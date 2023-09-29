https://ria.ru/20230929/sovbez-1899411870.html

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 29.09.2023

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T13:30

2023-09-29T13:30

2023-09-29T13:34

безопасность

россия

владимир путин

совет безопасности рф

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня он (президент) имеет в виду в середине дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Мы тему обозначим. Целый ряд у него закрытых встреч и мероприятий", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230929/vstrecha-1899411061.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, владимир путин, совет безопасности рф, дмитрий песков