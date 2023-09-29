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Российские войска отбросили силы ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 29.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:11 29.09.2023 (обновлено: 22:20 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/spetsoperatsiya-1899565021.html
Российские войска отбросили силы ВСУ на Артемовском направлении
Российские войска отбросили силы ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 29.09.2023
Российские войска отбросили силы ВСУ на Артемовском направлении
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на артемовском направлении ВСУ пытались имитировать наступление, но были отброшены и понесли серьезные потери. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T22:11
2023-09-29T22:20
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на артемовском направлении ВСУ пытались имитировать наступление, но были отброшены и понесли серьезные потери. "Артемовское направление, там противник пытался... имитировать... широкомасштабные наступательные мероприятия в направлении населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка, Берховка, с потерями, достаточно серьезными, был отброшен на исходные позиции", - отметил Пушилин в видеообращении в Telegram-канале.
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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Российские войска отбросили силы ВСУ на Артемовском направлении

Пушилин: российские войска отбросили силы ВСУ на Артемовском направлении

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на артемовском направлении ВСУ пытались имитировать наступление, но были отброшены и понесли серьезные потери.
"Артемовское направление, там противник пытался... имитировать... широкомасштабные наступательные мероприятия в направлении населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка, Берховка, с потерями, достаточно серьезными, был отброшен на исходные позиции", - отметил Пушилин в видеообращении в Telegram-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 18:50
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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