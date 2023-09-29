https://ria.ru/20230929/spetsoperatsiya-1899487122.html

Родные погибших бойцов СВО смогут получать удостоверения единого образца

Родные погибших бойцов СВО смогут получать удостоверения единого образца - РИА Новости, 29.09.2023

Родные погибших бойцов СВО смогут получать удостоверения единого образца

Родственники погибших участников специальной военной операции смогут получать в военкоматах удостоверения единого образца, подтверждающие их статус и права на... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T16:05

2023-09-29T16:05

2023-09-29T16:06

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839653011_1105:996:2976:2048_1920x0_80_0_0_534e0ca2ff44bdac5048b7397fa7efa6.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Родственники погибших участников специальной военной операции смогут получать в военкоматах удостоверения единого образца, подтверждающие их статус и права на полагающиеся по закону льготы и выплаты, соответствующее постановление было принято правительством РФ. Кабмин внес изменения в пункт 2 инструкции о порядке заполнения, выдачи и учета удостоверений члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий. "Абзац четвертый пункта 2 инструкции ... изложить в следующей редакции: "гражданам, являющимся членами семей военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, лиц, поступивших в созданные по решению органов государственной власти Российской Федерации добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, лиц, заключивших контракт (имевших иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, погибших (умерших) при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 г., а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 г., - военными комиссариатами", - говорится в документе. Теперь мера распространяется на родственников бойцов, заключивших контракт (или имевших другие правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы России и погибших в ходе СВО на территориях Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года. Родственникам погибших бойцов положены права, льготы и меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным законом "О ветеранах", включая ежемесячные выплаты, компенсации и пенсии по потере кормильца. В начале июня аналогичный порядок выдачи удостоверений был утвержден для семей добровольцев, погибших в ходе СВО.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, безопасность, вооруженные силы рф