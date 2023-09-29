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Эксперт считает, что США используют Украину для подготовки к будущим войнам
Эксперт считает, что США используют Украину для подготовки к будущим войнам - РИА Новости, 29.09.2023
Эксперт считает, что США используют Украину для подготовки к будущим войнам
Вооруженные силы США используют конфликт на Украине для подготовки к будущим войнам, сообщает издание Defense One со ссылкой на руководителей двух американских... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T13:56
2023-09-29T13:56
2023-09-29T14:02
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Вооруженные силы США используют конфликт на Украине для подготовки к будущим войнам, сообщает издание Defense One со ссылкой на руководителей двух американских военно-учебных центров. "Сухопутные войска США используют конфликт в Европе для подготовки солдат к следующей войне", - говорится в заголовке статьи. По информации издания, в учебных центрах National Training Center (NTC) в Калифорнии и Joint Readiness Training Center (JRTC) в Луизиане наблюдают за событиями на Украине и проводят свои эксперименты. Одной из главных проблем, как сообщили руководители центров, является маскировка и защита информации. "Беспилотники, электронное наблюдение и спутники позволяют противникам легко обнаружить американские формирования, а использование вместе с этими данными артиллерии или ракет означает, что враг может нанести удар в любом месте и в любое время", - приводит издание слова одного из руководителей. В связи с этим центры проводят месячную подготовку войск, готовящихся к развертыванию, отмечает издание. По данным Defense One, "по мере поступления новостей из Украины" армия США все более активно использует артиллерию и беспилотные летательные аппараты при подготовке военных. Так, в JRTC военные научились управлять беспилотниками, которые используют приложения для обнаружения сигналов Bluetooth и Wi-Fi. Кроме того, они могут заказывать спутниковые снимки, чтобы подтвердить, что сигнал исходит от военной части. По словам руководителя одного из центров, от 30 до 50% всех артиллерийских ударов в учебном центре проводятся и наблюдаются именно с помощью беспилотников, в NTC ежедневно осуществляется около 100 артиллерийских залпов. Кроме того, армейские формирования в этих центрах учатся как можно реже использовать свои средства связи, чтобы соблюдать радиомолчание. В июле тогда еще возглавлявший министерство обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна является идеальным полигоном для испытания западного оружия.
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в мире, сша, украина, европа, алексей резников, политика, общество
В мире, США, Украина, Европа, Алексей Резников, Политика, Общество
Эксперт считает, что США используют Украину для подготовки к будущим войнам
Defense One: ВС США используют Украину для подготовки к будущим конфликтам
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.
Вооруженные силы США используют конфликт на Украине для подготовки к будущим войнам, сообщает издание
Defense One со ссылкой на руководителей двух американских военно-учебных центров.
"Сухопутные войска США используют конфликт в Европе
для подготовки солдат к следующей войне", - говорится в заголовке статьи.
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По информации издания, в учебных центрах National Training Center (NTC) в Калифорнии
и Joint Readiness Training Center (JRTC) в Луизиане
наблюдают за событиями на Украине и проводят свои эксперименты.
Одной из главных проблем, как сообщили руководители центров, является маскировка и защита информации. "Беспилотники, электронное наблюдение и спутники позволяют противникам легко обнаружить американские формирования, а использование вместе с этими данными артиллерии или ракет означает, что враг может нанести удар в любом месте и в любое время", - приводит издание слова одного из руководителей.
В связи с этим центры проводят месячную подготовку войск, готовящихся к развертыванию, отмечает издание.
По данным Defense One, "по мере поступления новостей из Украины" армия США все более активно использует артиллерию и беспилотные летательные аппараты при подготовке военных. Так, в JRTC военные научились управлять беспилотниками, которые используют приложения для обнаружения сигналов Bluetooth и Wi-Fi. Кроме того, они могут заказывать спутниковые снимки, чтобы подтвердить, что сигнал исходит от военной части. По словам руководителя одного из центров, от 30 до 50% всех артиллерийских ударов в учебном центре проводятся и наблюдаются именно с помощью беспилотников, в NTC ежедневно осуществляется около 100 артиллерийских залпов.
Кроме того, армейские формирования в этих центрах учатся как можно реже использовать свои средства связи, чтобы соблюдать радиомолчание.
В июле тогда еще возглавлявший министерство обороны Украины Алексей Резников
заявил, что страна является идеальным полигоном для испытания западного оружия.
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