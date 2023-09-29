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Киев потерял более 750 военных на Южнодонецком направлении за неделю

Киев потерял более 750 военных на Южнодонецком направлении за неделю - РИА Новости, 29.09.2023

Киев потерял более 750 военных на Южнодонецком направлении за неделю

ВС РФ на Южнодонецком направлении за неделю отбили 4 атаки противника, ВСУ потеряли здесь свыше 750 военных убитыми и ранеными и 74 единицы техники, сообщило... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T15:35

2023-09-29T15:35

2023-09-29T16:18

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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. ВС РФ на Южнодонецком направлении за неделю отбили 4 атаки противника, ВСУ потеряли здесь свыше 750 военных убитыми и ранеными и 74 единицы техники, сообщило Минобороны России."На Южнодонецком направлении российские подразделения за указанный период слаженными действиями отразили четыре атаки подразделений 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что в районе Марфополя "уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ"."За неделю потери противника составили свыше 750 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 22 боевые бронированные машины, 37 автомобилей, а также 15 орудий полевой артиллерии", - уточнили в Минобороны.

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россия, запорожская область, безопасность, вооруженные силы украины, в мире