https://ria.ru/20230929/spetsoperatsiya-1899460600.html

Путин почтил минутой молчания память осужденных, погибших в ходе СВО

Путин почтил минутой молчания память осужденных, погибших в ходе СВО - РИА Новости, 29.09.2023

Путин почтил минутой молчания память осужденных, погибших в ходе СВО

Президент России Владимир Путин почтил минутой молчания память осужденных, погибших в ходе специальной военной операции. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T15:09

2023-09-29T15:09

2023-09-29T15:09

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин почтил минутой молчания память осужденных, погибших в ходе специальной военной операции. На встрече с военнослужащими, совершившими подвиг под Урожайным, он рассказал, что вместе с бойцами сражались и добровольцы, пришедшие в вооруженные силы из мест лишения свободы. Они погибли. "Может быть, вы не знаете, но сегодня как раз похороны одного из этих погибших. Поэтому перед тем, как мы начнем беседу, я предлагаю почтить их память минутой молчания", - сказал Путин.

россия

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин