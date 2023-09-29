https://ria.ru/20230929/spetsoperatsiya-1899332518.html

ВС России отбили шесть атак ВСУ на трех направлениях

ВС России отбили шесть атак ВСУ на трех направлениях - РИА Новости, 29.09.2023

ВС России отбили шесть атак ВСУ на трех направлениях

Вооруженные силы России отразили шесть атак украинских войск на Авдеевском, Артемовском и Лисичанском направлениях, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T05:03

2023-09-29T05:03

2023-09-29T05:06

специальная военная операция на украине

россия

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северск

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вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Вооруженные силы России отразили шесть атак украинских войск на Авдеевском, Артемовском и Лисичанском направлениях, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Георгий Минесашвили."Подразделения Южной группировки войск отразили 6 атак ВСУ на лисичанском, артёмовском и авдеевском направлениях. Авиацией группировки уничтожены пункты временной дислокации и скопления вооружения и военной техники в районе населенных пунктов Авдеевка, Северск, Дзержинский, Федоровка", — сказал он.По словам Минесашвили, Вооруженные силы России также нанесли поражение живой силе и военной технике в 20 районах.Кроме того, военные уничтожили пункты временной дислокации украинских войск и теробороны под Розовкой и Победой в Донецкой Народной Республике, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230929/oborona-1899327319.html

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авдеевка

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россия, авдеевка, северск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность