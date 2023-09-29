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В Севастополе создали многотысячное движение в поддержку фронта - РИА Новости, 29.09.2023
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Надежные люди
 
14:24 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/spetsoperatsiya-1899433662.html
В Севастополе создали многотысячное движение в поддержку фронта
В Севастополе создали многотысячное движение в поддержку фронта - РИА Новости, 29.09.2023
В Севастополе создали многотысячное движение в поддержку фронта
В Севастополе создано многотысячное волонтерское движение для помощи военным в зоне проведения специальной военной операции, сообщил губернатор Михаил Развожаев РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T14:24
2023-09-29T14:24
надежные люди
общество
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. В Севастополе создано многотысячное волонтерское движение для помощи военным в зоне проведения специальной военной операции, сообщил губернатор Михаил Развожаев в эфире телеканала "Россия 24"."Очень мощное движение в городе. Это жены, матери наших офицеров, все, кто имеет отношение к нашим защитникам. Движение объединяет несколько тысяч севастопольцев, которые помогают фронту — плетут маскировочные сети, делают сублимированные супы, окопные свечи", - сказал Развожаев.По его словам, люди также пишут письма на фронт, и это сильная эмоциональная поддержка для бойцов.
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общество, севастополь, михаил развожаев
Надежные люди, Общество, Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе создали многотысячное движение в поддержку фронта

Развожаев: в Севастополе создали многотысячное движение для помощи бойцам СВО

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. В Севастополе создано многотысячное волонтерское движение для помощи военным в зоне проведения специальной военной операции, сообщил губернатор Михаил Развожаев в эфире телеканала "Россия 24".
"Очень мощное движение в городе. Это жены, матери наших офицеров, все, кто имеет отношение к нашим защитникам. Движение объединяет несколько тысяч севастопольцев, которые помогают фронту — плетут маскировочные сети, делают сублимированные супы, окопные свечи", - сказал Развожаев.
По его словам, люди также пишут письма на фронт, и это сильная эмоциональная поддержка для бойцов.
Военнослужащие России возле автомобиля Общероссийского народного фронта (ОНФ) с гуманитарной помощью на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
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Надежные людиОбществоСевастопольМихаил Развожаев
 
 
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