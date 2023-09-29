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ВС России нанесли девять ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ

ВС России нанесли девять ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ - РИА Новости, 29.09.2023

ВС России нанесли девять ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли с начала недели девять ударов по противнику высокоточным оружием, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T15:34

2023-09-29T15:34

2023-09-29T15:51

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

украинский демократический альянс за реформы (удар)

происшествия

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли с начала недели девять ударов по противнику высокоточным оружием, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."В период с 24 по 29 сентября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено девять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами. Поражались склады боеприпасов, военно-технического имущества ВСУ, места подготовки диверсантов, а также пункты размещения украинских военнослужащих и иностранных наемников", - сказали в ведомстве.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, вооруженные силы украины, украинский демократический альянс за реформы (удар), происшествия