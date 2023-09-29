https://ria.ru/20230929/sovbez-1899411870.html
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 29.09.2023
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T13:30
2023-09-29T13:30
2023-09-29T13:34
безопасность
россия
владимир путин
совет безопасности рф
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня он (президент) имеет в виду в середине дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Мы тему обозначим. Целый ряд у него закрытых встреч и мероприятий", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230929/vstrecha-1899411061.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, совет безопасности рф, дмитрий песков
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Совет Безопасности РФ, Дмитрий Песков
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Песков: Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ