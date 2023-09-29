https://ria.ru/20230929/spetsoperatsiya-1899480154.html

ВСУ на Запорожском направлении с 24 по 29 сентября потеряли 330 военных

ВСУ на Запорожском направлении с 24 по 29 сентября потеряли 330 военных - РИА Новости, 29.09.2023

ВСУ на Запорожском направлении с 24 по 29 сентября потеряли 330 военных

Войска Украины с 25 сентября на Запорожском направлении потеряли ранеными и убитыми более 330 военнослужащих, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T15:42

2023-09-29T15:42

2023-09-29T15:51

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858234342_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cef118e371146d287bf38194db251cef.jpg

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Войска Украины с 25 сентября на Запорожском направлении потеряли ранеными и убитыми более 330 военнослужащих, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ.На Запорожском направлении подразделения российских войск продолжают вести активную оборону, в ходе которой за неделю отразили восемь атак штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригады ВСУ в районах Вербового и Работино, в районах Малой Токмачки, Орехова и Новоданиловки нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника 21-й, 23-й и 118-й механизированных бригад Украины."В ходе боев потери противника составили более 330 украинских военнослужащих, 32 боевые бронированные машины, 38 автомобилей, а также 25 орудий полевой артиллерии. Командованием ВСУ в настоящее время осуществляется вывод в тыловой район 47-й механизированной бригады ВСУ из района населенного пункта Работино Запорожской области, в связи с отказом военнослужащих выполнять боевые задачи из-за понесенных потерь", - добавили в Минобороны.

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф