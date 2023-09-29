https://ria.ru/20230929/sud-1899341293.html

Суд начал рассматривать дело о красноярском метро

Суд начал рассматривать дело о красноярском метро - РИА Новости, 29.09.2023

Суд начал рассматривать дело о красноярском метро

Суд в Красноярске начал рассматривать дело о строительстве метро в отношении бывшего председателя краевого правительства Юрия Лапшина и экс-главы транспортного... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T08:17

2023-09-29T08:17

2023-09-29T08:40

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 29 сен – РИА Новости. Суд в Красноярске начал рассматривать дело о строительстве метро в отношении бывшего председателя краевого правительства Юрия Лапшина и экс-главы транспортного управления Константина Мандрова, сообщает краевая прокуратура. "Началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-председателя правительства края Юрия Лапшина и бывшего руководителя краевого транспортного управления Константина Мандрова. Первое судебное заседание проходит в Центральном районном суде Красноярска. Государственный обвинитель оглашает суть предъявленного бывшим чиновникам обвинения", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что Лапшин и Мандров обвиняются в превышении должностных полномочий. Следователи полагают, что в конце 2019 года Лапшин отдал незаконное распоряжение министру транспорта обеспечить подписание акта о выполнении акта работ по проектированию метро стоимостью 742 миллиона рублей, что и было сделано. Мандров также обвиняется в получении взятки в пять миллионов рублей от представителя субподрядчика за подписание документов по проектированию метро с недостатками и покровительство при исполнении контракта. Лапшин в свою очередь также обвиняется в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности - создании лесоперерабатывающего предприятия в Лесосибиске.Бывший министр транспорта Красноярского края Константин Димитров по делу о превышении полномочий при строительстве метро приговорен к 3 годам 2 месяцам колонии. Председатель КрасноярскТИСИЗ Олег Митволь в середине сентября приговорен к 4,5 годам колонии общего режима и штрафу в 741 миллиона рублей.Объединенная пресс-служба судов Красноярского края сообщила, что Лапшин свою вину не признал, а Мандров заявил, что выскажет позицию после исследования доказательств. Следующее заседание состоится 9 октября.

https://ria.ru/20230928/arest-1899288609.html

https://ria.ru/20230928/sud-1899243164.html

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происшествия, красноярск, красноярский край, олег митволь, метро, россия