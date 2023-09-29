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Маск выступил за исключение помощи Украине из временного бюджета США - РИА Новости, 29.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:20 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/ssha-1899374844.html
Маск выступил за исключение помощи Украине из временного бюджета США
Маск выступил за исключение помощи Украине из временного бюджета США - РИА Новости, 29.09.2023
Маск выступил за исключение помощи Украине из временного бюджета США
Американский предприниматель Илон Маск поддержал тезис одного из сенаторов об исключении помощи Украине из краткосрочного бюджета федерального правительства... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T11:20
2023-09-29T11:20
специальная военная операция на украине
в мире
сша
илон маск
рэнд пол
украина
сенат сша
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск поддержал тезис одного из сенаторов об исключении помощи Украине из краткосрочного бюджета федерального правительства США. Ранее сенатор от американского штата Кентукки Рэнд Пол заявил на странице в соцсети X, что поддержит рассмотрение краткосрочного бюджета федерального правительства США, только если в него не будет включена помощь Украине. Он добавил, что если руководство США "настаивает на финансировании правительства другой страны за счет собственного правительства", то вина за задержку бюджета лежит на его непримиримости. "Браво!" - написал Маск в соцсети X под публикацией Рэнда Пола. Ранее Рэнд Пол возмутился тем, что США отправляют "значительную часть средств" Украине для покрытия их невоенных расходов. Как сообщал телеканал CBS, деньги американских налогоплательщиков уходят не только на оружие для Киева. Среди прочих статей расхода - приобретение семян и удобрений для украинских фермеров и выплата зарплат украинским службам быстрого реагирования. У конгресса США и американской администрации остается последний рабочий день, чтобы договориться хотя бы о краткосрочном бюджете федерального правительства на новый финансовый год для предотвращения грядущего шатдауна, который, по словам президента страны Джо Байдена, обернется катастрофическими последствиями. Признаков консенсуса между республиканцами в Капитолии и демократами в Белом доме по-прежнему не видно. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230929/ukraina-1899330785.html
https://ria.ru/20230928/bayden-1899098493.html
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в мире, сша, илон маск, рэнд пол, украина, сенат сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Илон Маск, Рэнд Пол, Украина, Сенат США, Ситуация в ДНР и ЛНР
Маск выступил за исключение помощи Украине из временного бюджета США

Маск поддержал сенатора Пола в исключении помощи Киеву из временного бюджета США

© AP Photo / Pool/Britta PedersenГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / Pool/Britta Pedersen
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск поддержал тезис одного из сенаторов об исключении помощи Украине из краткосрочного бюджета федерального правительства США.
Ранее сенатор от американского штата Кентукки Рэнд Пол заявил на странице в соцсети X, что поддержит рассмотрение краткосрочного бюджета федерального правительства США, только если в него не будет включена помощь Украине. Он добавил, что если руководство США "настаивает на финансировании правительства другой страны за счет собственного правительства", то вина за задержку бюджета лежит на его непримиримости.
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"Браво!" - написал Маск в соцсети X под публикацией Рэнда Пола. Ранее Рэнд Пол возмутился тем, что США отправляют "значительную часть средств" Украине для покрытия их невоенных расходов. Как сообщал телеканал CBS, деньги американских налогоплательщиков уходят не только на оружие для Киева. Среди прочих статей расхода - приобретение семян и удобрений для украинских фермеров и выплата зарплат украинским службам быстрого реагирования.
У конгресса США и американской администрации остается последний рабочий день, чтобы договориться хотя бы о краткосрочном бюджете федерального правительства на новый финансовый год для предотвращения грядущего шатдауна, который, по словам президента страны Джо Байдена, обернется катастрофическими последствиями. Признаков консенсуса между республиканцами в Капитолии и демократами в Белом доме по-прежнему не видно.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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