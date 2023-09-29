https://ria.ru/20230929/spetsoperatsiya-1899332518.html
ВС России отбили шесть атак ВСУ на трех направлениях
ВС России отбили шесть атак ВСУ на трех направлениях - РИА Новости, 29.09.2023
ВС России отбили шесть атак ВСУ на трех направлениях
Вооруженные силы России отразили шесть атак украинских войск на Авдеевском, Артемовском и Лисичанском направлениях, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T05:03
2023-09-29T05:03
2023-09-29T05:06
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Вооруженные силы России отразили шесть атак украинских войск на Авдеевском, Артемовском и Лисичанском направлениях, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Георгий Минесашвили."Подразделения Южной группировки войск отразили 6 атак ВСУ на лисичанском, артёмовском и авдеевском направлениях. Авиацией группировки уничтожены пункты временной дислокации и скопления вооружения и военной техники в районе населенных пунктов Авдеевка, Северск, Дзержинский, Федоровка", — сказал он.По словам Минесашвили, Вооруженные силы России также нанесли поражение живой силе и военной технике в 20 районах.Кроме того, военные уничтожили пункты временной дислокации украинских войск и теробороны под Розовкой и Победой в Донецкой Народной Республике, заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230929/oborona-1899327319.html
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россия, авдеевка, северск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Авдеевка, Северск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России отбили шесть атак ВСУ на трех направлениях
МО: российские войска отбили шесть атак ВСУ на трех направлениях