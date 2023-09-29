https://ria.ru/20230929/ssha-1898943256.html

Хуже уголовника. Президента США не желают вновь видеть в Белом доме

Хуже уголовника. Президента США не желают вновь видеть в Белом доме - РИА Новости, 29.09.2023

Хуже уголовника. Президента США не желают вновь видеть в Белом доме

Рейтинги Джо Байдена бьют антирекорды. В то же время Дональд Трамп набирает очки — несмотря на многочисленные уголовные дела. Правда, оба в преклонном возрасте, РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T08:00

2023-09-29T08:00

2023-09-29T08:00

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

кевин маккарти

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893260788_0:167:3071:1894_1920x0_80_0_0_b865e88ec89ca0f61f3b12de81bb4653.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Рейтинги Джо Байдена бьют антирекорды. В то же время Дональд Трамп набирает очки — несмотря на многочисленные уголовные дела. Правда, оба в преклонном возрасте, и это общая проблема. О том, что американцы ждут от выборов в 2024-м, — в материале РИА Новости.Новые глубины паденияУходящий сентябрь принес Байдену много неприятностей. В конгрессе инициировали расследование по импичменту в связи с предполагаемыми финансовыми махинациями его семьи. Об этом объявил спикер палаты представителей Кевин Маккарти — третье лицо в государстве.Неважно дела обстоят и на внешнем периметре. На встрече "Группы двадцати" (G20) в Нью-Дели Байдену и европейским союзникам не удалось согласовать проукраинский вариант итоговой резолюции с прямыми обвинениями России. Пришлось оправдываться перед Киевом: якобы никакого провала в этом нет, принятое коммюнике соответствует целям Украины и Запада. Свою лепту внес и Китай. Председатель Си Цзиньпин, на беседу с которым тет-а-тет Байден рассчитывал (и неоднократно ее анонсировал), на саммит не прибыл. Эксперты сошлись на том, что Пекин таким образом продемонстрировал: в нынешних условиях с Вашингтоном на высшем уровне говорить не о чем. Озадачила Белый дом и встреча на Дальнем Востоке Владимира Путина с руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном.А на неделе высокого уровня в Генеральной ассамблее ООН американский лидер остался без привычных партнеров: британский премьер-министр Риши Сунак и французский президент Эмманюэль Макрон в Нью-Йорк не прилетели, сославшись на плотные графики. Отдуваться за коллективный Запад пришлось в одиночку: наиболее авторитетный европейский союзник канцлер Германии Олаф Шольц выступил только вечером — перед почти пустым залом.Эти провалы сразу сказались на социологических данных. Рейтинг Байдена — на минимуме за весь период президентства.Старость и коррупцияПоказатели одобрения и неодобрения его работы поменялись местами в августе 2021-го. Тогда это связывали с бегством американцев из Афганистана. Но с тех пор становилось только хуже.Согласно опросу RMG Research, одобряют Байдена 40% населения, не одобряют — 59. У компании Hart Research Associates получилось 41 к 56, авторитетного ресурса YouGov — 43 к 54, American Research Group — 39 к 56.Почти две трети зарегистрированных избирателей испытывают серьезную или умеренную обеспокоенность по поводу возможного участия президента в деловых операциях сына, Хантера, и коррупционных схемах. Людям не нравится и его возраст — в ноябре исполнится 81. Это чересчур для второго срока — так считает подавляющее большинство респондентов.Кому расследования не помехаНа главного конкурента Байдена от Республиканской партии Дональда Трампа завели четыре уголовных дела, еще несколько на подходе. Тем не менее рейтинги одобрения и неодобрения — не хуже байденовских, а иногда и лучше. Некоторые агентства, например Rasmussen Reports, дают экс-президенту 51% симпатизирующих. Действующий глава государства таких показателей не видел давно.Ближайшего соперника среди однопартийцев Трамп опережает минимум на 40%. И это несмотря на то, что он не участвовал в недавних дебатах. Кстати, не придет и на следующие.По данным Hart Research Associates, внутрипартийный рейтинг бывшего президента вырос с июньских 49% до 58. Причем среди соперников есть идейно близкие ему политики: губернатор Флориды Рон Десантис, предприниматель Вивек Рамасвами, бывший вице-президент Майк Пенс. Похоже, разыгранная карта "жертвы режима" произвела нужный эффект.И еще одно обстоятельство: электорат Трампа очень к нему лоялен. Так, 58% байденовских избирателей поддерживают действующего президента скорее в пику республиканцам. А 57% трамповских выступают именно за него — не просто против демократов.Кроме того, экс-президент лидирует среди сельских жителей (67 к 31), мужчин (51 к 40), белого населения (51 к 41), включая тех, у кого нет высшего образования (63 к 32). В общем, если еще в июне Байден "в общем зачете" опережал Трампа на четыре пункта (49 к 45), то сейчас равенство — 46. Учитывая, что козыри против республиканца уже на столе, а скандалы вокруг нынешнего хозяина Белого дома только разворачиваются, чаша весов может быстро склониться в трамповскую сторону.

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, дональд трамп, кевин маккарти