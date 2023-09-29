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ВС России нанесли девять ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ
ВС России нанесли девять ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ - РИА Новости, 29.09.2023
ВС России нанесли девять ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ
Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли с начала недели девять ударов по противнику высокоточным оружием, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T15:34
2023-09-29T15:34
2023-09-29T15:51
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
украинский демократический альянс за реформы (удар)
происшествия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли с начала недели девять ударов по противнику высокоточным оружием, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."В период с 24 по 29 сентября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено девять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами. Поражались склады боеприпасов, военно-технического имущества ВСУ, места подготовки диверсантов, а также пункты размещения украинских военнослужащих и иностранных наемников", - сказали в ведомстве.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, украинский демократический альянс за реформы (удар), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Происшествия
ВС России нанесли девять ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ
МО: ВС России нанесли девять ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ