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В Севастополе создали многотысячное движение в поддержку фронта
В Севастополе создали многотысячное движение в поддержку фронта - РИА Новости, 29.09.2023
В Севастополе создали многотысячное движение в поддержку фронта
В Севастополе создано многотысячное волонтерское движение для помощи военным в зоне проведения специальной военной операции, сообщил губернатор Михаил Развожаев РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T14:24
2023-09-29T14:24
2023-09-29T14:24
надежные люди
общество
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. В Севастополе создано многотысячное волонтерское движение для помощи военным в зоне проведения специальной военной операции, сообщил губернатор Михаил Развожаев в эфире телеканала "Россия 24"."Очень мощное движение в городе. Это жены, матери наших офицеров, все, кто имеет отношение к нашим защитникам. Движение объединяет несколько тысяч севастопольцев, которые помогают фронту — плетут маскировочные сети, делают сублимированные супы, окопные свечи", - сказал Развожаев.По его словам, люди также пишут письма на фронт, и это сильная эмоциональная поддержка для бойцов.
https://ria.ru/20221228/front-1841722359.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, севастополь, михаил развожаев
Надежные люди, Общество, Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе создали многотысячное движение в поддержку фронта
Развожаев: в Севастополе создали многотысячное движение для помощи бойцам СВО