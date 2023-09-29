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ВСУ на Запорожском направлении с 24 по 29 сентября потеряли 330 военных - РИА Новости, 29.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:42 29.09.2023 (обновлено: 15:51 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/spetsoperatsiya-1899480154.html
ВСУ на Запорожском направлении с 24 по 29 сентября потеряли 330 военных
ВСУ на Запорожском направлении с 24 по 29 сентября потеряли 330 военных - РИА Новости, 29.09.2023
ВСУ на Запорожском направлении с 24 по 29 сентября потеряли 330 военных
Войска Украины с 25 сентября на Запорожском направлении потеряли ранеными и убитыми более 330 военнослужащих, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T15:42
2023-09-29T15:51
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Войска Украины с 25 сентября на Запорожском направлении потеряли ранеными и убитыми более 330 военнослужащих, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ.На Запорожском направлении подразделения российских войск продолжают вести активную оборону, в ходе которой за неделю отразили восемь атак штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригады ВСУ в районах Вербового и Работино, в районах Малой Токмачки, Орехова и Новоданиловки нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника 21-й, 23-й и 118-й механизированных бригад Украины."В ходе боев потери противника составили более 330 украинских военнослужащих, 32 боевые бронированные машины, 38 автомобилей, а также 25 орудий полевой артиллерии. Командованием ВСУ в настоящее время осуществляется вывод в тыловой район 47-й механизированной бригады ВСУ из района населенного пункта Работино Запорожской области, в связи с отказом военнослужащих выполнять боевые задачи из-за понесенных потерь", - добавили в Минобороны.
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безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ на Запорожском направлении с 24 по 29 сентября потеряли 330 военных

МО РФ: на Запорожском направлении с 24 по 29 сентября отражены 8 атак ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Войска Украины с 25 сентября на Запорожском направлении потеряли ранеными и убитыми более 330 военнослужащих, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ.
На Запорожском направлении подразделения российских войск продолжают вести активную оборону, в ходе которой за неделю отразили восемь атак штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригады ВСУ в районах Вербового и Работино, в районах Малой Токмачки, Орехова и Новоданиловки нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника 21-й, 23-й и 118-й механизированных бригад Украины.
«
"В ходе боев потери противника составили более 330 украинских военнослужащих, 32 боевые бронированные машины, 38 автомобилей, а также 25 орудий полевой артиллерии. Командованием ВСУ в настоящее время осуществляется вывод в тыловой район 47-й механизированной бригады ВСУ из района населенного пункта Работино Запорожской области, в связи с отказом военнослужащих выполнять боевые задачи из-за понесенных потерь", - добавили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
28 сентября, 17:00
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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