллиона рублей.
Объединенная пресс-служба судов Красноярского края сообщила, что Лапшин свою вину не признал, а Мандров заявил, что выскажет позицию после исследования доказательств. Следующее заседание состоится 9 октября.
Мужчина держит рюмку водки - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Верховный суд признал смерть от паленой водки страховым случаем
Вчера, 16:46
 
ПроисшествияКрасноярскКрасноярский крайОлег МитвольМетроРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала