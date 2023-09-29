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Киев потерял более 750 военных на Южнодонецком направлении за неделю - РИА Новости, 29.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:35 29.09.2023 (обновлено: 16:18 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/spetsoperatsiya-1899478315.html
Киев потерял более 750 военных на Южнодонецком направлении за неделю
Киев потерял более 750 военных на Южнодонецком направлении за неделю - РИА Новости, 29.09.2023
Киев потерял более 750 военных на Южнодонецком направлении за неделю
ВС РФ на Южнодонецком направлении за неделю отбили 4 атаки противника, ВСУ потеряли здесь свыше 750 военных убитыми и ранеными и 74 единицы техники, сообщило... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T15:35
2023-09-29T16:18
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
безопасность
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. ВС РФ на Южнодонецком направлении за неделю отбили 4 атаки противника, ВСУ потеряли здесь свыше 750 военных убитыми и ранеными и 74 единицы техники, сообщило Минобороны России."На Южнодонецком направлении российские подразделения за указанный период слаженными действиями отразили четыре атаки подразделений 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что в районе Марфополя "уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ"."За неделю потери противника составили свыше 750 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 22 боевые бронированные машины, 37 автомобилей, а также 15 орудий полевой артиллерии", - уточнили в Минобороны.
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россия, запорожская область, безопасность, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, В мире
Киев потерял более 750 военных на Южнодонецком направлении за неделю

МО: Киев потерял 750 военных и технику на Южнодонецком направлении за неделю

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСамоходный миномет 2с4 "Тюльпан" ЦВО ВС РФ выдвигается на позицию в зоне СВО
Самоходный миномет 2с4 Тюльпан ЦВО ВС РФ выдвигается на позицию в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Самоходный миномет 2с4 "Тюльпан" ЦВО ВС РФ выдвигается на позицию в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. ВС РФ на Южнодонецком направлении за неделю отбили 4 атаки противника, ВСУ потеряли здесь свыше 750 военных убитыми и ранеными и 74 единицы техники, сообщило Минобороны России.
"На Южнодонецком направлении российские подразделения за указанный период слаженными действиями отразили четыре атаки подразделений 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в районе Марфополя "уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ".
"За неделю потери противника составили свыше 750 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 22 боевые бронированные машины, 37 автомобилей, а также 15 орудий полевой артиллерии", - уточнили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
28 сентября, 17:00
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьБезопасностьВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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