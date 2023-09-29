https://ria.ru/20230929/ssha-1899418871.html

Эксперт считает, что США используют Украину для подготовки к будущим войнам

Эксперт считает, что США используют Украину для подготовки к будущим войнам - РИА Новости, 29.09.2023

Эксперт считает, что США используют Украину для подготовки к будущим войнам

Вооруженные силы США используют конфликт на Украине для подготовки к будущим войнам, сообщает издание Defense One со ссылкой на руководителей двух американских... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T13:56

2023-09-29T13:56

2023-09-29T14:02

в мире

сша

украина

европа

алексей резников

политика

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899095297_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f51e95563aa68bb99fd3c7cc2149817a.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Вооруженные силы США используют конфликт на Украине для подготовки к будущим войнам, сообщает издание Defense One со ссылкой на руководителей двух американских военно-учебных центров. "Сухопутные войска США используют конфликт в Европе для подготовки солдат к следующей войне", - говорится в заголовке статьи. По информации издания, в учебных центрах National Training Center (NTC) в Калифорнии и Joint Readiness Training Center (JRTC) в Луизиане наблюдают за событиями на Украине и проводят свои эксперименты. Одной из главных проблем, как сообщили руководители центров, является маскировка и защита информации. "Беспилотники, электронное наблюдение и спутники позволяют противникам легко обнаружить американские формирования, а использование вместе с этими данными артиллерии или ракет означает, что враг может нанести удар в любом месте и в любое время", - приводит издание слова одного из руководителей. В связи с этим центры проводят месячную подготовку войск, готовящихся к развертыванию, отмечает издание. По данным Defense One, "по мере поступления новостей из Украины" армия США все более активно использует артиллерию и беспилотные летательные аппараты при подготовке военных. Так, в JRTC военные научились управлять беспилотниками, которые используют приложения для обнаружения сигналов Bluetooth и Wi-Fi. Кроме того, они могут заказывать спутниковые снимки, чтобы подтвердить, что сигнал исходит от военной части. По словам руководителя одного из центров, от 30 до 50% всех артиллерийских ударов в учебном центре проводятся и наблюдаются именно с помощью беспилотников, в NTC ежедневно осуществляется около 100 артиллерийских залпов. Кроме того, армейские формирования в этих центрах учатся как можно реже использовать свои средства связи, чтобы соблюдать радиомолчание. В июле тогда еще возглавлявший министерство обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна является идеальным полигоном для испытания западного оружия.

https://ria.ru/20230929/porazhenie-1899304312.html

https://ria.ru/20230929/plen-1899352382.html

сша

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, европа, алексей резников, политика, общество