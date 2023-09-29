https://ria.ru/20230929/spetsoperatsiya-1899460600.html
Путин почтил минутой молчания память осужденных, погибших в ходе СВО
Путин почтил минутой молчания память осужденных, погибших в ходе СВО - РИА Новости, 29.09.2023
Путин почтил минутой молчания память осужденных, погибших в ходе СВО
Президент России Владимир Путин почтил минутой молчания память осужденных, погибших в ходе специальной военной операции. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T15:09
2023-09-29T15:09
2023-09-29T15:09
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207335_0:115:3016:1811_1920x0_80_0_0_cca732d321513f78c1c59e34012616e1.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин почтил минутой молчания память осужденных, погибших в ходе специальной военной операции. На встрече с военнослужащими, совершившими подвиг под Урожайным, он рассказал, что вместе с бойцами сражались и добровольцы, пришедшие в вооруженные силы из мест лишения свободы. Они погибли. "Может быть, вы не знаете, но сегодня как раз похороны одного из этих погибших. Поэтому перед тем, как мы начнем беседу, я предлагаю почтить их память минутой молчания", - сказал Путин.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207335_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_647185010e1243a51ef4a08b0eaac5aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин почтил минутой молчания память осужденных, погибших в ходе СВО
Путин почтил минутой молчания память осужденных, погибших в ходе СВО
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин почтил минутой молчания память осужденных, погибших в ходе специальной военной операции.
На встрече с военнослужащими, совершившими подвиг под Урожайным, он рассказал, что вместе с бойцами сражались и добровольцы, пришедшие в вооруженные силы из мест лишения свободы. Они погибли.
"Может быть, вы не знаете, но сегодня как раз похороны одного из этих погибших. Поэтому перед тем, как мы начнем беседу, я предлагаю почтить их память минутой молчания", - сказал Путин.