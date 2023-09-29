https://ria.ru/20230929/ssha-1898943256.html
Хуже уголовника. Президента США не желают вновь видеть в Белом доме
Хуже уголовника. Президента США не желают вновь видеть в Белом доме - РИА Новости, 29.09.2023
Хуже уголовника. Президента США не желают вновь видеть в Белом доме
Рейтинги Джо Байдена бьют антирекорды. В то же время Дональд Трамп набирает очки — несмотря на многочисленные уголовные дела. Правда, оба в преклонном возрасте, РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T08:00
2023-09-29T08:00
2023-09-29T08:00
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
кевин маккарти
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Рейтинги Джо Байдена бьют антирекорды. В то же время Дональд Трамп набирает очки — несмотря на многочисленные уголовные дела. Правда, оба в преклонном возрасте, и это общая проблема. О том, что американцы ждут от выборов в 2024-м, — в материале РИА Новости.Новые глубины паденияУходящий сентябрь принес Байдену много неприятностей. В конгрессе инициировали расследование по импичменту в связи с предполагаемыми финансовыми махинациями его семьи. Об этом объявил спикер палаты представителей Кевин Маккарти — третье лицо в государстве.Неважно дела обстоят и на внешнем периметре. На встрече "Группы двадцати" (G20) в Нью-Дели Байдену и европейским союзникам не удалось согласовать проукраинский вариант итоговой резолюции с прямыми обвинениями России. Пришлось оправдываться перед Киевом: якобы никакого провала в этом нет, принятое коммюнике соответствует целям Украины и Запада. Свою лепту внес и Китай. Председатель Си Цзиньпин, на беседу с которым тет-а-тет Байден рассчитывал (и неоднократно ее анонсировал), на саммит не прибыл. Эксперты сошлись на том, что Пекин таким образом продемонстрировал: в нынешних условиях с Вашингтоном на высшем уровне говорить не о чем. Озадачила Белый дом и встреча на Дальнем Востоке Владимира Путина с руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном.А на неделе высокого уровня в Генеральной ассамблее ООН американский лидер остался без привычных партнеров: британский премьер-министр Риши Сунак и французский президент Эмманюэль Макрон в Нью-Йорк не прилетели, сославшись на плотные графики. Отдуваться за коллективный Запад пришлось в одиночку: наиболее авторитетный европейский союзник канцлер Германии Олаф Шольц выступил только вечером — перед почти пустым залом.Эти провалы сразу сказались на социологических данных. Рейтинг Байдена — на минимуме за весь период президентства.Старость и коррупцияПоказатели одобрения и неодобрения его работы поменялись местами в августе 2021-го. Тогда это связывали с бегством американцев из Афганистана. Но с тех пор становилось только хуже.Согласно опросу RMG Research, одобряют Байдена 40% населения, не одобряют — 59. У компании Hart Research Associates получилось 41 к 56, авторитетного ресурса YouGov — 43 к 54, American Research Group — 39 к 56.Почти две трети зарегистрированных избирателей испытывают серьезную или умеренную обеспокоенность по поводу возможного участия президента в деловых операциях сына, Хантера, и коррупционных схемах. Людям не нравится и его возраст — в ноябре исполнится 81. Это чересчур для второго срока — так считает подавляющее большинство респондентов.Кому расследования не помехаНа главного конкурента Байдена от Республиканской партии Дональда Трампа завели четыре уголовных дела, еще несколько на подходе. Тем не менее рейтинги одобрения и неодобрения — не хуже байденовских, а иногда и лучше. Некоторые агентства, например Rasmussen Reports, дают экс-президенту 51% симпатизирующих. Действующий глава государства таких показателей не видел давно.Ближайшего соперника среди однопартийцев Трамп опережает минимум на 40%. И это несмотря на то, что он не участвовал в недавних дебатах. Кстати, не придет и на следующие.По данным Hart Research Associates, внутрипартийный рейтинг бывшего президента вырос с июньских 49% до 58. Причем среди соперников есть идейно близкие ему политики: губернатор Флориды Рон Десантис, предприниматель Вивек Рамасвами, бывший вице-президент Майк Пенс. Похоже, разыгранная карта "жертвы режима" произвела нужный эффект.И еще одно обстоятельство: электорат Трампа очень к нему лоялен. Так, 58% байденовских избирателей поддерживают действующего президента скорее в пику республиканцам. А 57% трамповских выступают именно за него — не просто против демократов.Кроме того, экс-президент лидирует среди сельских жителей (67 к 31), мужчин (51 к 40), белого населения (51 к 41), включая тех, у кого нет высшего образования (63 к 32). В общем, если еще в июне Байден "в общем зачете" опережал Трампа на четыре пункта (49 к 45), то сейчас равенство — 46. Учитывая, что козыри против республиканца уже на столе, а скандалы вокруг нынешнего хозяина Белого дома только разворачиваются, чаша весов может быстро склониться в трамповскую сторону.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, дональд трамп, кевин маккарти
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Кевин Маккарти
Хуже уголовника. Президента США не желают вновь видеть в Белом доме
Рейтинги Байдена достигли исторического минимума
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Рейтинги Джо Байдена бьют антирекорды. В то же время Дональд Трамп набирает очки — несмотря на многочисленные уголовные дела. Правда, оба в преклонном возрасте, и это общая проблема. О том, что американцы ждут от выборов в 2024-м, — в материале РИА Новости.
Уходящий сентябрь принес Байдену много неприятностей. В конгрессе инициировали расследование по импичменту в связи с предполагаемыми финансовыми махинациями его семьи. Об этом объявил спикер палаты представителей Кевин Маккарти — третье лицо в государстве.
Неважно дела обстоят и на внешнем периметре. На встрече "Группы двадцати" (G20) в Нью-Дели Байдену и европейским союзникам не удалось согласовать проукраинский вариант итоговой резолюции с прямыми обвинениями России. Пришлось оправдываться перед Киевом: якобы никакого провала в этом нет, принятое коммюнике соответствует целям Украины и Запада. Свою лепту внес и Китай. Председатель Си Цзиньпин, на беседу с которым тет-а-тет Байден рассчитывал (и неоднократно ее анонсировал), на саммит не прибыл. Эксперты сошлись на том, что Пекин таким образом продемонстрировал: в нынешних условиях с Вашингтоном на высшем уровне говорить не о чем. Озадачила Белый дом и встреча на Дальнем Востоке Владимира Путина с руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном.
А на неделе высокого уровня в Генеральной ассамблее ООН американский лидер остался без привычных партнеров: британский премьер-министр Риши Сунак и французский президент Эмманюэль Макрон в Нью-Йорк не прилетели, сославшись на плотные графики. Отдуваться за коллективный Запад пришлось в одиночку: наиболее авторитетный европейский союзник канцлер Германии Олаф Шольц выступил только вечером — перед почти пустым залом.
Эти провалы сразу сказались на социологических данных. Рейтинг Байдена — на минимуме за весь период президентства.
Показатели одобрения и неодобрения его работы поменялись местами в августе 2021-го. Тогда это связывали с бегством американцев из Афганистана. Но с тех пор становилось только хуже.
Согласно опросу RMG Research, одобряют Байдена 40% населения, не одобряют — 59. У компании Hart Research Associates получилось 41 к 56, авторитетного ресурса YouGov — 43 к 54, American Research Group — 39 к 56.
Почти две трети зарегистрированных избирателей испытывают серьезную или умеренную обеспокоенность по поводу возможного участия президента в деловых операциях сына, Хантера, и коррупционных схемах. Людям не нравится и его возраст — в ноябре исполнится 81. Это чересчур для второго срока — так считает подавляющее большинство респондентов.
Кому расследования не помеха
На главного конкурента Байдена от Республиканской партии Дональда Трампа завели четыре уголовных дела, еще несколько на подходе. Тем не менее рейтинги одобрения и неодобрения — не хуже байденовских, а иногда и лучше. Некоторые агентства, например Rasmussen Reports, дают экс-президенту 51% симпатизирующих. Действующий глава государства таких показателей не видел давно.
Ближайшего соперника среди однопартийцев Трамп опережает минимум на 40%. И это несмотря на то, что он не участвовал в недавних дебатах. Кстати, не придет и на следующие.
По данным Hart Research Associates, внутрипартийный рейтинг бывшего президента вырос с июньских 49% до 58. Причем среди соперников есть идейно близкие ему политики: губернатор Флориды Рон Десантис, предприниматель Вивек Рамасвами, бывший вице-президент Майк Пенс. Похоже, разыгранная карта "жертвы режима" произвела нужный эффект.
И еще одно обстоятельство: электорат Трампа очень к нему лоялен. Так, 58% байденовских избирателей поддерживают действующего президента скорее в пику республиканцам. А 57% трамповских выступают именно за него — не просто против демократов.
Кроме того, экс-президент лидирует среди сельских жителей (67 к 31), мужчин (51 к 40), белого населения (51 к 41), включая тех, у кого нет высшего образования (63 к 32). В общем, если еще в июне Байден "в общем зачете" опережал Трампа на четыре пункта (49 к 45), то сейчас равенство — 46. Учитывая, что козыри против республиканца уже на столе, а скандалы вокруг нынешнего хозяина Белого дома только разворачиваются, чаша весов может быстро склониться в трамповскую сторону.