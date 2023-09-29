https://ria.ru/20230929/spetsoperatsiya-1899433662.html

В Севастополе создали многотысячное движение в поддержку фронта

В Севастополе создали многотысячное движение в поддержку фронта - РИА Новости, 29.09.2023

В Севастополе создали многотысячное движение в поддержку фронта

В Севастополе создано многотысячное волонтерское движение для помощи военным в зоне проведения специальной военной операции, сообщил губернатор Михаил Развожаев РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T14:24

2023-09-29T14:24

2023-09-29T14:24

надежные люди

общество

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. В Севастополе создано многотысячное волонтерское движение для помощи военным в зоне проведения специальной военной операции, сообщил губернатор Михаил Развожаев в эфире телеканала "Россия 24"."Очень мощное движение в городе. Это жены, матери наших офицеров, все, кто имеет отношение к нашим защитникам. Движение объединяет несколько тысяч севастопольцев, которые помогают фронту — плетут маскировочные сети, делают сублимированные супы, окопные свечи", - сказал Развожаев.По его словам, люди также пишут письма на фронт, и это сильная эмоциональная поддержка для бойцов.

https://ria.ru/20221228/front-1841722359.html

севастополь

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2023

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общество, севастополь, михаил развожаев