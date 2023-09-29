https://ria.ru/20230929/sputnikpro-1899381457.html
SputnikPro начинает сотрудничество с вузами Бразилии
SputnikPro начинает сотрудничество с вузами Бразилии - РИА Новости, 29.09.2023
SputnikPro начинает сотрудничество с вузами Бразилии
Международное информационное агентство и радио Sputnik организовало первый мастер-класс просветительского проекта SputnikPro для бразильского вуза – участником... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T11:55
2023-09-29T11:55
2023-09-29T11:55
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik организовало первый мастер-класс просветительского проекта SputnikPro для бразильского вуза – участником проекта стал университет Сорокаба. Слушателями онлайн-встречи стали студенты и преподаватели колледжа коммуникаций. Советник медиагруппы "Россия сегодня" Олег Дмитриев рассказал аудитории, как создавать подкасты, которые станут слушать, на что обратить внимание и чего, наоборот, следует избегать при создании радиопередач и подкастов.Олег Дмитриев поделился впечатлениями о встрече со слушателями: "Больше всего мне понравилась та искренность, с которой бразильские студенты задавали свои вопросы о том, как они могут стать успешными в сфере радиопроизводства, как подбирать интересные темы. И я постарался сделать все возможное, чтобы помочь им найти простые ответы на эти вопросы".Университет Сорокаба (UNISO) – частное некоммерческое учебное заведение, основанное в 1954 году,располагается в городе Сорокаба, штат Сан-Паулу, Бразилия. Университет проводит обучение по более чем 60 программам бакалавриата и магистратуры, включая обширную программу по журналистике и коммуникациям.
https://ria.ru/20230926/stazhirovka-1898637188.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бразилия, sputnik, миа "россия сегодня"
Россия, Бразилия, Sputnik, МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik организовало первый мастер-класс просветительского проекта SputnikPro для бразильского вуза – участником проекта стал университет Сорокаба. Слушателями онлайн-встречи стали студенты и преподаватели колледжа коммуникаций. Советник медиагруппы "Россия сегодня" Олег Дмитриев рассказал аудитории, как создавать подкасты, которые станут слушать, на что обратить внимание и чего, наоборот, следует избегать при создании радиопередач и подкастов.
Олег Дмитриев поделился впечатлениями о встрече со слушателями: "Больше всего мне понравилась та искренность, с которой бразильские студенты задавали свои вопросы о том, как они могут стать успешными в сфере радиопроизводства, как подбирать интересные темы. И я постарался сделать все возможное, чтобы помочь им найти простые ответы на эти вопросы".
Журналисты из стран арабского мира участвуют в очной стажировке SputnikPro Университет Сорокаба (UNISO)
– частное некоммерческое учебное заведение, основанное в 1954 году,располагается в городе Сорокаба, штат Сан-Паулу
, Бразилия. Университет проводит обучение по более чем 60 программам бакалавриата и магистратуры, включая обширную программу по журналистике и коммуникациям.