Рейтинг@Mail.ru
SputnikPro начинает сотрудничество с вузами Бразилии - РИА Новости, 29.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/sputnikpro-1899381457.html
SputnikPro начинает сотрудничество с вузами Бразилии
SputnikPro начинает сотрудничество с вузами Бразилии - РИА Новости, 29.09.2023
SputnikPro начинает сотрудничество с вузами Бразилии
Международное информационное агентство и радио Sputnik организовало первый мастер-класс просветительского проекта SputnikPro для бразильского вуза – участником... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T11:55
2023-09-29T11:55
россия
бразилия
sputnik
миа "россия сегодня"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899381149_0:35:1316:775_1920x0_80_0_0_aa882e7a94f22c8765498304cce9cb34.jpg
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik организовало первый мастер-класс просветительского проекта SputnikPro для бразильского вуза – участником проекта стал университет Сорокаба. Слушателями онлайн-встречи стали студенты и преподаватели колледжа коммуникаций. Советник медиагруппы "Россия сегодня" Олег Дмитриев рассказал аудитории, как создавать подкасты, которые станут слушать, на что обратить внимание и чего, наоборот, следует избегать при создании радиопередач и подкастов.Олег Дмитриев поделился впечатлениями о встрече со слушателями: "Больше всего мне понравилась та искренность, с которой бразильские студенты задавали свои вопросы о том, как они могут стать успешными в сфере радиопроизводства, как подбирать интересные темы. И я постарался сделать все возможное, чтобы помочь им найти простые ответы на эти вопросы".Университет Сорокаба (UNISO) – частное некоммерческое учебное заведение, основанное в 1954 году,располагается в городе Сорокаба, штат Сан-Паулу, Бразилия. Университет проводит обучение по более чем 60 программам бакалавриата и магистратуры, включая обширную программу по журналистике и коммуникациям.
https://ria.ru/20230926/stazhirovka-1898637188.html
россия
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899381149_65:0:1128:797_1920x0_80_0_0_4225f9d1d06b9cb9638f0e0b804bbf93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, бразилия, sputnik, миа "россия сегодня"
Россия, Бразилия, Sputnik, МИА "Россия сегодня"

SputnikPro начинает сотрудничество с вузами Бразилии

© Фото : Университет СорокабаМастер-класс просветительского проекта SputnikPro для бразильского университета Сорокаба
Мастер-класс просветительского проекта SputnikPro для бразильского университета Сорокаба - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Фото : Университет Сорокаба
Мастер-класс просветительского проекта SputnikPro для бразильского университета Сорокаба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik организовало первый мастер-класс просветительского проекта SputnikPro для бразильского вуза – участником проекта стал университет Сорокаба. Слушателями онлайн-встречи стали студенты и преподаватели колледжа коммуникаций. Советник медиагруппы "Россия сегодня" Олег Дмитриев рассказал аудитории, как создавать подкасты, которые станут слушать, на что обратить внимание и чего, наоборот, следует избегать при создании радиопередач и подкастов.
Олег Дмитриев поделился впечатлениями о встрече со слушателями: "Больше всего мне понравилась та искренность, с которой бразильские студенты задавали свои вопросы о том, как они могут стать успешными в сфере радиопроизводства, как подбирать интересные темы. И я постарался сделать все возможное, чтобы помочь им найти простые ответы на эти вопросы".
Очная стажировка SputnikPro для журналистов из стран Ближнего Востока и Северной Африки - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Журналисты из стран арабского мира участвуют в очной стажировке SputnikPro
26 сентября, 09:34
Университет Сорокаба (UNISO) – частное некоммерческое учебное заведение, основанное в 1954 году,располагается в городе Сорокаба, штат Сан-Паулу, Бразилия. Университет проводит обучение по более чем 60 программам бакалавриата и магистратуры, включая обширную программу по журналистике и коммуникациям.
 
РоссияБразилияSputnikМИА "Россия сегодня"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала