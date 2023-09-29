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Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 29.09.2023
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13:30 29.09.2023 (обновлено: 13:34 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/sovbez-1899411870.html
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 29.09.2023
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T13:30
2023-09-29T13:34
безопасность
россия
владимир путин
совет безопасности рф
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня он (президент) имеет в виду в середине дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Мы тему обозначим. Целый ряд у него закрытых встреч и мероприятий", - сказал Песков.
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безопасность, россия, владимир путин, совет безопасности рф, дмитрий песков
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Совет Безопасности РФ, Дмитрий Песков
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Песков: Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Сегодня он (президент) имеет в виду в середине дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Мы тему обозначим. Целый ряд у него закрытых встреч и мероприятий", - сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин, Юнус-Бек Евкуров и Андрей Трошев во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
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Вчера, 13:27
 
БезопасностьРоссияВладимир ПутинСовет Безопасности РФДмитрий Песков
 
 
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