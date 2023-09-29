https://ria.ru/20230929/ssha-1899529919.html

Летчик Браун-младший стал начальником генштаба США

Летчик Браун-младший стал начальником генштаба США - РИА Новости, 29.09.2023

Летчик Браун-младший стал начальником генштаба США

Чернокожий генерал-летчик Чарльз Браун-младший вступил в должность председателя объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T18:20

2023-09-29T18:20

2023-09-29T18:23

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ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Чернокожий генерал-летчик Чарльз Браун-младший вступил в должность председателя объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США. Браун, который ранее возглавлял штаб ВВС, стал вторым в истории страны афроамериканцем на высшей ступени в военной иерархии после Колина Пауэлла. Торжественная церемония с парадами, речами, ружейным салютом, духовым оркестром и вручением наград проходит на военном объекте в Арлингтоне в присутствии президента США Джо Байдена. С назначением Брауна афроамериканцы впервые заняли обе высшие должности в Пентагоне, который возглавляет чернокожий министр обороны Ллойд Остин. К присяге преемника привел Марк Милли, который уходит на пенсию по завершении четырехлетнего срока. Браун – потомственный военный. Его отец воевал во Вьетнаме, дед участвовал во Второй мировой, а сам генерал имеет более трех тысяч часов налета, в том числе 130 боевых. В 1991 году Браун катапультировался из истребителя F-16, который загорелся над Флоридой, и приземлился посреди болот Эверглейдс, получив новый позывной - "Болотная тварь" (по названию серии комиксов и фильма ужасов). Браун служил на Ближнем Востоке, в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе. Местные СМИ пишут, что Браун решительнее Милли и Остина в подходах к оказанию военной помощи Украине и, в частности, был одним из первых сторонников передачи ей усовершенствованных беспилотников и истребителей F-16. Про своего выдвиженца Байден рассказывал также, что тот любит коптить мясо и повсюду возит с собой коптильню.

https://ria.ru/20230928/ukraina-1899320721.html

https://ria.ru/20230922/pomosch-1897562881.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, министерство обороны сша, марк милли