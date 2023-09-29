Летчик Браун-младший стал начальником генштаба США
Генерал-летчик Браун-младший возглавил Комитет начальников штабов США
© AP Photo / Kevin DietschГенерал ВВС США Чарльз Браун-младший
© AP Photo / Kevin Dietsch
Генерал ВВС США Чарльз Браун-младший. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Чернокожий генерал-летчик Чарльз Браун-младший вступил в должность председателя объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США.
Браун, который ранее возглавлял штаб ВВС, стал вторым в истории страны афроамериканцем на высшей ступени в военной иерархии после Колина Пауэлла.
Торжественная церемония с парадами, речами, ружейным салютом, духовым оркестром и вручением наград проходит на военном объекте в Арлингтоне в присутствии президента США Джо Байдена.
С назначением Брауна афроамериканцы впервые заняли обе высшие должности в Пентагоне, который возглавляет чернокожий министр обороны Ллойд Остин. К присяге преемника привел Марк Милли, который уходит на пенсию по завершении четырехлетнего срока.
Браун – потомственный военный. Его отец воевал во Вьетнаме, дед участвовал во Второй мировой, а сам генерал имеет более трех тысяч часов налета, в том числе 130 боевых. В 1991 году Браун катапультировался из истребителя F-16, который загорелся над Флоридой, и приземлился посреди болот Эверглейдс, получив новый позывной - "Болотная тварь" (по названию серии комиксов и фильма ужасов).
Браун служил на Ближнем Востоке, в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе. Местные СМИ пишут, что Браун решительнее Милли и Остина в подходах к оказанию военной помощи Украине и, в частности, был одним из первых сторонников передачи ей усовершенствованных беспилотников и истребителей F-16. Про своего выдвиженца Байден рассказывал также, что тот любит коптить мясо и повсюду возит с собой коптильню.