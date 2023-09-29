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Российские войска отбросили силы ВСУ на Артемовском направлении

Российские войска отбросили силы ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 29.09.2023

Российские войска отбросили силы ВСУ на Артемовском направлении

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на артемовском направлении ВСУ пытались имитировать наступление, но были отброшены и понесли серьезные потери. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T22:11

2023-09-29T22:11

2023-09-29T22:20

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на артемовском направлении ВСУ пытались имитировать наступление, но были отброшены и понесли серьезные потери. "Артемовское направление, там противник пытался... имитировать... широкомасштабные наступательные мероприятия в направлении населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка, Берховка, с потерями, достаточно серьезными, был отброшен на исходные позиции", - отметил Пушилин в видеообращении в Telegram-канале.

донецкая народная республика

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2023

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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины