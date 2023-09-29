https://ria.ru/20230929/sputnikpro-1899381457.html

SputnikPro начинает сотрудничество с вузами Бразилии

SputnikPro начинает сотрудничество с вузами Бразилии - РИА Новости, 29.09.2023

SputnikPro начинает сотрудничество с вузами Бразилии

Международное информационное агентство и радио Sputnik организовало первый мастер-класс просветительского проекта SputnikPro для бразильского вуза – участником... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T11:55

2023-09-29T11:55

2023-09-29T11:55

россия

бразилия

sputnik

миа "россия сегодня"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899381149_0:35:1316:775_1920x0_80_0_0_aa882e7a94f22c8765498304cce9cb34.jpg

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik организовало первый мастер-класс просветительского проекта SputnikPro для бразильского вуза – участником проекта стал университет Сорокаба. Слушателями онлайн-встречи стали студенты и преподаватели колледжа коммуникаций. Советник медиагруппы "Россия сегодня" Олег Дмитриев рассказал аудитории, как создавать подкасты, которые станут слушать, на что обратить внимание и чего, наоборот, следует избегать при создании радиопередач и подкастов.Олег Дмитриев поделился впечатлениями о встрече со слушателями: "Больше всего мне понравилась та искренность, с которой бразильские студенты задавали свои вопросы о том, как они могут стать успешными в сфере радиопроизводства, как подбирать интересные темы. И я постарался сделать все возможное, чтобы помочь им найти простые ответы на эти вопросы".Университет Сорокаба (UNISO) – частное некоммерческое учебное заведение, основанное в 1954 году,располагается в городе Сорокаба, штат Сан-Паулу, Бразилия. Университет проводит обучение по более чем 60 программам бакалавриата и магистратуры, включая обширную программу по журналистике и коммуникациям.

https://ria.ru/20230926/stazhirovka-1898637188.html

россия

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, бразилия, sputnik, миа "россия сегодня"