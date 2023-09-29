https://ria.ru/20230929/spetsoperatsiya-1899487122.html
Родные погибших бойцов СВО смогут получать удостоверения единого образца
Родные погибших бойцов СВО смогут получать удостоверения единого образца - РИА Новости, 29.09.2023
Родные погибших бойцов СВО смогут получать удостоверения единого образца
Родственники погибших участников специальной военной операции смогут получать в военкоматах удостоверения единого образца, подтверждающие их статус и права на... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T16:05
2023-09-29T16:05
2023-09-29T16:06
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Родственники погибших участников специальной военной операции смогут получать в военкоматах удостоверения единого образца, подтверждающие их статус и права на полагающиеся по закону льготы и выплаты, соответствующее постановление было принято правительством РФ. Кабмин внес изменения в пункт 2 инструкции о порядке заполнения, выдачи и учета удостоверений члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий. "Абзац четвертый пункта 2 инструкции ... изложить в следующей редакции: "гражданам, являющимся членами семей военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, лиц, поступивших в созданные по решению органов государственной власти Российской Федерации добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, лиц, заключивших контракт (имевших иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, погибших (умерших) при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 г., а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 г., - военными комиссариатами", - говорится в документе. Теперь мера распространяется на родственников бойцов, заключивших контракт (или имевших другие правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы России и погибших в ходе СВО на территориях Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года. Родственникам погибших бойцов положены права, льготы и меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным законом "О ветеранах", включая ежемесячные выплаты, компенсации и пенсии по потере кормильца. В начале июня аналогичный порядок выдачи удостоверений был утвержден для семей добровольцев, погибших в ходе СВО.
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Родные погибших бойцов СВО смогут получать удостоверения единого образца
Родные погибших бойцов спецоперации будут получать удостоверения единого образца
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Родственники погибших участников специальной военной операции смогут получать в военкоматах удостоверения единого образца, подтверждающие их статус и права на полагающиеся по закону льготы и выплаты, соответствующее постановление было принято правительством РФ.
Кабмин внес изменения в пункт 2 инструкции о порядке заполнения, выдачи и учета удостоверений члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий.
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"Абзац четвертый пункта 2 инструкции ... изложить в следующей редакции: "гражданам, являющимся членами семей военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, лиц, поступивших в созданные по решению органов государственной власти Российской Федерации добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, лиц, заключивших контракт (имевших иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, погибших (умерших) при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 г., а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 г., - военными комиссариатами", - говорится в документе.
Теперь мера распространяется на родственников бойцов, заключивших контракт (или имевших другие правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы России и погибших в ходе СВО на территориях Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года. Родственникам погибших бойцов положены права, льготы и меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным законом "О ветеранах", включая ежемесячные выплаты, компенсации и пенсии по потере кормильца.
В начале июня аналогичный порядок выдачи удостоверений был утвержден для семей добровольцев, погибших в ходе СВО.