https://ria.ru/20230929/spetsoperatsiya-1899478315.html
Киев потерял более 750 военных на Южнодонецком направлении за неделю
Киев потерял более 750 военных на Южнодонецком направлении за неделю - РИА Новости, 29.09.2023
Киев потерял более 750 военных на Южнодонецком направлении за неделю
ВС РФ на Южнодонецком направлении за неделю отбили 4 атаки противника, ВСУ потеряли здесь свыше 750 военных убитыми и ранеными и 74 единицы техники, сообщило... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T15:35
2023-09-29T15:35
2023-09-29T16:18
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
безопасность
вооруженные силы украины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894310933_0:273:3156:2048_1920x0_80_0_0_2965dce357c0c684626b99cf9b0b5b5f.jpg
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. ВС РФ на Южнодонецком направлении за неделю отбили 4 атаки противника, ВСУ потеряли здесь свыше 750 военных убитыми и ранеными и 74 единицы техники, сообщило Минобороны России."На Южнодонецком направлении российские подразделения за указанный период слаженными действиями отразили четыре атаки подразделений 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что в районе Марфополя "уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ"."За неделю потери противника составили свыше 750 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 22 боевые бронированные машины, 37 автомобилей, а также 15 орудий полевой артиллерии", - уточнили в Минобороны.
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894310933_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_b190a12d5b3aed3e4927876afb8bb91f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, безопасность, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, В мире
Киев потерял более 750 военных на Южнодонецком направлении за неделю
МО: Киев потерял 750 военных и технику на Южнодонецком направлении за неделю